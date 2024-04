Flexera startet Technology Intelligence Summit

Hamburg, 4. April 2024 – Flexera, Anbieter von SaaS-Managementlösungen für Cloud und hybride IT-Infrastrukturen, ruft mit dem Technology Intelligence Summit am 9. und 11. April 2024 ein neues Branchenevent ins Leben. Die virtuelle Konferenz unterstützt den Austausch zwischen den Experten im IT-Asset-Management (ITAM) und den Verantwortlichen für FinOps (Cloud-Finanzmanagement) und fokussiert die Optimierung von IT-Assets in hybriden IT-Umgebungen.

Der Technology Intelligence Summit geht auf aktuelle Herausforderungen, Trends und Fragen im IT-Management ein. Experten, Partner und Kunden diskutieren in Vorträgen und Diskussionsrunden, wie Unternehmen die Einführung von Public Cloud und Software-as-a-Service (SaaS) beschleunigen und gleichzeitig die steigenden Kosten unter Kontrolle behalten können. Eine neue ganzheitliche Sicht auf Lizenzierungsmodelle ist dabei ebenso entscheidend wie die optimale Nutzung bestehender Lizenzen.

Weitere Themen auf der Agenda:

– Die Transparenzlücke in IT-Umgebungen schließen

– Best Practices für die Zusammenarbeit zwischen ITAM- und FinOps-Teams

– Nachhaltige IT-Praktiken etablieren

– Kosten und Risiken im Cloud-Management minimieren

„IT-Führungskräfte erfahren die Herausforderungen und Chancen, mit denen Unternehmen in der Technologielandschaft konfrontiert sind, oft unmittelbar und aus erster Hand“, erklärt Becky Trevino, Chief Product Officer bei Flexera. „Der Technology Intelligence Summit bringt Branchenvordenker, Mitglieder der ITAM- und FinOps-Community und globale Partner zusammen, um genau diese Themen zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen, um alle IT-Assets ganzheitlich zu optimieren – von On-Premises über Cloud und SaaS bis zu Containern.“

Der Flexera Technology Intelligence Summit in den USA findet am 9. April 2024 statt. Das Event für Europa folgt am 11. April 2024. Weitere Infos zur Agenda und kostenlosen Anmeldung auf der Flexera Website: https://info.flexera.com/FLX1-EVENT-Technology-Intelligence-Summit

Flexera unterstützt Unternehmen dabei, den Wert ihrer Technologien zu verstehen und zu maximieren und so Milliarden an unnötigen Ausgaben einzusparen. Die prämierten Lösungen für hybrides IT-Asset-Management (ITAM) und FinOps basieren auf der Flexera Technology Intelligence Platform und bieten umfassende Transparenz und verwertbare Erkenntnisse über das gesamte IT-Ökosystem eines Unternehmens. Dadurch können IT-, Finanz-, Beschaffungs- und Cloud-Teams explodierende IT-Kosten managen, Ausgaben optimieren, Risiken minimieren und neue Geschäftsmöglichkeiten identifizieren. Mehr als 50.000 Unternehmen weltweit verlassen sich auf Flexera und Technopedia, den größten Datenkatalog für IT-Assetdaten. Erfahren Sie mehr unter www.flexera.de

