Meilenstein in Sachen Nachhaltigkeit: Citadines-Häuser in Hamburg, London und Paris erreichen GSTC-Zertifizierung

Im Bereich Nachhaltigkeit ist Citadines ein großer Erfolg gelungen: Das Citadines Michel Hamburg, das Citadines Barbican London und das Citadines Trocadero Paris haben die Zertifizierung des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) absolviert. Damit wird den drei Häusern bescheinigt, ökologische, soziale und wirtschaftliche Kriterien gemäß den hohen GSTC-Standards für nachhaltigen Tourismus zu erfüllen.

„Ich freue mich sehr über die prestigeträchtige GSTC-Zertifizierung unserer Häuser in Hamburg, London und Paris. Sie ist zudem ein Beleg dafür, dass unsere Teams mit großem Engagement und Leidenschaft hinter diesem Thema stehen“, erläutert Frederic Carre, Regional General Manager Europe Operations. „Dieser Meilenstein unterstreicht gleichzeitig, wie sehr uns eine verantwortungsvolle Hotellerie am Herzen liegt, und legt den Grundstein dafür, dass weitere Häuser in Europa diese Zertifizierung anstreben. So verstehen wir unsere Rolle als ein Wegbereiter innerhalb der Branche.“

Citadines setzt auf Flexibilität und Nachhaltigkeit

Citadines vereint die Flexibilität einer Serviced Residence mit den Annehmlichkeiten eines Hotels und bringt dabei Arbeiten und Wohnen in Einklang. Die Häuser befinden sich typischerweise in zentraler Großstadtlage und sprechen damit Geschäfts- sowie Privatreisende gleichermaßen an. In den meisten Zimmern und Apartments gibt es vollausgestattete Küchen, und die Unterkünfte sind so gestaltet, dass sich der Wohnbereich jederzeit zum Arbeiten und Speisen umfunktionieren lässt. Entsprechend ist das Citadines-Konzept auch für Langzeitgäste sehr interessant sowie für alle, die sich – weil sie vielleicht mit kleinen Kindern reisen oder bestimmte Ernährungsgewohnheiten haben – gerne selbst etwas kochen, wenn sie unterwegs sind.

Auch die drei jetzt nach GSTC zertifizierten Häuser punkten mit ihrer zentralen Lage und ihrer Nähe zu den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Das Citadines Michel Hamburg trägt nicht nur das berühmte Hamburger Wahrzeichen im Namen, sondern ist auch nur wenige Fußminuten von der Kirche St. Michaelis entfernt.

Das Citadines Barbican London befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Barbican Centre, dem größten Konferenz- und Kulturzentrum Londons mit exzellenter U-Bahn-Anbindung.

Das Citadines Trocadero Paris bildet den perfekten Ausgangspunkt zum Erkunden der Stadt mit ihren berühmten Wahrzeichen wie dem Eiffelturm, dem Arc de Triomphe oder der Champs-Elysee, die alle nur einen Katzensprung entfernt sind.

Mit der Zertifizierung bekräftigt Citadines obendrein das Engagement für verantwortungsvollen Tourismus und setzt sich dafür ein, den ökologischen Fußabdruck der Gäste möglichst geringzuhalten. Zum Beispiel nutzen die Häuser in Deutschland und dem Vereinigten Königreich zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen.

Ascott CARES für mehr Nachhaltigkeit

Citadines ist eine Marke von The Ascott Limited (Ascott), einer Dachgesellschaft verschiedener Unterkünfte weltweit wie Serviced Residences, Co-Living-Häuser und Hotels. Heute gibt es an mehr als 230 Standorten in 40 Ländern Häuser, die zu einer Marke aus dem Ascott-Portfolio gehören. Mit Ascott CARES verfügt Ascott über ein eigenes, breit aufgestelltes Nachhaltigkeitsprogramm mit strengen Richtlinien in den verschiedensten Bereichen. Das Programm Ascott CARES setzt sich aus fünf Säulen zusammen, die das Akronym CARES bilden: Community, Alliance, Respect, Environment und Supply chain ( www.discoverasr.com/en/ascott-cares). Neben einem hohen Fokus auf Umwelt gehören unter anderem ethische Arbeitsbedingungen, das soziale Engagement von Ascott intern und in den Gemeinden vor Ort, die Lieferketten sowie Diversität, Gleichheit und Inklusion zum Nachhaltigkeitsprogramm. Ein Ziel von Ascott CARES lautet, durch den Einsatz erneuerbarer Energien die CO2-Emissionen der Häuser bis zum Jahr 2030 um 46 Prozent abzusenken. Bei Neubauten sowie dem Design der Häuser kommen ressourcenschonende und nachhaltige Baumaterialien zum Einsatz, während man beim Betrieb auf ein innovatives Abfall- und effizientes Wassermanagement achtet. Alle Maßnahmen von Ascott CARES sollen markenübergreifend an allen Standorten implementiert werden. Mit der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in sämtlichen operativen Abläufen will Ascott beispielgebend sein und der Branche neue Wege aufzeigen.

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 950 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

