Medikamente to Go – Mobil bleiben mit dem OHLRO MEDIBAG

Bis zu 14 Stunden möglicher Temperaturerhalt ohne Stromzuführung

Endlich ist er da, der heiß ersehnte Urlaub. Selbst das Wetter scheint sich vorbereitet zu haben und wartet täglich mit neuen sommerlichen Rekordwerten auf. Da ist es nur zu gut verständlich, das die Koffer bereits gepackt sind und es jetzt endlich losgehen kann. Der Strand wartet bereits!

Aber ist dies wirklich immer nur leicht und unbeschwert? Nein, wer in seinen Urlaub mit kühlpflichtigen Medikamenten und dem sachgerechten Transport der empflichen Medikamente starten muss, hat da vorab schon ein paar Hürden zu nehmen. Angefangen bei der Beschaffung einer qualitativ hochwertigen Kühlbox und dem elektrischen Anschluss dieser Kühlbox im Fahrzeug. Aber da sind ja auch noch die teilweise hohen Anschaffungskosten und was mache ich eigentlich, wenn ich mit dem Flieger anreisen möchte? Fragen über Fragen und keine leichte und unkomplizierte Lösung in Sicht, oder?

Doch, die OHLRO Hartschaum GmbH launcht pünklich zum Start der Sommerferien ein neues Produkt um genau solche Probleme für den Anwender vorab zu lösen.

Der OHLRO MEDIBAG hat gerade einmal die Größe eines handelsüblichen Beautycases. Die praktische Tragetasche mit Schultergurt ermöglicht den schonenden Transport der Waren, ohne das man diese aus der Hand geben muss. Das Innenleben des OHLRO MEDIBAGS besteht aus einem hochwertigen Airpop Isolierkern und hocheffektiven PCM Kühlelementen, welche in einer handelsüblichen Kühl-Gefrierkombination auf den Transport vorbereitet werden können. Die Trennung der Medikamente und der PCM Kühlakkus erfolgt durch eine spezielle Trennplatte mit Öffnungen zur notwendigen Luftzirkulation im Inneren der Medikamentenverpackung.

Die Produktvalidierung erfolgte in der OHLRO Hartschaum hauseigenen Klimakammer und lieferte ein eindrucksvolles Ergebnis. Ein Temperaturerhalt ist bis zu 14 Stunden unter validen Bedingungen möglich und das obwohl die Medikamententasche deutlich kleiner ist als herkömmliche Kühlboxen. Herausragend!

Die OHLRO Hartschaum GmbH liefert dem Kunden eine “all in one” Lösung für den Transport seiner benötigten Medikamente. Es ist kein weiterer Zukauf von Materialen notwendig bzw. von teurer Hardware. Mit dem OHLRO MEDIBAG haben Sie alles was Sie für ein Temperaturfenster zwischen +2°C und +8°C benötigen. Sollten Sie abweichende Warentemperaturen benötigen, ist dies auch kein Problem. Kontaktieren Sie hierfür den OHLRO Kundendienst unter 030 – 5779969-0 oder schicken Sie eine Email an i.vdruhr@ohlro.de.

Der OHLRO MEDIBAG ermöglicht es selbst bei sommerlichen oder schwankenden Außentemperaturen, längere Transportzeiten sicher und unbesorgt zu überbrücken. Kein Risiko bei Reisepausen, Ausflügen oder Strandbesuchen. Der OHLRO MEDIBAG ist immer dabei und auf alle Eventualitäten vorbereitet. Selbst bei winterlichen Umgebungstemperaturen erfüllt der MEDIBAG seine Aufgabe und sichert die notwendige Warentemperatur zwischen +2°C und +8°C.

Bei Flugreisen empiehlt es sich vorab mit den jeweiligen Airlines in Kontakt zu treten und die Mitführung der Medikamente und des OHLRO MEDIBAGS abzusprechen. Häufig können Airlines dann auch unterstützend mit der Zwischenlagerung des OHLRO MEDIBAGS in der Gastrokühlung aushelfen. Auf der OHLRO Webseite www.medilogisticsystems.com finden Sie weiterführende Informationen sowie eine Handlinganweisung des MEDIBAGS zum Download.

Gerne steht das OHLRO Serviceteam mit weiterführenden und hilfreichen Informationen rund um den Einsatz des OHLRO Medibags jederzeit zur Verfügung. Wer den OHLRO MEDIBAG gerne einmal im Livemodus erleben möchte, ist herzlich eingeladen zu einer Vorführung auf der Fachpack in Nürnberg vom 28.09 bis zum 30.09.2021. Unseren Messestand finden Sie in Halle 7, Stand 7/233. Das OHLRO Team würde sich sehr über Ihren Besuch freuen!

Die OHLRO Hartschaum GmbH in Strausberg bei Berlin produziert bereits in der zweiten Generation Styroporboxen für unterschiedlichste Branchen wie z.B. Lebensmittelproduzenten, Industrie und Pharma. Wir stehen für hochwertige und smarte Verpackungslösungen.

Die neue Website für Qualitätsverpackungen, Monitoring und Produktqualifizierungen ist ein weiteres Angebot an Kunden aus der Pharmazie, Apotheken, Klinische Studienbetreiber und Labore. OHLRO bietet nun auch Komplettlösungen für besonders temperaturempfindliche Waren und und somit Sicherheit für den Kunden.

Kontakt

OHLRO Hartschaum GmbH

Ingo von der Ruhr

Am Biotop 4

15344 Strausberg

030-5779969-0

i.vdruhr@ohlro.de

http://www.ohlro.de

