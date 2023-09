M4 PERSONAL ist Ihre kostenlose CAD Software für 2D und 3D

Moers – 07. September 2023: M4 PERSONAL ist eine kostenlose und extrem leistungsstarke CAD-Software für sowohl umfangreiche 2D- als auch genaue 3D-Konstruktionen. Die Version 7.2 bringt erweiterte Funktionen für eine noch bessere Benutzererfahrung mit sich.

Mehr Leistung mit mehr Möglichkeiten

M4 PERSONAL ist mehr als nur eine einfache CAD-Software. Mit der großen Auswahl an Funktionen können Anwender:innen komplexe 2D- und 3D-Konstruktionen erstellen, Bilder und Fotos in ihre Projekte integrieren und parametrische Konstruktionen erzeugen. Die Software bietet eine vielseitige Basis für kreative Gestaltungsideen und präzise Konstruktionsprojekte.

Mehr Flexibilität und Effizienz mit der neuen Version

In der neuen Version 7.2 von M4 PERSONAL dient besonders das Feedback vieler professioneller und privater Anwender:innen als Basis für zahlreiche Verbesserungen. Die optimierte Benutzeroberfläche erleichtert die Bedienung und verkürzt die Einarbeitungszeit. Viele der Funktionen wurden verbessert, um die Effizienz der Konstruktion zu steigern und ermöglichen nun eine schnellere und effizientere Gestaltung von 2D- und 3D-Projekten. Die erhöhte Flexibilität ermöglicht es den Anwender:innen, vielfältige Konstruktionsanforderungen effektiv umzusetzen.

Einfacher Einstieg in die CAD-Konstruktion

Die kostenlose CAD-Software M4 PERSONAL ist sowohl für Anfänger:innen als auch für erfahrene Nutzer:innen geeignet. Die Software ermöglicht eine schnelle und reibungslose Umsetzung von der ersten Idee in ein detailliertes CAD-Design. Die Benutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienung ermöglichen zusammen mit den umfangreichen Video-Tutorials einen schnellen Einstieg. Fortgeschrittene Anwender:innen profitieren von den erweiterten Möglichkeiten der Automatisierung und Parametrisierung, die ihre kreativen Konstruktionen in 2D und 3D auf ein neues Niveau heben.

Perfekte CAD-Software für den Start

Mit der kostenlosen CAD-Software M4 PERSONAL ermöglicht der Softwarehersteller CAD Schroer privaten Nutzer:innen und kleinen Unternehmen den Zugang zu einer professionellen Konstruktionssoftware, mit der sich Projekte jeder Art umsetzen lassen. Mit der DWG-/DXF-Schnittstelle lassen sich damit externe Zeichnungen einfach importieren und weiterverarbeiten. Damit ist M4 PERSONAL gleichermaßen geeignet für den Start mit ersten CAD-Zeichnungen, die Bearbeitung bestehender Zeichnungen sowie die detaillierte Konstruktion komplexer Bauteile.

M4 PERSONAL kostenlos herunterladen

Die neueste Version von M4 PERSONAL Version 7.2 steht ab sofort zum Download auf der CAD-Schroer-Website bereit. Die Software kann privat komplett kostenlos genutzt werden. Für den kommerziellen Gebrauch der Software gilt das Pay-per-Result-Prinzip, bei dem die einzelnen Zeichnungen direkt aus der Software heraus für den kommerziellen Gebrauch freigeschaltet werden können. Die kostenlose CAD-Software M4 PERSONAL für die 2D- und 3D-Konstruktion wurde mit der neuen Version 7.2 optimal an die Anforderungen der Kunden angepasst.

M4 PERSONAL herunterladen >>



Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie die öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT- (Internet of Things) Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und für bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

