Das Malle Festival in Augsburg !

Mega-Malle-Festival – jetzt Tickets sichern!

Um so richtig Mallorca-gerecht zu feiern, musst du nicht in den Flieger steigen. Am

25.06.2023 findet im Gaswerk in Augsburg das große Malle-Festival statt! Wir liefern

euch den Partyspaß aus El Arenal im Süden von Deutschland. Und dabei dürft ihr

euch auf das Beste der Besten freuen. Jede Menge Getränkespecials und

musikalische Unterhaltung sorgen für den perfekten Malle-Abend.

Ihr könnt euch unter anderem auf folgende Malle-Stars freuen:

Mickie Krause

Isi Glück

Lorenz Büffel

Tobee

Stefan Stürmer

Honk!

DJ Robin (der mit dem Layla Song)

Julian Benz

Carolina Noeding

Ingo ohne Flamingo

DJ Biene

Marry

Andy Luxx

und viele weitere Surprise Acts

Zusammen mit euch wollen die Künstler Temperaturen erreichen, die an Palma

erinnern. Mit aktuellen Schlagern, bekannten Malle-Hits, Singles aus den aktuellen

Charts und Partyhouse-Beats wird für echtes Partyfeeling mit Strandatmosphäre

gesorgt. Natürlich kommt dabei auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Stärke dich an

unseren Essens- und Getränkeständen und gönne dir doch einfach einmal eine

Sangria.

Längst steht fest, dass Mallorca das beliebteste Reiseziel der Deutschen ist. Ein

Rekordjahr jagt das andere. Warum also das Mallorca-Feeling nicht nach Hause

holen? Ihr braucht nicht viel Geld auszugeben und gleich einen kompletten

Sommerurlaub zu buchen, um feiern zu können wie auf der schönen Baleareninsel.

Trommel deine Kollegen zusammen und verbringt einen Tag wie im Mega-Park.

Aber das ist noch längst nicht alles! Wenn ihr denkt, das war es schon gewesen,

dann liegt ihr falsch:

Erlebe die große Bühne mit krassen Pyroeffekten, bei denen du aus dem

Staunen nicht mehr herauskommst. Außerdem haben wir für euch noch zwei

große Leinwände aufgebaut, damit ihr nichts verpasst und aus jeder Ecke

immer mittendrin seid.

Noch nicht überzeugt? Dann schaue dich auf unserer Webseite zum Malle-Event um

und finde dort die Antworten auf deine Fragen, die jetzt noch nicht geklärt sind.

Gerne kannst du uns natürlich über das Kontaktformular eine Nachricht zukommen

lassen und wir kümmern uns schnellstmöglich um dein Anliegen.

Hier noch einmal die Hard-Facts zum Mega-Malle-Event:

– Wann: 25.06.2023 ab 11 Uhr

– Wo: Gaswerk Augsburg (Am Alten Gaswerk 1, 86156 Augsburg)

– Eintritt: 55 Euro (zzgl. VVK-Gebühr; Early Bird Ticket)

Außerdem stehen euch Shuttle-Busse zur Verfügung, mit denen ihr bequem und

sicher zum Event gebracht werdet.

Feiert auf dem Freigelände des Gaswerks in Augsburg die größte Malle-Party im

Süden Deutschlands. Damit 100 %-Inselfieber erreicht wird, freuen wir uns, wenn ihr

im exklusiven Mallorca-Outfit aufschlagt. Erlebt neben den musikalischen Acts

auch noch weitere Malle-Highlights. Wir versprechen euch: Hier ist für jeden

Mallorca-Fan das Richtige dabei! Wir blicken schon jetzt voller Vorfreude auf den

25.06.2023!

Keine Ahnung, wie es euch geht, aber wir können es kaum noch abwarten, mit euch

die größte und beste Malle-Party aller Zeiten zu feiern!

Sichere deine Tickets unter www.mega-malle.de !

Wir sind eine Eventagentur aus München, wir machen eigene Veranstaltungen Partys und dass Mega-Malle Festival in Augsburg. Setzen aber auch Kundenprojekte um.

Kontakt

Fritsch Entertainment

Daniel Fritsch

Landsberger Straße 155

80687 München

089244105380

info@fritsch-entertainment.de

http://www.fritsch-entertainment.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.