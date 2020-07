Luxusurlaub in Zeiten von Corona: Die schönsten Ferienhäuser mit Pool

Bremen, 15. Juli 2020. Ein luxuriöser Urlaub ist auch in Zeiten von Corona möglich. Statt in den Flieger zu steigen und in der First-Class-Unterkunft auf Bali unterzukommen, gibt es ebenso schöne Alternativen nicht weit von zu Hause entfernt: Ein Poolhaus in Deutschland oder in den Nachbarländern bietet neben viel Privatsphäre zweifelsohne ein besonders luxuriöses und komfortables Badeerlebnis. Ein Großteil der deutschen Urlauber zieht derzeit einen Ferienhaus-Urlaub in der Nähe einer Fernreise vor, stellt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen fest. Das Online-Portal hat 2 Millionen Buchungsanfragen der letzten 3 Monate ausgewertet: 98 Prozent der Urlauber suchen nach Unterkünften in Deutschland und den nahliegenden Nachbarländern.

Traum-Ferienwohnungen stellt 6 wunderschöne Ferienhäuser mit Pool vor, die mit atemberaubenden Aussichten und einzigartigen Wasserlandschaften jedes Urlauberherz höherschlagen lassen.

1. Ferienwohnung Rosenresli in Deutschland

Ganz im Süden Bayerns, im Dreiländereck zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz, liegt das Oberallgäu. Mit seiner idyllischen Landschaft ist es bevorzugtes Ziel für Wintersportler, Radler, Wanderer, Abenteurer und Golffreunde. Inmitten schönster Natur und umgeben von den Allgäuer Alpen befindet sich diese wunderschöne Ferienunterkunft. Die Ferienwohnung Rosenresli verbindet Luxus mit traditioneller Architektur und bayerischer Gemütlichkeit. Das Apartment für maximal 5 Personen bietet 140 Quadratmeter Wohnfläche, 2 Schlafzimmer, 2 Bäder und 1 Gäste-WC. Dank des großen, umlaufenden Balkons hat diese Ferienwohnung nach allen Seiten Bergblick und den ganzen Tag Sonne. Ein täglicher Frühstückskorb mit Produkten aus der Region und Einkaufsservice vor Ankunft, bietet den vollen Komfort. Weiterhin werden Massagen, Yoga- und andere Fitness-Stunden angeboten. Babysitter und Hundetrainer können organisiert werden.

2. Villa Nova Istria in Kroatien

Echte SonnenanbeterInnen sollten sofort einen Trip nach Italien, genauer gesagt nach Apulien, planen! In der süditalischen Region, die für ihre Hügelorte mit weiß getünchten Häusern und der Kilometer langen Küste am Mittelmeer bekannt ist, liegt die Villa mit riesigem Poolbereich. Der weitläufige Garten, umsäumt von Olivenbäumen und großen Eichen, verfügt über eine Außendusche und bietet verschiedenste liebevoll dekorierte Chill-Out Ecken – ideal zum Entspannen. Eine überdachte Terrasse mit BBQ und gemütlichen Loungemöbeln spendet Schatten, so dass selbst die heiße Mittagssonne auszuhalten ist. Die Villa ist stilvoll mit antiken Möbeln eingerichtet und einem Kamin, eignet sich für die Unterbringung von 8 Personen. Sie verfügt über 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, einem Wohnzimmer und einer Küche mit viel Komfort. Wenn sich das mal nicht nach “La Dolce Vita” anhört.

3. Villa I Trulli di Annetta in Italien

Luxus pur in der Villa Al Gharb an der Algarve: Wohnzimmer mit Kamin, Terrasse mit Meerblick, ein beheizbarer Pool und ein weitläufiger Garten bieten echtes Wohlfühlambiente! Die 230 Quadratmeter große Villa für maximal 6 Personen verfügt über 3 klimatisierte Schlafzimmer mit jeweils einem eigenen Badezimmer, einem geräumigen Wohn-Esszimmer mit Kamin und einer komplett eingerichteten Küche. Das Haus liegt ruhig in der Villiensiedlung Vale da Lapa am Ortsrand Carvoeiro, nur wenige Geh-Minuten vom Carvoeiro Tennis Club und der Bucht Vale da Lapa entfernt. Diverse Einkaufsmöglichkeiten, sowie Restaurants, Bars und Golfplätze sind ebenfalls in nur wenigen Minuten mit dem Auto zu erreichen.

5. Villa mit tollem Meerblick in Frankreich

Diese wunderschöne, klimatisierte Villa mit einer Wohnfläche von 200 Quadratmetern auf zwei Ebenen verzaubert jeden! Sie verfügt über einen Infinity Pool mit traumhaftem Ausblick auf die Berge und das Meer. Genügend Platz für SonnenanbeterInnen bieten die nochmal 200 Quadtratmeter großen Terrassenflächen, die auf verschiedenen Ebenen gelegen sind und mit edlen Loungemöbeln, Grill und Liegestühlen und einer Tischtennisplatte ausgestattet sind. Der Wohnbereich mit Kamin und offener Küche eignet sich für gemütliche Abende. Es gibt 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 4 Toiletten. Der Parkplatz direkt vor der Villa bietet Platz für 2 Autos.

6. Villa Quinta Ode ao Sol in Portugal

Die Villa Quinta Ode ao Sol ist im wahrsten Sinne eine Ode an die Sonne! Die wunderschöne Villa mit 3 Schlafzimmern und eigenem Pool- und BBQ-Bereich liegt nur 10 Autominuten von Lagos entfernt in abgeschiedener Lage mit eigener Zufahrt bis zum Haus. An jedem Ende des Hauses befindet sich ein Schlafzimmer mit Doppelbett und angeschlossenem Bad. Ein Badezimmer verfügt über eine begehbare Dusche, das andere ist mit einem großen Whirlpool ausgestattet. Das dritte Schlafzimmer verfügt über zwei Einzelbetten. Es gibt eine große, offene, voll ausgestattete Küche mit allen modernen Annehmlichkeiten. Die der große Essbereich ist komfortabel eingerichtet und führt direkt zum weitläufigen Garten mit großem Pool. Die historische Stadt Lagos und seine atemberaubenden Strände gleich in der Nähe sind beliebte Ausflugsziele.

Hochauflösendes Bildmaterial der Poolhäuser stellen wir gerne gerne zur Verfügung. Schreiben Sie uns einfach kurz eine E-Mail an presse@traum-ferienwohnungen.de

Auch weiteres Bildmaterial zu Themen wie Urlaub mit Hund, Urlaub mit Kindern, Tiny Houses, Urlaub im Schloss, Hausboote, Baumhäuser und Bildmaterial zu weiteren besonderen Ferienunterkünften kann gerne angefragt werden.

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen.de Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 95.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 47 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, eines der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

Kontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Franziska Frank

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 766

frank@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.