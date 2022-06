Marin Beeskow – Winterlager und kompletter Bootsservice

Auch wenn der Sommer erst beginnt, warten Sie nicht zu lange mit der Suche nach einem Winterlager. Den Komplettservice für Ihr Boot leisten wir ganzjährig.

UNSER WINTERLAGER: HALLE UND AUSSENLAGER FÜR IHR BOOT

Bringen Sie Ihr Boot sicher durch den Winter: Unsere Marina umfasst ein sicheres Winterlager für Boote verschiedener Größen. Mieten Sie nach Bedarf ein Winterlager in der Halle oder einen Stellplatz im Außenlager. Mit dem Kran heben wir Boote bis zu einem Gesamtgewicht von 15 t. Warum ein Winterlager für Boote? Die kalte Jahreszeit mit ihrem rauen Wetter setzt dem Material zu. In unserer Halle steht Ihr Sportboot sicher geschützt vor Schnee und Eis. Eine Einlagerung ist darüber hinaus sinnvoll, weil die Boote in dieser Zeit nicht bewegt werden. Dann ist es schonender für die Technik, im Winterlager zu stehen.

RUNDUM-BOOTSSERVICE FÜR EINLAGERUNG UND AUSLAGERUNG VON BOOTEN

Wenn Sie einen Platz im Winterlager in unserer Marina in Beeskow buchen, übernehmen wir gern den kompletten Bootsservice. Mit unserem Kran heben wir Ihr Boot aus dem Wasser und befördern es ohne Kratzer in das Winterlager. Wenn die Saison im nächsten Jahr beginnt, lassen wir das Boot über unsere hauseigene Slipanlage erneut zu Wasser. Die Marina in Beeskow bietet Liegeplätze an der Spree und einen umfassenden Bootsservice. Nutzen Sie Ihren Aufenthalt bei uns zum Beispiel für eine professionelle Instandsetzung. Oder buchen Sie unsere Leistungen für die jährliche Inspektion Ihres Bootes.

REPARATUREN UND INSPEKTION DES UNTERWASSERSCHIFFSAUFBAUS

Der Unterwasserschiffsaufbau ist ständig dem Wasser ausgesetzt. Entsprechend bilden sich über das Jahr Ablagerungen und es kommt zu osmosebedingten Schäden am Material kommen. Mit unserer Krananlage heben wir Ihr Boot aus dem Wasser und begutachten den Zustand. Wenn Bedarf besteht, übernehmen wir die Instandsetzung.

SANDSTRAHLEN UND TROCKENEISSTRAHLEN FÜR GFK

Zwei erprobte Methoden für die Bootsinstandsetzung sind Trockeneisstrahlen und Sandstrahlen. Für beide haben wir die passende Technik inklusive Kompressor und Material in der Marina vorrätig und installiert. Gerade für die Instandsetzung von GFK – glasfaserverstärktem Kunststoff – sind die Strahlverfahren hervorragend geeignet. Wir führen die Arbeiten gerne für Sie durch.

OSMOSE-BEHANDLUNG: VON ZEIT ZU ZEIT UNVERZICHTBAR

Zusätzlich übernehmen wir die professionelle Osmose-Behandlung für GFK. Einen Osmoseschaden erkennen Sie daran, dass das Gelcoat Blasen wirft. Wir empfehlen, die Oberfläche regelmäßig zu prüfen – zum Beispiel im Rahmen der Einlagerung bei uns. Wenn Osmose-Schäden am Boot bestehen, ist eine Behandlung dringend anzuraten. Wir übernehmen diese fachgerecht je nach Schadbild.

Benötigen Sie einen Winterlager oder einen umfassenden Bootsservice für Ihr Boot ?

Sprechen Sie uns gerne rechtzeitig darauf an und wir reservieren einen Stellplatz nach Ihren Wünschen.

Boote bis 15 t können untergebracht werden.

Die Marina in Beeskow direkt an der Spree bietet neben Liegeplätzen mit Frischwasser und Strom ein Winterlager, Kranservice und Instandsetzung für Ihr Boot. Oder suchen Sie nach einer neuen Yacht? Wir kümmern uns auch um Vermittlung und Verkauf von Sportbooten. Gleich neben den Liegeplätzen finden Sie zudem unseren gemütlichen Caravan-Stellplatz in Beeskow. Wir verfügen über langjährige Erfahrungen im Bereich der Wartung und Instandsetzung von Dieselmotoren von Ford der Baureihe 2700. Möchten Sie uns besuchen oder bei uns anlegen? Wir freuen uns jederzeit auf Ihre Anmeldung. Weitere Informationen zu unseren Angeboten und Anlagen finden Sie hier auf unseren Seiten.

Kontakt

Marina Beeskow

André Rädel

Spreeinsel 5

15848 Beeskow

03366 – 1520930

spreeinsel@marina-beeskow.de

https://www.marina-beeskow.de/

