Meditative Klangreisen bei ZiC’nZaC zur Eröffnung des Essen-Light-Festival 2021

Das Näh-Erholungsgebiet wird zum meditativen Mikro-Kosmos

Zur Eröffnung des diesjährigen Essen-Light-Festival hat die Essen-Marketing GmbH alle Innenstadt-Händler um Mitwirkung gebeten. Bis 22.00 Uhr soll und darf der Einzelhandel an diesem Tage seine Geschäfte geöffnet halten. Das Ziel ist es, die Attraktivität der Innenstadt zu verbessern, die durch und während der Pandemie sehr gelitten hat. Der Näh-Szene-Store ZiCnZaC sieht in dieser Abendverlänge-rung die einmalige Chance, mit einer spektakulären Performance die Attraktivität der Essener Innenstadt zu steigern.

Da Licht und Ton seit jeher Ur-Elemente sind, die zusammengehören, lädt der mehrfach prämierte All-Inclusive-Needlework-Store (u. a. Nominee des Wellness-Innovations-Award) interessierte Mitbürger*-innen in seinem “Näh-Erholungsgebiet® zu insgesamt sechs kontemplativen “Klangreisen” zwischen 19 Uhr und 22 Uhr ein.

Ralf Nicolaus – Wellness-Therapeut und Ton-Maler der Klangschalen-Meditation – wird das 400 qm große Fachgeschäft (50 Schritte vom Kennedyplatz) in einen meditativen Mikrokosmos verwandeln, in dem Geist und Seele der Besucher von den Schwingungen seiner Klangschalen zum Träumen, Entspannen und “Mit-Sich-Eins-Werden” angesprochen werden. In einer solchen Atmosphäre dabei feinste Designer-Stoffe zu erleben, zu betrachten, zu fühlen und sich zu neuen Nähprojekten inspirieren zu lassen, wird für die “Klangreisenden” ein einzigartiges und einmaliges Erlebnis werden. Eine kleine Kostprobe seines Könnens hat der Klang-Therapeut bereits am Verwaltungssitz von ZiC”nZac – der historischen Alte Mühle in der Dong am Niederrhein bewiesen: https://www.youtube.com/watch?v=xlBlMZ-mm14

ZiC”nZaC gilt seit mehr als zehn Jahren uneingeschränkt als Trendsetter im Handarbeits-Markt und hat sich durch vielfältige Aktionen (Nähen für Trauernde/ Wellnesstag für Kuscheltiere/ Nähen und Yoga ff.) einen hohen Bekanntheitsgrad in der Metropolregion Ruhr erarbeitet. Dafür wurde das Unternehmen bereits vor einigen Jahren mit dem Handelsinnovationspreis des HDE (Handelsverband Deutschland) in Berlin ausgezeichnet.

Für den Inhaber Dr. Joachim H. Bürger ist die Beteiligung an dieser Innenstadt-Initiative eine

Selbstverständlichkeit: Als langjähriges Mitglied im Einzelhandel-Ausschuss der IHK zu Essen lautet seit jeher sein Anspruch: “Läden mit Seele haben Zukunft”. Und ein weiterer durch ihn geprägter Satz besagt: “Städte müssen sich als Bühnen für Einkaufserlebnisse verstehen”.

In diesem Sinne sind die Klangreisen im Essener Näh-Erholungsgebiet mit Ralf Nicolaus am Freitag, den 1. Oktober 2021 von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr nur eine konsequente Umsetzung der selbstgesteckten Unternehmens-Leitlinien. Der Eintritt ist (selbstverständlich) frei und nicht davon abhängig, dass die Teilnehmer nähbegeisterte Kundinnen sind. Es geht dem Inhaber Dr. Joachim H. Bürger um die “atmosphärische Runderneuerung” der Innenstadt von Essen – und um nicht mehr, aber auch nicht weniger.

ZiC’nZaC ist der ultimative Nähszene-Store in der Essener Innenstadt und gilt als Trendsetter in der Handarbeits-Szene. Das Prinzip lautet: Alles unter einem Dach. Von der Näh-Akademie über Nähtech-Store, Stoff-Parcour, Näh-Café ff. finden Nadelfeen hier alles vor Ort. Dazu perfekte Beratung von einem Profi-Team, bestehend aus Schneider(meister) innen.

