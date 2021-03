Markus Gräßler: Wienerwald Rezept Geschichten

Der Geschäftsführer Markus Gräßler ist einer der wenigen, die die Zutaten für das legendäre Grill Hendl kennen

Wer nach Wienerwald Rezept googelt, erhält über 265.000 Ergebnisse. Verschiedene Internetforen laden zur Debatte darüber ein, wie hinter das Geheimnis des Grillhendl aus den Wienerwald Restaurants zu kommen sei. Das Attribut “Wienerwald” ist laut Markus Gräßler, Geschäftsführer des europaweit vertretenen Franchise Unternehmens, zu einem Synonym für gutbürgerliche, beliebte Gerichte geworden. Der Zusatz “Wienerwald” findet sich vor diesem Hintergrund in zahlreichen Rezepten, die mit dem Original Wienerwald Grill Hendl oder Wienerwald Schnitzel die Verwurzelung in der süddeutschen Küche mit Hähnchenfleisch gemein haben. “Backhendl Wienerwald”, “Kartoffelsalat Wienerwald” oder “Bärlauchsuppe Wienerwald” werden zum Beispiel zum Nachkochen angeboten. Sogar Tomaten Tagiatelle a la Wienerwald finden sich unter der Wienerwald Rezeptsammlung.

Bis heute ist das Original Rezept vom Friedrich Jahn gut behütet, weiß Markus Gräßler

Doch Markus Gräßler stellt heraus, dass nach wie vor das Rezept für das original Wiener Grill Hendl bis heute gute behütet ist. Das Rezept, das noch auf den Gründer des Unternehmens Friedrich Jahn zurückgeht, kennen nur wenige Menschen an der Spitze von Wienerwald. “Das Geheimnis des original Wienerwald Grill Hendls ist die Kombination aus fünf Zutaten, die auf Firmengründer Friedrich Jahn zurückgehen, in Verbindung mit einer besonderen Grilltechnik.

Markus Gräßler erzählt, wie das Grill Hendl Rezept erstanden sein soll

Das Rezept und die Methode waren Jahn zufolge übrigens das Ergebnis von mehr oder weniger erzwungenem Pragmatismus und überzeugter Gastfreundlichkeit. Denn in der “Linzer Stüberl”, dem ersten Restaurant, das Jahn zusammen mit seiner Frau in der Amalienstraße 23 in München eröffnet hatte, gab es nicht einmal eine Küche. Als Gastgeber durch und durch wollte Jahn jedoch den Wunsch eines Studenten nach einem Grillhähnchen “wie auf der Wies”n” erfüllen. Die schlichte Art der Zubereitung erschien ihm geradezu passend für seine küchenlose Kneipe. Und so konstruierte er mit einem Elektromeister aus der Nachbarschaft den ersten Grillautomaten “der Rest ist Geschichte und gegrillte Leidenschaft”, schmunzelt Markus Gräßler.

Zur Person: Seit 2017 steht Markus Gräßler an der Spitze von Wienerwald. Der Fachmann für Systemgastronomie und Projektleiter (IHK) war zuvor in verschiedenen Positionen unter anderem bei Burger King Europa tätig. Für Burger King hat Gräßler verschiedene Projekte im operativen Bereich auf europäischer Ebene betreut. Gemeinsam mit seiner Frau Daniela Gräßler lebt er in Albstadt.

