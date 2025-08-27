Matthew Brown ist neuer Chief Financial Officer von Tenable

COLUMBIA, Md. (27. August 2025) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, hat Matthew Brown zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Brown tritt damit die Nachfolge von Steve Vintz an, der seit Kurzem an der Seite von Mark Thurmond als Co-Chief Executive Officer von Tenable verantwortlich zeichnet.

Matthew Brown verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Technologiesektor und war in leitender Stellung in den Finanzabteilungen diverser börsennotierter Unternehmen tätig, zuletzt als CFO bei Altair Engineering, wo er maßgeblich zum strategischen Wachstum des Unternehmens beitrug: Unter seiner Führung verzeichnete Altair im Softwaregeschäft kontinuierlich ein zweistelliges Umsatzwachstum und steigerte die Gewinnmarge nachhaltig. Darüber hinaus war Brown maßgeblich am Verkauf des Unternehmens an Siemens für rund 10,7 Milliarden USD beteiligt. Vor seinem Engagement bei Altair war Matthew Brown in leitender Stellung bei NortonLifeLock, Symantec, Blue Coat, Brocade, NETGEAR und KPMG tätig und legte den Fokus auf strategische Planung, M&A, Investor Relations, Controlling und operative Exzellenz.

„Matt verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Skalierung globaler Technologieunternehmen, der Optimierung der operativen Effizienz und der Steigerung des Shareholder Value“, betont Steve Vintz, Co-CEO von Tenable. „Wir sind überzeugt, dass er mit seinem strategischen Mindset, seiner tiefen Finanzexpertise und seinem kooperativen Führungsstil einen entscheidenden Beitrag zum weiteren Wachstum von Tenable leisten kann – und uns bei der Verwirklichung unserer langfristigen Vision unterstützen wird.“

„Tenable ist hervorragend aufgestellt, um die Zukunft des Exposure-Managements federführend mitzugestalten – und ich freue mich sehr, Teil dieses bemerkenswerten Teams zu sein“, so Brown. „Einen etablierten Marktführer wie Tenable mit einer robusten Finanzstrategie zu unterstützen, ist eine einmalige und unglaublich motivierende Gelegenheit – es wird spannend sein, das Unternehmen in die nächste Phase des Wachstums zu führen.“

Brown hat einen Bachelor of Science in Business Administration der Haas School of Business der University of California, Berkeley, inne und ist als Wirtschaftsprüfer in Kalifornien zugelassen.

Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

