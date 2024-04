Mehr aus der Rohrleitungsplanung herausholen »

Moers – 4. April 2024: Die Planung von Rohrleitungen kann bei falscher Herangehensweise zu einer großen Herausforderung werden. Mit ein paar einfachen Schritten kann jedoch jedes Unternehmen den gesamten Prozess der Rohrleitungsplanung effizient durchführen.

Neue Methoden in der Rohrleitungsplanung sollen eine einfache und dennoch präzise 3D-Planung ermöglichen. Dabei sollen die Umgebung berücksichtigt und Stücklisten automatisch generiert werden. Dass dies zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen führt, liegt auf der Hand. Wie Unternehmen von diesen Fortschritten profitieren und den technologischen Wandel im Rohrleitungsbau mitgestalten können, wird im Folgenden kurz skizziert.

In 5 Schritten zum besseren Rohrleitungsbau

Mit diesen einfachen Tipps kann jedes Unternehmen einen Planungsprozess aufbauen und mit jedem neuen Projekt Zeit und Geld sparen.

Schritt 1: Prozess definieren

Die Definition des gesamten Prozesses für das Rohrleitungssystem kann der erste Schritt in der Planung sein. Eine passende R&I-Software kann zur einfachen Erstellung eines Prozessdiagramms verwendet werden.

Schritt 2: Umgebung beachten

Bei einer ganzheitlichen Rohrleitungsplanung sollte auch das Gelände und die Gebäude beachtet werden, wenn diese einen Einfluss auf den Rohrleitungsverlauf haben.

Schritt 3: Rohrleitung in 3D planen

Mit einer spezialisierten Software für Rohrleitungsplanung (z.B. M4 PLANT) kann heute jedes Unternehmen umfangreiche Rohrleitungen mit allen dazugehörigen Komponenten in wenigen Minuten in 3D planen.

Schritt 4: Stücklisten für die Kalkulation

Durch die automatische Ableitung detaillierter Stücklisten kann heute viel Projektzeit eingespart werden. Nichts muss mehr manuell erstellt werden. Auf Knopfdruck wird eine komplette Liste aller im Projekt verbauten Komponenten generiert.

Schritt 5: Dokumente für Fertigung und Montage

Wenn es an die Dokumentation oder die Fertigung der Rohrleitungen geht, so werden unterschiedliche Dokumente und Zeichnungsableitungen benötigt. Diese Zeichnungsableitungen sind automatisch verfügbar, da sie ein Nebenprodukt der 3D-Rohrleitungsplanung sind.

Fazit:

Mit einer 3D-Rohrleitungsplanungssoftware wie M4 PLANT lassen sich umfangreiche Rohrleitungen in wenigen Minuten in 3D erstellen und viel Projektzeit einsparen.

Mehr aus der Rohrleitungsplanung herausholen »



Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie der öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT (Internet of Things)-Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

Kontakt

CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Straße 11

47447 Moers

Website: www.cad-schroer.de

Email: marketing@cad-schroer.de

Telefon:

Deutschland: +49 2841 9184 0

Schweiz: +41 43 495 32 92

England: +44 1223 850 942

Frankreich: +33 141 94 51 40

Italien: +39 02 4979 8666

USA: +1 866-SCHROER (866-724-7637)