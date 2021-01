Massey Ferguson erhält die wichtigste Traktor-Auszeichnung in Europa

Der Massey Ferguson 8S.265 Dyna E-Power Exclusive ist zum europäischen Traktor des Jahres 2021 gekürt worden.

Die Auszeichnung, die von einer Jury aus 26 europäischen Ländern vergeben wird, wurde im Rahmen einer digitalen Preisverleihung bekannt gegeben.

“Jeder bei Massey Ferguson ist überglücklich, die ultimative Auszeichnung zum Traktor des Jahres 2021 zu erhalten”, sagte Thierry Lhotte, Vizepräsident und Geschäftsführer von Massey Ferguson, Europa und Naher Osten.

“Mit der Baureihe MF 8S haben wir uns vorgenommen, eine neue Ära einzuläuten, nicht nur für Massey Ferguson, sondern auch für das Traktordesign und natürlich für unsere Kunden”, sagte er.

Die Auszeichnung “Tractor of the Year 2021” ist ein weiterer Höhepunkt im prall gefüllten Trophäenschrank des MF 8S, denn die digitale Einführungsveranstaltung des MF 8S gewann beim Best Event Award Italy 2020 die Goldmedaille in der Kategorie Beste Nutzung digitaler Technologie und die Silbermedaille als Beste B2B Digital/Hybrid Veranstaltung.

Ebenso holte sie die Goldmedaille in der Kategorie Digitale Veranstaltung und die Goldmedaille als Beste B2B Digital/Hybrid Veranstaltung beim Best Event Award World 2020.

Der MF 8S.265 Dyna E-Power Exclusive steht an der Spitze der MF 8S-Baureihe, die vier Modelle von 152,8 Kilowatt (205 PS) bis 197kW (265 PS) umfasst.

Seine Vier-Säulen-Kabine ist nach eigenen Angaben mit nur 68 dB die leiseste auf dem Markt, und die markant geneigte Windschutzscheibe bietet viel Platz und gute Sicht.

Der MF 8S Exclusive setzte sich gegen acht weitere Mitbewerber durch, darunter der Claas Axion 960 Cemos, der Armtrac 1254 Lux CRD 4, der Case IH Quadtrac 620, der Fendt 1167 Vario MT, der Kubota M 7173 KVT, die Landini Serie 7V Shift, der New Holland T 6.160 und der Steyr 6240 Absolut CVT.

Valtra gewann die Kategorie “Best Utility Tractor of the Year 2021” mit seinem Valtra G 135.

Die anderen Kandidaten waren der Armatrac 1004 Lux CRD 4, der Case IH Vestum 130 CVX Drive, der Fendt 211 Vario und der Kubota M 6142.

In der Kategorie “Tractor of the Year 2021 – Best of Specialized” wurde Fendt mit dem Fendt 211 Vario ausgezeichnet.

Die drei anderen Finalisten waren der Antonio Carraro Tony-8900 V, der Landini Rex 3 080 F Stage V und der Valtra F 105.

In der Kategorie “Sustainable Tractor of the Year 2021” erhielt der Claas Axion 960 Cemos die Auszeichnung.

Gesponsert wurden die Auszeichnungen vom Offroad-Reifenhersteller BKT mit Sitz in Mumbai.

Deren CEO für Europa, Lucia Salmaso, sagte, er sei “absolut angetan von der Forschung, von den unglaublichen Lösungen, die in Bezug auf die Technologie entwickelt wurden, die alle auf ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit ausgerichtet sind”.

