MefoW: Meldestelle für optimierbare Webseiten gestartet!

Ab sofort ist sie am Start: die bundesweit erste Meldestelle für optimierbare Webseiten (MefoW). 83 Millionen Bundesbürger sind aufgerufen, auf www.mefow.de Webseiten zu melden, die Optimierungspotenzial bieten. Sei es veraltetes Design, unübersichtliche Struktur, fehlerhafte Darstellung, mangelhafte Funktion oder digitale Barrieren aller Art. Jeder Nutzer meldet Mängel über das Meldeformular einfach und unkompliziert.

“Zu wenig ist man in der Lage, mit einem äußeren Auge auf die eigenen Produkte zu schauen. Mängel werden – wenn überhaupt – per Zufall entdeckt. Und hier liegt der Nutzen der MefoW.”, sagt Christian Menkhoff, MefoW-Ideengeber und Mitarbeiter des verantwortlichen Unternehmens VitalSci.

Die Meldestelle informiert den Seitenbetreiber nach der geprüften Meldung kostenlos und unmittelbar über den Mangel und vermittelt bei Bedarf Hilfe zur Optimierung.

“Es entsteht eine Win-Win-Situation, da der Seitenbetreiber eine wichtige externe Rückmeldung zur eigenen Webseite erhält. Gleichzeitig erhöhen sich die Qualität aktiver Webseiten sowie das Nutzererlebnis der Besucher”, so VitalSci-Geschäftsführer Florian Schulz.

Die Angabe persönlicher Daten des Melders ist optional. Für eventuelle Rückfragen und Rückmeldungen gibt es die Möglichkeit, Name und Mailadresse anzugeben. Diese Daten werden nicht weitergegeben. Es steht dem Seitenbetreiber frei, mit der von der Meldestelle kostenfrei übermittelten Meldung nach eigenem Wunsch zu verfahren. Die Behebung der gemeldeten Mängel wird durch die Meldestelle aus diesem Grunde unterstützt, nicht garantiert.

Die Meldestelle MefoW ist aus der Idee entstanden, die Qualität der Webseitenlandschaft zu verbessern. Die Optimierbarkeit der eigenen Webseite ist für den Seiteninhaber nicht leicht zu erkennen. Zu wenig ist man in der Lage, mit einem äußeren Auge auf die eigenen Produkte zu schauen. Mängel werden – wenn überhaupt – eher per Zufall entdeckt. Wir von VitalSci (VS) schaffen mit der Meldestelle MefoW die Möglichkeit, Auffälligkeiten durch externe Nutzer melden zu lassen. Diese reichen wir nach einer Qualitätsprüfung kostenfrei an den Seitenbetreiber weiter. Was der Seitenbetreiber mit der Meldung macht, ist ihm frei überlassen.

Unser Name VitalSci leitet sich aus den Begriffen Vital (Leben) und Science (Wissenschaft) ab. Wir setzen uns bereits länger für eine qualitative Webseitenlandschaft ein. Dabei vereinen wir fundierte Kenntnisse im Bereich der Softwareentwicklung mit einem hohen Maß an Engagement für eigene Kunden. Unsere Vision ist es, Technologien zu fördern, die den Alltag für jeden Menschen einfacher machen.

VitalSci UG (haftungsbeschränkt)

Christian Menkhoff

Auf der Hüls 38

52080 Aachen

017647017118

kontakt@mefow.de

http://www.mefow.de

