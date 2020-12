Machen Sie sich einen Namen!

Wie Produkte, Marken und Unternehmen einen starken Namen finden

Jedes Unternehmen, jedes Produkt, jede Geschäftsidee braucht einen Namen. Er ist meist das Erste, das ein Kunde hört oder sieht, und sollte idealerweise ein Produkt- oder Firmenleben lang bestehen bleiben. Doch wie findet man einen Namen, der leicht ins Ohr geht, unverwechselbar ist und die Zielgruppe optimal anspricht? Im neuen Buch “Starke Namen” zeigen die Namensexperten Mark Leiblein und Gila Dassel, wie man mit der Namestorm®-Methode in wenigen Schritten einen einzigartigen Namen entwickeln kann.

Die Autoren erfinden seit vielen Jahren erfolgreiche Namen für verschiedenste Projekte – von Namen für regionale Betriebe über Produkte für den deutschen Markt bis hin zu internationalen Markennamen und Großkonzernen. “Es gibt jede Menge Methoden und Anleitungen, wie man auf Ideen und Innovationen kommt. Was es noch nicht gab, ist eine spezielle Methode um neue Marken- und Produktnamen zu entwickeln. Das hat uns angespornt, unsere eigene Namensfindungs-Methode zu veröffentlichen und diese Lücke zu schließen”, beschreibt Mark Leiblein die Idee hinter diesem Buch.

Neben konkreten Namens-Bauanleitungen hält “Starke Namen” zahlreiche Profitricks bereit, worauf bei der Namensfindung zu achten ist: Lässt sich der Name schützen? Funktioniert er auch in anderen Sprachen oder hat er dort gar eine negative Bedeutung? Passt er auch noch in Zukunft zum Unternehmen oder Produkt? Und wie legt man die Internetadresse fest?

Mit der im Buch vorgestellten Namestorm®-Methode ist es ein Leichtes, Namen mit Mehrwert und Charakter zu entwickeln und so den Grundstein für einen erfolgreichen Unternehmensauftritt oder eine unverwechselbare Marke zu legen.

Starke Namen

Mit der Namestorm®-Methode Firmen- und Produktnamen entwickeln

1. Auflage 2020, 184 Seiten, kart.

Linde Verlag

ISBN 978-3-7093-0667-3

EUR 24,90

Auch als E-Book erhältlich!

Zum Buch:

Starke Namen

Der Linde Verlag, 1925 in Wien gegründet, ist einer der führenden Verlage in den Bereichen Steuer, Wirtschaft und Recht in Österreich. Jährlich erscheinen rund 200 neue Fach- und Sachbücher sowie E-Books, darunter zahlreiche Standardwerke, sowie 18 Fachzeitschriften. Mit Linde Digital bietet der Verlag eine Vielzahl seiner Inhalte online an. Unter Linde Media gibt es zudem neue digitale Kanäle mit exklusiven Artikeln, Podcasts und Videos. Linde Campus bündelt die Weiterbildungsangebote des Verlags mit bis zu 300 Seminaren und Konferenzen jährlich unter einem Dach.

Kontakt

Linde Verlag GmbH

Monika Mittermaier

Scheydgasse 24

1210 Wien

0043 1 24630-49

monika.mittermaier@lindeverlag.at

http://www.lindeverlag.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.