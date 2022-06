Mehr Umsatz mit eigener Homepage von Erfolgreich4you

Werden Sie für Ihre Kunden im Internet sichtbar und steigern Sie Ihre Umsätze

Heutzutage sind Webseiten sehr reichhaltig und decken fast alles ab, von Unternehmensseiten bis hin zu Hobby-Fanseiten. Aber aus irgendeinem Grund haben immer noch mehr als 40 % der Unternehmen in Österreich keine eigene Website. Vermeiden Sie diesen Fehler und die dadurch-entstandenen-Umsatzverluste und lassen Sie sich Ihre Homepage mit Erfolgreich4you erstellen, eine individuelle Homepage für Unternehmen, KMU´s, EPU´s, Institutionen, Vereine sowie Private. Die Agentur erstellt Singlepager, Multipager und Onlineshops für Smartphones, Tablets und Desktops im Responsive Design. Ein Beispiel: Sie besuchen eine Webseite auf Ihrem Telefon oder Tablet und die Hälfte davon ist abgeschnitten oder zu klein. Die Agentur Erfolgreich4you sorgt dafür, dass Ihre Website auf allen Geräten optimal wiedergegeben wird.

In der Umfrage gaben vor allem Selbstständige und Kleinunternehmer oft an, dass sie nicht genug über den Aufbau einer Website wissen oder dass sie nicht die Zeit oder das Geld dafür haben. Aber viele sagen auch, dass sie überhaupt keine eigene Website brauchen – entweder, weil sie es nicht für notwendig halten oder weil sie bereits in den sozialen Medien sind.

Aber, wie sollen Sie dann im World Wide Web gesehen werden? Menschen suchen nach fast allem im Internet. Bei der Suche nach einem Produkt oder einer Dienstleistung gibt es im Wesentlichen zwei Arten von Suchanfragen:

*Die Suche nach einem Produkt/einer Dienstleistung unabhängig vom Ort – zum Beispiel für eine Bestellung in einem

Onlineshop

*Die Suchanfragen nach einem Artikel oder einer Dienstleistung in einer bestimmten Stadt – zum Beispiel nach einer

Pizzeria in Klagenfurt?

Beides gehört zum Suchverhalten der Nutzer heute ganz normal dazu. Und so erwarten die User, dass nicht nur der große Versandhändler, sondern auch ein lokaler Laden um die Ecke online zu finden ist. Wer jedoch keine Website hat, findet in dieser digitalen Welt einfach nicht statt – obwohl das eigene Angebot vielleicht genau die Kundenbedürfnisse erfüllen würde.

Dabei brauchen Kunden nicht viele Informationen oder eine mehrseitige Enzyklopädie über Sie im Internet zu finden. Ein paar stimmige Seiten sind in der Regel mehr als genug, die wichtigsten Infos zu liefern und Nutzer von Ihnen zu überzeugen. Wichtig ist dabei vor allem die Aktualität. Die Agentur berät Sie im Bereich Webdesign und erstellt für Sie die passende Website nach Ihren Bedürfnissen.

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance und die Agentur nutzt diese Chance für seine Kunden, denn was für den gemeinsamen Alltag und den Umgang mit anderen gilt, kann auch für das Internet gelten. Augen surfen immer mit Ihnen. Internetnutzer fühlen sich auf gut gestalteten Seiten einfach wohler und verweilen länger als auf Seiten, die langwierige Navigationsklicks erfordern oder denen wichtige Informationen fehlen.

Mit einer eigenen Website haben Sie völlige Freiheit in Bezug auf Ihr öffentliches Image. Hier geben Sie den Ton an, um Kundenprobleme zu lösen, und zeigen sich potenziellen Kunden von Ihrer besten Seite.

Machen Sie Ihr Unternehmen sichtbar in Google und Co! Damit Google Sie findet und Sie in den Suchergebnissen hoch platziert sind, beratet die Agentur mit den cleversten Marketingstrategien für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) Ihrer Website.

Kunden wollen wissen, was sie kaufen. Kunden wollen gute Beratung. Kunden wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir geben Ihrer Website ein Gesicht, in dem sich Ihre Kunden gut aufgehoben fühlen.

Erfolgreich4you ist eine Agentur die Dienstleistungen im Bereich Webdesign, Grafikdesign, PR-Marketing und Bürodienstleistungen anbietet. Angesiedelt in Klagenfurt am Wörthersee, ist die Agentur eine Top-Adresse. Mit dem Webdesign von Erfolgreich4you sind kostengünstige Lösungen in diesen Bereichen für lokale und überregionale Kunden möglich.

Kontakt

erfolgreich4you

Barbara Winter

Haag 17

9064 Haag

+436644362486

office@erfolgreich4you.at

https://www.erfolgreich4you.at/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.