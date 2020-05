Maple Gold durchschneidet 1,91 g/t Au auf 17 m im westlichen Teil der Porphyr-Zone; das Bohrloch endet in einer Mineralisierung mit 1,06 g/t Au auf 7,0 m

27. Mai 2020 – Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. “Maple Gold” oder das “Unternehmen”) (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G – https://www.commodity-tv.com/play/maple-gold-mines-drilling-new-high-grade-extension-531-zone/ ) freut sich, neue Untersuchungsergebnisse seiner Winterbohrkampagne 2020 auf dem Projekt Douay bekannt zu geben. Drei Bohrlöcher wurden im westlichen Teil der Porphyr-Zone fertiggestellt, wo höhere als die durchschnittlichen Gehalte der Lagerstätte vorhanden sind und historische Bohrungen relativ spärlich sind. Die Highlights für DO-20-283 und DO-20-280 sind nachstehend aufgeführt:

– DO-20-283 erprobte eine 140 m lange Bohrlücke in der Nähe der nördlichen Grenze der aktuellen (RPA 2019) konzeptionellen Gruben und durchschnitt mehrere Goldzonen, die durch 1,91 g/t Au auf 17 m aus 189 m Tiefe (etwa 155 m vertikale Tiefe) hervorgehoben wurden.

– Nach mehreren zusätzlichen schmalen Abschnitten mit über 1 g/t Au erreichte DO-20-283 auf den letzten 7 m des Bohrlochs eine Mineralisierung mit 1,06 g/t Au (1,6 g/t Au auf den letzten 2 m).

– DO-20-283 wurde aufgrund des Lock-downs von COVID-19 in Quebec vorzeitig beendet; eine Vertiefung dieses Bohrlochs ist gerechtfertigt (Abb. 1,2).

– DO-20-280 schnitt mehrere Zonen innerhalb der oberen 90 m (vertikale Tiefe) von der Oberfläche ab, mit 4 m von 0,85 g/t Au, 4 m von 1,14 g/t Au und 1,5 m von 1,61 g/t Au.

– Für den Boden von DO-20-280 und DO-20-281 in ihrer Gesamtheit stehen noch Untersuchungen aus.

Der VP Exploration von Maple Gold Fred Speidel, kommentierte dazu: “Ich bin ermutigt, diese bedeutenden neuen Abschnitte in relativer Nähe zu angezeigten Ressourcen zu sehen, die bereits definiert sind (siehe Abb. 2). Es gibt noch mehrere weitere Bohrlöcher, die noch erprobt werden müssen, und der westliche Teil der Porphyr-Zone ist ein Gebiet, von dem wir glauben, dass es innerhalb der obersten 50-250 Meter von der Oberfläche aus zusätzliche hochgradigere Mineralisierungen mit einem über der Lagerstätte liegenden Durchschnittsgehalt liefern kann”.

Abb. 1: Bohrplan auf aeromagnetischer Basis mit den Hauptabschnitten der DO-20-283, historischen Au-Abschnitten und Bohrspalten

Abb. 2: NW-SE langer Abschnitt, Blick nach NE (siehe Abschnittsspur in Abb. 1). Zusätzlich zu den oberflächennahen Bohrspalten wird das Expansionspotenzial auch durch rote Pfeile angezeigt; jene nahe oder oberhalb der Grubenbasis haben höhere Priorität.

Zusätzlich zu den oben erwähnten DO-20-283-Hauptabschnitten wurde in diesem Bohrloch auch eine niedrig gradigere Halo-Mineralisierung (22 m mit 0,35 g/t Au) näher an der Oberfläche durchschnitten, gefolgt von 5 m mit 0,89 g/t Au aus 161 m Tiefe. Die Abschnitte in DO-20-283 stehen in Zusammenhang mit Bruch- und Brekzienzonen in syenitischem Gestein.

DO-20-280, die 110 m n.W. von DO-20-283 entfernt liegt, durchschnitt mehrere mineralisierte Goldzonen über den oberen 150 m des Bohrlochs, einschließlich: 0,85 g/t Au auf 4 m von 69 m Tiefe, 1,14 g/t Au auf 4 m von 88 m Tiefe, 1,61 g/t Au auf 1,5 m von 106,5 m Tiefe und 0,96 g/t Au auf 4 m von 141 m Tiefe. Die Untersuchungsergebnisse des Bohrlochs DO-20-280 aus 309 m Tiefe sowie des gesamten Bohrlochs DO-20-281, das 140 m südlich von DO-20-283 niedergebracht wurde, um die einfallende Kontinuität der bestehenden Goldmineralisierung zu erproben, stehen noch aus (vollständige Details finden Sie in Tabelle 1 unten).

Die neuen Untersuchungsergebnisse von DO-20-280 und DO-20-283 unterstützen das Vorkommen mehrerer mineralisierter Goldzonen innerhalb der oberen 50-250 Meter vertikal im westlichen Teil der Porphyr-Zone, oberhalb oder an der aktuellen Basis von konzeptuellen Gruben, die in diesem Gebiet relativ flach sind, und bieten Unterstützung für oberflächennahe Aufwärtsbereiche in diesem relativ spärlich gebohrten Gebiet auf der Nordseite der Porphyr-Zone.

