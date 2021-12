Mehr Erfolg mit Personalisierung: Kundenwünsche auf Websites individuell erkennen und Inhalte in Echtzeit anpassen

CMS onpublix von Oevermann Networks – Member of TWT jetzt mit Realtime Targeting

Der Blick auf die Homepage eines Unternehmens – für die allermeisten Kunden ist das der erste Schritt vor einer persönlichen Kontaktaufnahme. Das gilt für die mögliche Beauftragung eines Handwerksbetriebes genauso wie bei der Recherche nach einem passenden Produkt im Onlineshop – branchenunabhängig. In Zeiten der zunehmenden Digitalisierung ist es für immer mehr Betriebe wichtig, sich über ihre Website zu präsentieren und je nach Angebot auch online Produkte und Dienstleistungen verkaufen zu können.

Realtime Targeting: erfolgreicher durch personalisierten, zielgruppengenauen Content

Oevermann Networks bietet mit dem hauseigenen Content Management System onpublix schon lange die Möglichkeit, ohne HTML- und Programmierkenntnisse einfach und bequem Websites zu erstellen und zu pflegen. Jetzt aber kann das CMS noch viel mehr: Mit Real Time Targeting werden Inhalte zielgruppengenau personalisiert. Während der Kunde die Website besucht, passiert im Hintergrund viel, denn sein Klickverhalten wird unmittelbar DSGVO-konform analysiert. Darauf basierend sieht der Besucher in Echtzeit die für ihn relevanten Inhalte. Das können nicht nur Verlinkungen auf bestimmte Produkte sein, sondern auch die Weiterleitung auf angepasste Kontaktformulare oder die Einblendung individueller Werbung. Das macht die Customer Journey nicht nur für den Endkunden angenehmer und effizienter. “Auch Marketing- und Vertriebsexperten der Unternehmen können die Wünsche ihrer Kunden so viel besser nachvollziehen und darauf eingehen”, erklärt Gerd Corona, Geschäftsführer bei Oevermann Networks. “Im Vorfeld werden individuell mit den Unternehmen bestimmte Parameter festgelegt, anhand derer die potenziellen Kunden in Zielgruppen eingeteilt werden. Die Inhalte einer Website können auf diese Weise an die jeweiligen Nutzer angepasst dargestellt werden.”

Höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt

Sicherheit steht dabei wie in allen Bereichen der 360° Digitalmanufaktur Oevermann Networks an erster Stelle: Die moderne Cloud-Lösung wird in Deutschland gehostet, direkt im durch Oevermann Networks betriebenen Rechenzentrum, und erfüllt damit die höchsten Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit (vom TÜV Rheinland nach ISO/IEC 27001 zertifizierter Microsoft Gold Partner).

Seit über 25 Jahren entwickelt Oevermann Networks – Member of TWT, ansässig im Technologiepark in Bergisch Gladbach, als Full Service Digitalagentur innovative und intelligente Internet- und IT-Lösungen auf der Basis aktueller Technologien. Als Tochtergesellschaft der TWT Digital Group ( www.twt.de) wird ganzheitliche Beratung und Full-Service jeden Tag aufs Neue gelebt.

