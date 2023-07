Medienmarke connect professional kürt „products of the year 2023“

Zu den Gewinnern gehören unter anderem Deutsche Glasfaser, Deutsche Telekom, Fujitsu, Jabra, Magenta Telekom, O2 Telefonica, Rohde & Schwarz und Sophos.

München, 21. Juli 2023. Die Medienmarke connect professional aus dem Medienhaus WEKA Fachmedien hat zum 15. Mal in Folge hunderte Produkte aus den wichtigsten IT- und Telekommunikations-Bereichen nominiert und zur Leserwahl gestellt. 7.200 Teilnehmer kürten mit rund 34.600 Stimmen online die „products oft the year 2023“ aus insgesamt 19 Software-, Hardware- und Services-Kategorien. Etwa die Hälfte aller Stimmen stammen aus der IT- und TK-Branche, viele davon aus den Fachbereichen. Dies ergeben die Angaben der Teilnehmenden zu Unternehmensgröße, Position im Unternehmen und Branche. Damit ist diese Leserwahl erneut eines der bedeutendsten Barometer des B2B-Marktes. Die Preisverleihung fand am 20. Juli 2023 im Seehaus im Englischen Garten in München statt – mit dabei rund 50 Teilnehmer, darunter Geschäftsführer großer Telekommunikations-Unternehmen.

Zu den Gewinnern zählen unter anderem Deutsche Glasfaser, Deutsche Telekom, Fujitsu, Jabra, Magenta Telekom, O2 Telefonica, Rohde & Schwarz und Sophos. Fujitsu holte vier erste Plätze. Jabra gewann in der Kategorie „Headsets“. Rohde & Schwarz kam auf den ersten Platz in der Kategorie „ITK-Messtechnik“. Sophos holte den ersten Platz in der Kategorie „Cybersecurity“, die Deutsche Telekom, Magenta Telekom und Deutsche Glasfaser sind die Gewinner der Kategorien „Business Internet & Festnetz“ und „Business Mobilfunk“. O2 Telefonica schaffte es in beiden Carrier-Kategorien auf den zweiten Platz und belegte zusätzlich in der Kategorie IoT-Dienste/-Plattformen den ersten Platz für seine Kite-Plattform.

Bei der Leserwahl zu „products of the year“ stehen die Anbieter der gefragtesten ITK-Produkte des Jahres sowie Netzbetreiber und Anbieter für Internet-, Festnetz- und Mobilfunk im Fokus. Erstmals dabei sind auch Netzbetreiber und Anbieter aus Österreich. Gewählt wurde in den 19 Kategorien: Collaboration, Smartphones, CRM/ERP, Drucker, Notebooks, Headsets, Cybersecurity, Netzwerkinfrastruktur, ITK-Messtechnik, IoT-Dienste/-Plattformen, Business-Monitore, Server, Storage-Systeme, USV, TK-Anlagen, Cloud-Telefonie, IP-Telefone und Konferenzlösungen, Business Internet & Festnetz und Business Mobilfunk.

Die seit vielen Jahren etablierte Leserwahl wurde bisher von der funkschau ausge-richtet, die jetzt als Medienmarke „connect professional“ firmiert; aus „ITK-Produkte des Jahres“ wurde „products of the year“.

Über WEKA Fachmedien GmbH

WEKA Fachmedien GmbH steht als professioneller Medienpartner den Entschei-dungsträgern im Techniksektor erfolgreich zur Seite. Dabei berät und informiert die WEKA Fachmedien GmbH zuverlässig in den wachstumsstarken und sich schnell verändernden Märkten ICT, Electronics, Automation und Building.

Über hochwertige redaktionelle Inhalte hält die WEKA Fachmedien GmbH Fach- und Führungskräfte auf dem neuesten Stand und bietet mit ihren erfolgreichen crossmedialen Medienmarken rund um die Premium-Medienmarke connect zielge-richtete und anwenderorientierte Brancheninformationen, aktuelle Nachrichten, Fachartikel, Themenspecials und zahlreiche nationale und internationale Events.

Sowohl Print als auch Digital sind hohe redaktionelle Kompetenz steter Anspruch. Darüber hinaus bietet die WEKA Fachmedien GmbH ein in der Medienlandschaft einzigartiges Testlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen und objektive Produkttests.

