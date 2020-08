Maschinenbau & Konstruktion Scholz GbR setzt auf kompaktes CNC-Graviersystem von LANG

Neues HSC-Fräs- und Graviersystem ECOexpress von LANG kommt für die Produktion von Prägewerkzeugen zum Einsatz

Hüttenberg, 7. August 2020 – Die Maschinenbau & Konstruktion Scholz GbR hat sich für die neue CNC-Graviermaschine ECOexpress von LANG entschieden. Ziel ist es, das Portfolio im Bereich der Produktion von Prägewerkzeugen auszubauen. Das kompakte HSC-Fräs- und Graviersystem findet hier künftig für die Herstellung von Druckplatten, Prägestempeln und Reliefprägern sowie die Gravur von Schildern Einsatz. Die LANG GmbH & Co. KG ( www.lang.de) ist Entwickler und Hersteller von Fräs-, Laser- und Digitalisier-Maschinen sowie Automationssystemen. Die ECOexpress überzeugte den Maschinenbauer auf Grund der kompakten Bauart, vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, einfachen Bedienung und leistungsstarken Software.

Die Maschinenbau & Konstruktion Scholz GbR aus Thüringen startet die Produktion von Prägewerkzeugen mit der ECOexpress aus dem Hause LANG. Das Unternehmen suchte eine Maschine, die wenig Platz einnimmt, sich flexibel einsetzen lässt sowie hohe Präzision und Geschwindigkeit bietet. Die kleinste CNC-Graviermaschine von LANG erfüllt alle Kriterien.

Kompakte Maschine für feinste Gravuren

Bei der ECOexpress handelt es sich um eine HSC-Fräs- und Graviermaschine in kompakter Bauart mit einem optimalen Verhältnis vom Arbeitsbereich zur Aufstellfläche. Die hauseigene LNCexpress-Steuerung ermöglicht im Zusammenspiel mit der LANG-Software feinste Gravuren sowie Fräs- und Bohrarbeiten jedweder Kriterien. Die Steuereinheit LNCexpress bietet eine Leistungserweiterung zur hochauflösenden 3 Achsen-Servosteuerung. Daraus resultieren höhere Geschwindigkeit, schnellere Beschleunigung sowie mehr Flexibilität und Komfort bei der Maschinenbedienung. Als Ausgabesoftware fungiert der LDriver von LANG, der eine komfortable, auf Windows 10 basierende Bedienungsoberfläche aufweist.

Erweiterung des Produktportfolios mit ECOexpress

Die CNC-Graviermaschine befähigt die Maschinenbau & Konstruktion Scholz GbR ab sofort auch Druckplatten, Prägestempel und Reliefpräger herzustellen. Die ECOexpress ist außerdem prädestiniert zur Gravur von Schildern. Das Unternehmen plant durch den Einsatz der CNC-Graviermaschine, das eigene Produktportfolio sukzessive zu erweitern und damit Kunden mit sehr hohen Anforderungen an Präzision zu gewinnen.

Frank Scholz, Geschäftsführer der Maschinenbau & Konstruktion Scholz GbR, erklärt: “Motiviert durch die Zusammenarbeit mit einem lokalen Buchbinder stellen wir nun unter anderem Druckplatten und Reliefpräger her und erschließen damit neue Märkte. Mit der ECOexpress von LANG können wir die künftigen Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Neben der regionalen Nähe und der langjährigen Erfahrung des Unternehmens im Bereich Gravuren überzeugte uns LANG durch die Stärken der ECOexpress in Verbindung mit der Software sowie dem langfristig gewährleisteten Support.”

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

