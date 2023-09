NUFAM 2023: Alan Electronics präsentiert neueste Multinorm CB-Funkgeräte und robuste Handfunkgeräte der Marken Midland und Albrecht

Von Handfunkgeräten, über stabile Sprechfunk-Sets bis hin zu StVO-konformen CB-Funk-Produkten – aktuellste Modelle im Messefokus

Dreieich / Trittau, im September 2023 – Kompakt, flexibel und robust – auf der diesjährigen Nutzfahrzeug-Messe NUFAM, die vom 21. bis 24.09.2023 in Karlsruhe stattfindet, stellt Alan Electronics in Halle 1, Stand C222, seine neuesten Entwicklungen im Funk-Bereich vor. Exklusive Neuigkeiten gibt es zum Bestseller, dem Handfunkgerät Alan 42 DS von Midland. Dazu stehen Produkt-Highlights wie das Multifunktions-CB-Funkgerät M88, das CB-Funkgerät AE6491 NRC sowie das robuste Tectalk Worker 3 PMR-Funkgerät der Marke Albrecht im Fokus der Messepräsentation. Zudem erhalten Fachbesucher am Stand Informationen zum umfangreichen Sortiment von Alan Electronics wie DAB+ Autoradio-Adapter, Funkkameras sowie diverses Zubehör für jeden Berufskraftfahrenden.

Die NUFAM ist eine führende Fachmesse für die Nutzfahrzeugbranche und verbindet aktuelle Technik mit Mobilitätskonzepten der Zukunft. Rund 400 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von 80.000 Quadratmetern zeigen dabei ihre neuesten Technologien, Projekte und Produkte rund um das Thema Nutzfahrzeuge. Alan Electronics präsentiert dieses Jahr seine dazu passenden Entwicklungen unter den bekannten Marken Albrecht und Midland.

Alan 42 DS von Midland

Exklusiv werden auf der Nufam zum Bestseller Alan 42 DS neue innovative Details vorgestellt, auf die man gespannt sein darf. Das Handfunkgerät punktet mit der Funktion „Digital Squelch“, mit der sich sehr komfortabel die Empfängerempfindlichkeit einstellen lässt. Durch Umschaltung der Ländernorm ist das Gerät in jedem europäischen Land einsatzfähig. Für den portablen Betrieb mit Akkus bzw. Alkaline-Batterien liegen zwei wechselbare Batteriefächer bei. Diese können gegen den Bordspannungsadapter mit 12 V-Zigarettenanzünderanschluss getauscht werden, um das Gerät auch mobil im Kfz zu betreiben. Externe CB-Antennen mit PL-Stecker werden über den zusätzlichen Antennenanschluss des Bordspannungsadapters angeschlossen. Weiterhin bietet das Gerät einen Standard BNC-Antennenschluss, um die Reichweite im portablen Betrieb noch weiter optimieren zu können.

Albrecht AE 6491 NRC

Das AE 6491 verfügt über die technische Innovation „NRC Geräuschfilter“. Sobald aktiviert, filtert das Modell Hintergrundrauschen und Störgeräusche beim Funken heraus und bietet eine nie dagewesene, glasklare Audioqualität im CB-Funk. Zusätzlich ermöglicht die neue VOX-Freisprechfunktion die Kommunikation im Fahrzeug, ohne das Mikrofon in die Hand nehmen zu müssen. Die Empfindlichkeit und Verzögerung der VOX-Freisprechfunktion können in mehreren Stufen eingestellt werden. Somit kann das CB-Funkgerät bedenkenlos gemäß der neuesten Straßenverkehrsordnung § 23 (1a) StVO in Fahrzeugen verwendet werden. Das Display dieses Multinorm CB-Funkgerätes überzeugt durch Übersichtlichkeit sowie einen großen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel. Am Mikrofon befinden sich zusätzliche Up-, Down- und ASQ-Tasten. Ein Garant für störungsfreien Empfang ist die automatische Rauschsperre. Die CTCSS-Funktion des Albrecht AE 6491 NRC kann das Hören fremden Funkverkehrs unterdrücken.

Midland M-88

Das kompakte Multifunktions-Funkgerät in DIN-Größe hat ein extra großes TFT-Farbdisplay sowie eine sehr geringe Tiefe und kann daher alternativ per mitgelieferter Saugnapfhalterung direkt an der Windschutzscheibe befestigt werden. Umfangreiche Funktionen zur Rauschunterdrückung sorgen für beste Sprachübertragung, sodass die Verständlichkeit während des Gesprächs nicht durch störendes Brummen beeinträchtigt wird. Zusätzlich gibt es entweder einen SWR-Schutz oder eine Schutzschaltung gegen das Senden bei schlechter Stehwelle. Die VOX-Freisprechfunktion ist ein Garant für mehr Sicherheit für eine freihändige Kommunikation im Fahrzeug und entspricht damit ebenso der neuesten Straßenverkehrsordnung § 23 (1a) StVO.

Albrecht Tectalk Worker 3

Das mobile PMR-Funkgerät Tectalk Worker 3 bietet ein äußerst stabiles Gehäuse und vielfältige Funktionen. Das Spritzwasser-geschützte Gehäuse ist optimal für den Einsatz im Freien geeignet. Es verfügt über 16 PMR446-Funkkanäle und 44 CTSS- sowie 211 DCS-Codierungen für ungestörtes Funken. Dazu bietet es eine Reichweite von bis zu zehn Kilometern und eine Betriebsdauer von etwa 14 Stunden. Für intensive Arbeit mit beiden Händen, lässt sich die VOX-Freisprechfunktion mittels Programmiersoftware aktivieren, damit das Funken auch ohne Drücken der Sendetaste funktioniert.

Über Albrecht & Alan Electronics:

Albrecht ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 15 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (PMR 446-Sprechfunkgeräte für Freizeit und Beruf, CB- und Amateurfunk, Tour Guide Systeme und hochwertige Audiogeräte), Albrecht Audio (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

