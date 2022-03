Mazda 3 BM BN Lautsprecher Upgrade auto-lautsprecher.eu

Das Soundupgrade für das Standard Soundsystem in Mazda 3 Typ BM, BN beeindruckt mit hervorragender Dynamik und einfachem Einbau

Klangoptimierung für das Standard Soundsystem im Mazda 3 Typ BM, BN von 2013 – 2019. So sind einige baugleiche Mazda 3 mit dem BOSE Soundsystem ausgerüstet, jetzt gibt es auch für die Modelle mit dem Standard Soundsystem ein Lautsprecher Upgrade. Mehrere Modelle in der Preisklasse von 149,00 Euro bis 299,00 Euro sind verfügbar und unter Mazda 3 Typ BM, BN Lautsprecher aufrufbar.

Hochwertige 16,5 cm Komponentensysteme von Top-Marken wie Audison, Hertz und JL-Audio können die werkseitigen original Lautsprecher ersetzen. Mit passenden Lautsprecherhalterungen die auf den Mazda 3 abgestimmt sind können sie einfach an die original Fahrzeugkabel angeschlossen werden.

Die 2-Wege-Systeme verfügen über eigene Frequenzweichen für die Hochtöner die im Armaturenbrett verbaut werden und je nach Modell mit Zwei-Stufen-Pegelwähler ausgestattet sind. Damit lassen sich die Systeme an den persönlichen Höhr Geschmack anpassen wie +2dB wenn die Hochtöner hinter Einbaugittern platziert werden. Die Tieftöner sind mit starken Reinkupfer-Schwingspule, für hohe Belastbarkeit und hervorragende Niederfrequenzkontrolle ausgestattet.

Das Top-System unter den Modellen ist das Mazda 3 BM, BN Lautsprecher Power System vorne hinten APK165 Power von Audison mit 345 Watt Peak und einem, 26mm Hochtöner für das Armaturenbrett. Mit 92,5 dB Wirkungsgrad performt es Leistungsmäßig sehr gut an werkseitig installierten Radios wie auch nachträglich verbauten Fremdradios im Mazda 3. Die Frequenzweiche für dieses Modell hat eine Pegelanpassung für Hochtöner von 0 bis +3dB.

Die AIF-Technologie (Any Install Faceplate) bei den Hochtönern des APK165 Power System von Audison ermöglicht drei verschiedene Faceplates und eine Vielfalt an Installationsmöglichkeiten. Mit einem Doppel-Neodym-Magnet und der der 1-Zoll-CCAW-Schwingspule ausgestattet bieten die Hochtöner des APK Power Systems eine hervorragende Dynamik bei hohen Frequenzen.

Alle Systeme in der Modellpallette für den Mazda 3 BM, BN sind entweder Testsieger Komponentensysteme aus Fachzeitschriften oder Top-Marken. Der Umstieg auf ein Soundupgrade zahlt sich aus da werkseitig im Standard Audio System sehr einfache Lautsprecher verbaut sind. Für Besitzer eines Mazda 3 mit BOSE Soundsystem ist das Upgrade nicht geeignet.

Damit der Einbau für Mazda 3 Fahrzeughalter einfach zu bewältigen ist, gibt es Einbau-Tipps die unter Mazda 3 Typ BM BN Lautsprecher in den Türen tauschen zu finden sind. Für alle Kunden gibt es eine ausführliche PDF-Version, in der auch weitere Details für die Hochtöner und Lautsprecher in den hinteren Türen beschrieben sind. Die Installation ist mit sehr wenig Werkzeug machbar, in den Einbau-Tipps gibt es detaillierte Beschreibung wie man die Türverkleidungen entfernen kann um die werksseitigen Lautsprecher zu tauschen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

