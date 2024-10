Melanie Goddard übernimmt die Geschäftsführung der Xerox GmbH in Deutschland

Neuausrichtung und Transformation: Neue Geschäftsführerin leitet die Reinvention von Xerox ein

Düsseldorf, 08.10.2024 – Mit Melanie Goddard steht seit Februar 2024 eine neue Geschäftsführerin an der Spitze der Xerox GmbH Deutschland. Mit ihrer langjährigen Expertise im IT- und Druckergeschäft, insbesondere im Channel-Vertrieb, übernimmt sie eine Schlüsselrolle bei der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens. Unter ihrer Führung wird Xerox die Transformation hin zu einem vereinfachten und partnerzentrierten Geschäftsmodell vorantreiben.

Melanie Goddard bringt umfangreiche Berufserfahrung aus verschiedenen Positionen in der IT- und Vertriebswelt mit. Die 43-Jährige startete ihre Karriere bei einem Ford-Händler, bevor sie bei Media Markt erste Erfahrungen in der IT-Branche sammelte. Diese führten sie schnell in die Zentrale der Media-Saturn-Holding (MSH) nach Ingolstadt. Während einer Fortbildung in Lissabon entschied sie sich für einen Umzug nach Portugal und übernahm anschließend bei Cisco leitende Positionen im Vertrieb, wo sie ihre Managementkompetenzen weiter ausbauen konnte.

Vom Sales Director zum Channel Champion

Im Oktober 2016 wechselte sie zu Xerox, wo sie verschiedene Positionen im Vertriebsmanagement bekleidete. Zuletzt leitete sie als Sales Director Channel & SMB Germany erfolgreich den deutschen Vertrieb und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Titel „Channel Champion“ von Connect Professional in der Kategorie Drucker. In ihrer neuen Funktion wird sie die drei Kernbereiche Core Print Business, Global Business Services und IT & Digital Services stärken und die Optimierung der organisatorischen Prozesse weiter vorantreiben.

Reinvention durch Vereinfachung

Im Mittelpunkt ihrer Agenda steht die von Xerox angekündigte „Reinvention“, mit der das Portfolio gestrafft und auf ein partnerzentriertes Geschäftsmodell umgestellt werden soll. „Diese Transformation ist tiefgreifend, und ich bin fest davon überzeugt, dass sie uns noch stärker und wettbewerbsfähiger machen wird“, sagt Melanie Goddard. „Unser Ziel ist es, Prozesse zu vereinfachen und gleichzeitig innovative Lösungen für unsere Kunden und Partner anzubieten.“

Erste Erfolge in der Transformation

Die strukturellen Veränderungen, die in diesem Zusammenhang bereits vorgenommen wurden, zeigen erste Erfolge. Goddard betont, dass die positive Resonanz von Partnern und Mitarbeitenden ein Zeichen dafür sei, dass die Neuausrichtung verstanden und breit mitgetragen werde. „Wir spüren schon jetzt einen enormen Drive und Spirit im Team, der uns für die zukünftigen Herausforderungen des Marktes bestens positioniert.“

Mit ihrer fundierten Branchenerfahrung und ihrem transparenten Führungsstil ist Melanie Goddard die ideale Besetzung, um Xerox Deutschland erfolgreich durch diese wichtige Phase der Transformation zu führen.

Über Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Seit mehr als 100 Jahren definiert Xerox das Arbeitsplatzerlebnis kontinuierlich neu. Wir nutzen unsere Führungsposition in der Büro- und Produktionsdrucktechnologie und haben uns auf Software und Dienstleistungen ausgeweitet, um die Belegschaft von heute nachhaltig zu unterstützen. Vom Büro bis zur industriellen Umgebung sind unsere differenzierten Geschäftslösungen und Finanzdienstleistungen darauf ausgelegt, die tägliche Arbeit für Kunden zu verbessern – unabhängig davon, wo diese Arbeit erledigt wird. Heute setzen die Wissenschaftler und Ingenieure von Xerox unser Vermächtnis der Innovation mit disruptiven Technologien in den Bereichen digitale Transformation, Augmented Reality, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, additive Fertigung, industrielles Internet der Dinge und Cleantech fort. Erfahren Sie mehr unter xerox.com

Pressekontakt:

Xerox GmbH

Yuru Wang

+49 (0)213122481272

Yuru.Wang@xerox.com

Profil PR

Hanna Kalberlah

Tel: +49 531 387 33 24

h.kalberlah@profil-pr.com

Anmerkung: Um RSS-Newsfeeds zu erhalten, besuchen Sie https://www.news.xerox.com. Offene Kommentare, Branchenperspektiven und Ansichten finden Sie unter http://www.linkedin.com/company/xerox, http://twitter.com/xerox, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.youtube.com/XeroxCorp.