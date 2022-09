Mercedes-Benz Elektro-LKWs werden weiter ausgeliefert

Es ist leicht, sich für große Elektro-Lkw zu begeistern. Mit ihnen lassen sich eine Menge Emissionen einsparen – CO2-Emissionen und andere Arten von Schadstoffen, die Krebs, Asthma und verschiedene andere Krankheiten und Todesfälle verursachen. Deshalb haben viele von uns seit der Vorstellung des Tesla Semi im Jahr 2017 sehnsüchtig auf die kommerzielle Produktion gewartet. Während wir noch darauf warten, hat Mercedes-Benz gerade bekannt gegeben, dass es mit der Produktion seines eigenen großen Elektro-Lkw, dem eEconic, begonnen hat.

Wohlgemerkt, der eEconic ist kein Langstrecken-Sattelschlepper. Er ist ein innerstädtischer Lkw für den kommunalen Einsatz. Dieses Modell ergänzt und folgt dem Mercedes-Benz eActros, einem Elektro-Lkw für den städtischen Einsatz, der im Oktober 2021 vorgestellt wurde.

„Der eEconic wurde in Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt und befindet sich nach intensiven Testreihen seit Mai 2022 in der praktischen Erprobung bei Kunden“, schreibt Mercedes-Benz. „Das erste Fahrzeug aus der Serienproduktion wird an Urbaser A/S, ein Unternehmen aus dem Bereich der Abfallentsorgung in Dänemark, ausgeliefert. Inzwischen haben sich weitere Kunden für den in Serie gefertigten eEconic entschieden. Die Fahrzeuge sollen im Laufe des Jahres sukzessive ausgeliefert werden.“

Neben dem eEconic und dem eActros werden im Daimler Truck Werk Wörth auch der Econic, der Unimog und der Zetros produziert. Pro Tag können in dem Werk insgesamt 470 Lkw produziert werden. Wie lange wird es dauern, bis die alle elektrisch fahren? Das sind weit über 100.000 Lkw pro Jahr. Wir wissen es nicht, und wir wissen auch nicht, wie viele Elektro-Lkw heute gebaut werden, aber es ist sicherlich ein langsamer Start, sonst wüssten wir mehr. Was wir aber schon wissen, ist, dass Daimler Truck ab 2039 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge in Nordamerika, Europa und Japan verkaufen will und dieses Ziel dann 2050 weltweit erreicht werden soll. Wenn das der Fall ist, sind wir weit davon entfernt.

Bildquelle: @ https://www.mercedes-benz-trucks.com