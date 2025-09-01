Lykke Hus mit Ambiente und Flair an der Nordseeküste zu verkaufen!

Ihr Traum wird wahr, glücklich sein im Lykke Hus.

Im schönen Nordfriesland, nahe der dänischen Grenze und vor den Toren Sylts, liegt das stilvolle „Lykke Hus“. Abseits von Hektik und Trubel genießen Sie hier eine ruhige, begehrte Wohnlage – umgeben von eingewachsenen Gärten und friesischem Charme. Einkaufsmöglichkeiten, Natur und Küstenflair befinden sich in unmittelbarer Nähe – ein idealer Ort, um zu entspannen und neue Energie zu tanken.

Das großzügige Reihenmittelhaus wurde 1994 erbaut und 2017 umfassend modernisiert mit DG-Ausbau. Es ist allergikerfreundlich ausgestattet und überzeugt mit einer Wohnfläche von ca. 110 m² auf einem 211 m² großen Grundstück. Durchdachter Grundriss, hochwertige Materialien und ein einladendes Ambiente prägen den Charakter dieser Immobilie. Besonders reizvoll ist der freie Blick vom Wohnbereich in den Garten.

Der nach Süden ausgerichtete, romantisch angelegte Garten ist nicht einsehbar und lädt auf der gemütlichen Terrasse zu entspannten Stunden zum Verweilen ein. Direkt vor dem Haus steht Ihnen ein eigener PKW-Stellplatz zur Verfügung.

Exklusives LYKKE HUS mit Ambiente und Flair

Wohnfläche: ca. 110 m²

Massiv gebaut „Stein auf Stein“

Baujahr 1994, umfassende Modernisierung und Dachausbau 2017

Laufende Instandhaltung und Pflege

Zwei Schlafzimmer, zwei Bäder

Großzügiger Wohn- und Essbereich mit Gartenblick

Moderne Einbauküche mit Sitzplatz

Schnelles Internet (Glasfaser)

HD-LED-Fernseher, Stereoanlage

Möblierung und stilvolle Ausstattung inklusive

Südterrasse mit schönem Garten

PKW-Stellplatz direkt vor dem Haus

Neuwertiger Zustand – sofort bezugsfertig

Liebevoll und hochwertig ausgestattet

Ideal als Altersruhesitz oder als Ferienhaus

Ruhige begehrte Lage

Kurze Wege nach Sylt und Dänemark

Alle Nahversorger in der Nachbargemeinde Süderlügum

Provisionsfreier Verkauf von Privat

Kaufpreis inkl. Ausstattung 278.000 EUR

Alle Informationen und Unterlagen anfordern:

https://www.ferienhaus-vor-sylt.de/verkauf-lykke-hus

Unter Reet macht sich Wohlbehagen breit. Schöne Reetdachhäuser mit Ambiente und Flair.

