Managed Nextcloud jetzt zum halben Preis

Revolutionäre Preissenkung bei hosting.de: Managed Nextcloud jetzt über 50% günstiger

Aachen, 16. September 2025 – In einer bahnbrechenden Ankündigung kündigte Hosting.de GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich Webhosting und Technologielösungen, eine substanzielle und dauerhafte Preissenkung für sein populäres Managed Nextcloud-Angebot an. Der permanente Preisnachlass von über 50% ist ein Meilenstein in der Branche, der die Unternehmensvision widerspiegelt, erschwingliche und zuverlässige Webhosting-Lösungen für alle zu ermöglichen.

Substanzielle Preissenkung: 2TB Managed Nextcloud jetzt nur noch 9,90 Euro

Ausgehend von einem kontinuierlichen Wunsch, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und auf die hohe Nachfrage nach den 2TB Paketen zu reagieren, hat die Geschäftsleitung von hosting.de eine drastische und dauerhafte Preissenkung eingeführt. Bisher kostete das 2 TB Managed Nextcloud-Paket 24,90 Euro, der neue Preis beläuft sich jedoch auf lediglich 9,90 Euro. Damit spart der Kunde künftig mehr als 50%, das ermöglicht den Webhoster noch mehr Kunden zu erreichen die Ihre Daten sicher in Deutschland hosten wollen.

Einsatz effizienter Infrastruktur ermöglicht Preissenkung

Die Realisierung einer solchen bedeutenden Preissenkung wurde durch die effiziente Nutzung der Automatisierung von Nextcloud und der Infrastruktur möglich. Die hosting.de konnte dank ausgefeilter und optimierter Technologien die Betriebskosten erheblich reduzieren. Dies Begünstigt die Möglichkeit, diese Ersparnisse direkt an die Kunden weiterzugeben und ihnen damit ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Neben der Preissenkung weist hosting.de darauf hin, dass es zudem keine Kompromisse bei der Servicequalität geben wird. „Wegen der hohen Nachfrage bei den 2TB Paketen der Managed Nextcloud hat sich die Geschäftsleitung entschieden den Preis zu senken, ohne dabei Abstriche bei der Qualität und Sicherheit unserer Dienstleistungen zu machen.“ sagt Geschäftsführer Oliver Dick. Der neue Preis für das 2TB-Paket beträgt nun 9,90 Euro inklusive 19% MwSt. Diese Änderung betrifft alle neuen Nextcloud-Verträge weltweit und ist ab sofort in Kraft. Das macht Hosting.de zu einem der attraktivsten Anbieter auf dem Markt für Managed Nextcloud-Lösungen. hosting.de GmbH bleibt seinem Versprechen treu, einen erstklassigen Service zu einem erschwinglichen Preis anzubieten. Diese Preisänderung unterstreicht die Philosophie des Unternehmens, die Kunden in den Mittelpunkt aller Entscheidungen zu stellen. Mit dem Ziel, ein führender Anbieter von Webhosting-Lösungen zu sein, steht Hosting.de für Innovation, Kundenzufriedenheit und erstklassigen Support.

Die hosting.de GmbH ist ein deutscher ISO27001-zertifizierter Anbieter von Technologielösungen. Seit 2006 zeichnet sich das Aachener Unternehmen durch seine zuverlässigen und sicherheitszertifizierten Dienstleistungen im Bereich Webhosting, VPS, Domains und E-Mail-Hosting aus.