Abb. 3: NQ-Kern (47,6 mm Durchmesser) aus einem 203-204 m tiefen Bohrloch in DO-20-283; in diesem Abschnitt wurde ein Gehalt von 5,25 g/t Au ermittelt. Sowohl disseminierter als auch geäderter Pyrit sind in gebleichtem Syenit vorhanden. Das Foto zeigt einen ausgewählten Abschnitt und ist nicht unbedingt repräsentativ für alle auf dem Grundstück vorhandenen Mineralisierungen.

Geologen von Maple Gold waren vor Ort, um die Zugänglichkeit verschiedener Bohrstandorte innerhalb und außerhalb des Ressourcengebiets zu beurteilen, die Anfang des Jahres genehmigt wurden. Es wird erwartet, dass in Kürze zusätzliche induzierte Polarisierungsuntersuchungen beginnen werden, um die früher in diesem Winter definierten Anomalien abzuschließen (siehe Pressemitteilung vom 16. März 2020) und auch Testlinien umfassen werden, die ein faszinierendes KI-gestütztes Zielgebiet südlich der Porphyr-Zone abdecken. Das Unternehmen wird weitere Untersuchungsergebnisse aus seiner Winterkampagne 2020 veröffentlichen, sobald sie empfangen, verifiziert und interpretiert werden.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse des Jahres 2020 für den westlichen Teil der Porphyr-Zone

Loch UTME UTMN AzimutEintaucLänge Von An IntervAu g/t

hen (m) all

DO-20-287058754911358.5 -56.5 327 69.0 73.0 4.0 0.85

0 5 38

einschli 69.0 70.0 1.0 2.15

eßlich

DO-20-28 88.0 92.0 4.0 1.14

0

einschli 89.0 91.0 2.0 1.71

eßlich

DO-20-28 106.5 108.0 1.5 1.61

0

DO-20-28 141.0 145.0 4.0 0.96

0

einschli 142.0 144.0 2.0 1.12

eßlich

DO-20-28 239.0 240.0 1.0 2.63

0

DO-20-28 309.0 327.0 Assaysaussteh

0 end

DO-20-287059354909358 -61 294 Assays Aussteh(gesamtes

1 6 27 end Loch

)

DO-20-287059554910358.5 -56.5 300 107.0 129.0 22.0 0.35

3 0 60

DO-20-28 161.0 166.0 5.0 0.89

3

einschli 163.0 164.0 1.0 1.53

eßlich

DO-20-28 181.0 183.0 2.0 0.64

3

DO-20-28 189.0 206.0 17.0 1.91

3

einschli 189.0 193.0 4.0 1.67

eßlich

einschli 195.0 201.0 6.0 2.28

eßlich

einschli 202.0 205.0 3.0 3.17

eßlich

einschli 203.0 204.0 1.0 5.25

eßlich

DO-20-28 239.0 240.0 1.0 1.46

3

DO-20-28 253.0 254.0 1.0 1.27

3

DO-20-28 293.0 300.0 7.0 1.06

3

einschli 298.0 300.0 2.0 1.60

eßlich

Anmerkungen: Alle Längen sind Bohrlochlängen, die tatsächlichen Breiten kommen den Bohrlochlängen sehr nahe, wie in Abb. 2 zu sehen ist.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden unter der Aufsicht von Fred Speidel, M. Sc., P. Geo., Vice-President Exploration, von Maple Gold, überprüft und aufbereitet. Herr Speidel ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Speidel hat die Daten im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Explorationsinformationen durch seine direkte Beteiligung an den Arbeiten überprüft.

Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Maple Gold wendet in Douay strenge Qualitätssicherungs- (“QA”) und Qualitätskontrollprotokolle (“QC”) an, die die Planung und Platzierung von Bohrlöchern vor Ort, das Bohren und die Entnahme des Bohrkerns in NQ-Größe, die Bohrlochvermessung, den Transport des Kerns zum Lager Douay, die Kernprotokollierung durch qualifiziertes Personal, die Entnahme von Proben und die Verpackung des Kerns für die Analyse, den Transport des Kerns vom Standort zum Labor Val d’Or, QC, ALS, die Vorbereitung der Proben für die Analyse sowie die Analyse, Aufzeichnung und abschließende statistische Prüfung der Ergebnisse umfassen. Eine vollständige Beschreibung der Protokolle finden Sie auf der QA/QC-Seite des Unternehmens auf der Website unter

http://maplegoldmines.com/index.php/en/projects/qa-qc-qp-statement

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein fortgeschrittenes Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojektes im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbau-Jurisdiktionen konzentriert. Das ca. 355 km² große unternehmenseigene Goldprojekt Douay befindet sich entlang der Deformationszone Casa Berardi (55 km Streichlänge) innerhalb des produktiven Grünsteingürtels Abitibi im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur und verfügt über eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.maplegoldmines.com

IM NAMEN VON MAPLE GOLD MINES LTD.

“Matthew Hornor”

B. Matthew Hornor, Präsident und CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Herr Joness Lang

Exekutiv-Vizepräsident

Mobil: +1778.686.6836

Email: jlang@maplegoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Firmenkontakt

Maple Gold Mines Ltd.

Gregg Orr

2200 – 885 West Georgia Street

V6C 3E8 Vancouver

gorr@maplegoldmines.com

http://

