Masterclass Teneriffa Coaching schafft Perspektiven

Coaching Masterclass auf Teneriffa – werde zum Coach deines Teams!

INTERVIEW

Masterclass Teneriffa – wie Coaching neue Perspektiven schafft

Führungskräfte sehen sich häufig mit Situationen konfrontiert, in denen sie aufgrund ihrer Rolle keine Schwäche zeigen möchten und stets den Eindruck vermitteln möchten, jede Krise und noch so große Herausforderung mit Leichtigkeit zu meistern. Im Gespräch mit Thomas Eckardt, diplomierter Psychologe, wird deutlich, warum dieser Weg in der Regel nicht zum Erfolg führt und professionelle Unterstützung immer die beste Entscheidung ist.

Interviewer:

Herr Eckardt, aus Ihrer beruflichen Praxis kennen Sie die Auswirkungen anhaltenden Leistungsdrucks. Kommt permanente externe Beobachtung im Berufsumfeld hinzu, schwinden die vorhandenen Ressourcen schnell. Gibt es für Führungskräfte hilfreiche Alternativen?

Thomas Eckardt:

Natürlich gibt es immer zumindest eine zusätzliche Variante, um ans Ziel zu gelangen. Wer schwere Entscheidungen treffen muss, sollte stets einen helfenden Coach an der Seite haben. Genau diesen maßgeschneiderten Aspekt unterschätzen viele.

Interviewer:

Brauchen Führungskräfte den Blick von außen und hilft es, Situationen aus einem völlig neuen Blickwinkel als auch Lösungsansatz zu betrachten?

Thomas Eckardt:

In meiner Masterclass Teneriffa wird den meisten Teilnehmern rasch bewusst, welchen überdurchschnittlichen Einfluss die Erfolgsintelligenz auf Ihre Karriere hat. Gemessen am richtigen Umgang mit Informationen, Ressourcen, Mitarbeitern und dem vorhandenen Innovationspotenzial ergeben sich in vielen Fällen klare Stärken und Schwächen. Exakt an dieser Schnittstelle helfe ich und Teilnehmer können das offene System mit modulartigen Bausteinen ergänzen.

Zum Buch:

Das Coaching zur Erfolgsintelligenz ist ein hoch qualifiziertes Angebot für jeden, der souverän und nachhaltig am Aufbau seines beruflichen Erfolgs arbeiten will. Mit diesem Buch kannst du deine persönlichen Erfolgsfaktoren entdecken. Du wirst erfahren, wie du verborgene Ressourcen finden und einsetzen kannst. Erfolg wird für dich weder eine Glückssache sein noch ein Mysterium. Du lernst deinen persönlichen Erfolgsweg kennen und kannst die einzelnen Schritte deiner persönlichen Siegerstrategie direkt in beruflichen Erfolg umwandeln. Dieses Buch ist ein wertvoller Ratgeber und ein ständiger Begleiter bei allen großen und kleinen Herausforderungen, denen du dich als Führungskraft tagtäglich stellen musst. Erkenne, welche Stärken in dir stecken und verwandle sie in deine Erfolge.

Thomas Eckardt gewährt dem Leser seines Buches faszinierende Einblicke in die psychologischen Zusammenhänge der Erfolgsintelligenz. Mehr Informationen zu der erfolgreichen Bücherserie von Thomas Eckardt und dem Faktor Erfolgsintelligenz im Alltag erhalten Sie hier.

Thomas Eckardt ist bekannt als Autor von zahlreichen Erfolgsratgebern. Bereits länger als drei Jahrzehnte unterstützt er Fach- und Führungskräfte beim Erreichen ihrer Ziele.

Als diplomierter Psychologe und Coach legt er besonderen Wert auf die Individualität seiner Klienten und Leser. Eckardt hält nichts von 08/15 Coaching.

Er entlockt jedem einzelnen seine besonderen Stärken und findet Führungsqualitäten, die wichtig für die Umsetzung der eigenen Visionen sind. Er selbst bliebt sich dabei immer treu. Er ist freiberuflich für verschiedene Unternehmen und Manager tätig, die die eingefahrenen Gleise verlassen wollen.

“Auf zu neuen Ufern” könnte seine Wortschöpfung sein.

Mit dem Buch wechselt er das Thema, zumindest auf den ersten Blick. Seine eigenen Inhalte wendet er konsequent auch im eigenen Leben an und daher hat er sich einen seiner Träume erfüllt. Zum 60. Geburtstag gönnt er sich eine Weltreise und setzt damit einen Plan um. “Erfolg ist menschlich” beweist er sich und Anderen, indem er genau das unternimmt, was er will.

Ohne Wenn und Aber gestaltet er sein Leben nach seinen eigenen Vorgaben. Das Ergebnis ist der Bericht seiner Reise. Das Buch liest sich wie eine Mischung aus Ratgeber, Reportage und Unterhaltung. Charismatisch, empathisch und motiviert ist der Mensch Thomas Eckardt. Genauso wirkt sein Buch. Seine Stärke, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und Projekte auf die Zielgerade zu bewegen, nutzt er für sich und macht sich auf den Weg.

Er belohnt sich mit der Weltreise, für die er genau 60 Tage braucht, für sein Lebenswerk. So, wie er seine Leser und Klienten immer wieder darauf hinweist, wie wichtig die Anerkennung der eigenen Leistung ist, lebt er selbst.

Diplom-Psychologe Thomas Eckardt hilft, Ziele zu setzen und zu erreichen. Dabei vergisst er seine eigene Person nicht. Ein authentischer Autor mit dem richtigen Gespür für seine Fans, so könnte Eckardt beschrieben werden. Er bleibt am Ball, indem er Augenhöhe und Respekt lebt. Wer sich näher mit dem Autor befassen will, der in keine Schublade passt, sollte sich seine Theorie von der “Erfolgsintelligenz” zu Gemüte führen.

Schnell wird die Leserschaft merken, dass seine erfrischende und unkonventionelle Art nicht nur bei leichten Themen wie einer Reisebeschreibung überzeugt. Seine Art, umfangreiche Themen auf eine sehr gefällige Art zu behandeln, lässt auch anstrengende Themen wie Führungskompetenz locker daherkommen.

Bei Eckardt gibt es keine Geheimnisse. Als Autor befindet er sich inmitten seiner Leserschaft und teilt sein Wissen gern und großzügig. Thomas Eckardt motiviert mit seinem Buch über seine Weltreise dazu, die eigenen Visionen umzusetzen. Er ist eine Ermutigung und lässt den Leser auf jeder Seite spüren, dass er ihm zutraut, die eigenen Träume wahr werden zu lassen.

Kontakt

Diplom-Psychologe

Thomas Eckardt

Am Oberfeld 12

35606 Solms

06441-96073

info@eckardt-online.de

https://www.eckardt.online

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.