Managerbund Reutlingen e. V. erweitert Vorstand und startet durch

Reutlingen. Bei der diesjährigen Hauptversammlung des Managerbund Reutlingen e.V. wurde der bisherige Vorstand bestätigt und Volker Feyerabend als neuer Vorstand für Marketing und Öffentlichkeit berufen. Beim Mitgliedertreffen wurden neue Prozesse, Initiativen diskutiert und weitere gemeinsame Projekte gestartet.

Das bisherige Präsidium und der erste Vorstand Hansjörg Schühle, Schühle GmbH wurden in der Mitgliederversammlung erneut zur Wahl gestellt und von den Mitgliedern einstimmig wiedergewählt. So wird Karl Frick, Dr. Kroll & Partner mbH weiterhin für das juristische Ressort, Peter Starzmann, DVAG für die Finanzen und Dieter Wetzel, Hotel Schwanen Metzingen für Soziales verantwortlich sein.

Am Abend wurde Volker Feyerabend als neuer Vorstand für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit berufen. Der Geschäftsführer der Unternehmensberatung, Werbe- und PR-Agentur APROS Consulting & Services GmbH ist bereits seit vielen Jahren aktives Mitglied. Schon lange unterstützte er die Infrastruktur, Vereinskommunikation und Digitalisierung.

Zukünftig soll der Verein noch sichtbarer in der Öffentlichkeit werden und durch einen regelmäßigen intensiven Austausch mit den Mitgliedern neue Impulse gesetzt werden. Bei der Weiterentwicklung des Vereins soll darüber hinaus mit neuen Ansätzen bei Event-, Projektplanungen und -organisation die Effizienz verbessert und Kooperationen intensiviert werden.

Bereits jetzt ist der neue Wind zu spüren. So wuchs der Managerbund in den letzten 15 Jahren auf einen Kreis von knapp 40 sehr etablierten Unternehmen in der Region Reutlingen, die in ihren Zusammenkünften über wirtschaftliche Projekte und auch die Möglichkeiten des sozialen Engagements beraten. So sind neben regelmäßigen Spenden an lokale Organisationen, Kooperationen bei der Ausbildung von Mitarbeitern und Auszubildenden, verschiedene Kooperationsprojekte auf der To-Do Liste der Verantwortlichen. Der Verein will z. B. in näherer Zukunft wieder einen „Erste-Hilfe-Kurs für Betriebshelfer“ für die Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen anbieten.

Das Unternehmensnetzwerk kooperiert mit anderen Organisationen. Gemeinsam werden ausgewählte Veranstaltungen, Projekte durchgeführt und Initiativen unterstützt. Beispielsweise wird der seit Jahren etablierte Wettbewerb „Unternehmer des Jahres in der Region Reutlingen“ aktiv begleitet. In diesem Jahr werden sogar gleich zwei Vereinsmitglieder als Preissponsoren der nächsten Wettbewerbsrunde auftreten. „Schneider Fotos und Bold & Bright GmbH als diesjährige Preissponsoren, sowie der Verein freuen sich über die starke Präsenz und die besondere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit“, so Volker Feyerabend.

Hansjörg Schühle als Vorstand des Vereins erklärt: „Wir freuen uns und sind stolz, dass wir alle im Vorstand erneut die Unterstützung der Mitgliedsunternehmen bekommen und Volker Feyerabend als neuen Vorstand gewinnen konnten. Gemeinsam mit allen Mitgliedern leben wir die Begeisterung für die Sache und bringen den Verein weiter erfolgreich voran.“

Wir dürfen auf die weiteren Entwicklungen des Vereins gespannt sein.

Weitere Informationen: www.Managerbund-Reutlingen.com

