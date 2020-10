Mettler-Toledo Produktinspektion auf der PACK EXPO Connects (9. bis 13. November 2020)

Giesen, 1. Oktober 2020 – Nach der Covid-19-bedingten Absage der diesjährigen PACK EXPO International, der US-Leitmesse der Verpackungsindustrie in Chicago, veranstaltet die PMMI vom 9. bis 13. November erstmalig die virtuelle PACK EXPO Connects.

Besucher können sich auf www.packexpoconnects.com ab sofort kostenlos registrieren, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Mettler-Toledo Produktinspektion empfängt seine Messegäste in einem virtuellen Showroom, in dem die Besucher einen umfassenden Überblick über das aktuelle Produkt- und Serviceportfolio erhalten. Besonderer Tipp: Neben dem virtuellen Showroom erwartet die Messegäste bei Mettler-Toledo auch eine Reihe an Live Sessions, in denen die Mettler-Toledo Experten die neuesten Produkte und Lösungen in den Bereichen Track & Trace, Metalldetektion, Kontrollwägen sowie Röntgen- und optische Inspektion vorstellen werden.

Eine vollständige Liste der Live-Demos finden Interessenten nachfolgend sowie unter https://pe.show/148. Einen umfassenden Überblick zu Mettler-Toledo Produktinspektionslösungen zur Vermeidung von Fremdkörpern gibt es am Eröffnungstag auf der Mettler-Toledo Innovation Stage in einem 30-minütigen Vortrag mit anschließendem Live-Chat und einer Q&A-Session.

Mon, 9.11., 17:00-17:15 (MEZ): Next Generation Metal Detection for Challenging Environments

Mon, 9.11., 17:30-17:45 (MEZ): The Latest Technology in Vision Inspection for Un-oriented Round Packages

Mon, 9.11., 17:45-18:00 (MEZ): Mark and Verify System for Pharmaceutical Track & Trace and Serialization

Di, 10.11., 17:00-17:15 (MEZ): Intelligent Optimum X-ray Inspection

Di, 10.11., 17:30-17:45 (MEZ):Versatile Pharmaceutical Weighing Platform that Provides High Accuracy and Throughput

Di, 10.11., 18:00-18:15 (MEZ): Automatic Test System for Gravity Flow Metal Detectors

Mi, 11.11., 17:00-17:15 (MEZ): Intelligent Optimum X-ray Inspection

Mi, 11.11., 17:30-17:45 (MEZ): Next Generation Metal Detection for Challenging Environments

Mi, 11.11., 18:15-18:30 (MEZ): Accurate In-line Weighing Solution for Harsh Environments

Do, 12.11., 17:00-17:15 (MEZ): The Latest Technology in Vision Inspection for Un-oriented Round Packages

Do, 12.11., 17:45-18:00 (MEZ): Automatic Test System for Gravity Flow Metal Detectors

Do, 12.11., 18:30-18:45 (MEZ): Versatile Pharmaceutical Weighing Platform that Provides High Accuracy and Throughput

METTLER TOLEDO ist ein führender, weltweiter Hersteller von Präzisionsinstrumenten sowie Serviceanbieter. Das Unternehmen nimmt in zahlreichen Marktsegmenten eine führende Stellung ein und ist in vielen Bereichen weltweiter Marktführer. METTLER TOLEDO ist der größte Anbieter von Wägesystemen und Analyseinstrumenten für den Einsatz in Labors und der Inline-Messung in anspruchsvollen Produktionsprozessen der Industrie und des Lebensmittelhandels.

Der METTLER TOLEDO Geschäftsbereich Produktinspektion zählt zu den führenden Anbietern im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie. Der Geschäftsbereich umfasst die Marken Safeline Metall- und Röntgeninspektion, Garvens und Hi-Speed Kontrollwaagen sowie CI-Vision und PCE Track & Trace. Die Produktinspektionslösungen steigern die Prozesseffizienz der Produzenten und unterstützen sie bei der Einhaltung von Industriestandards und Regulierungen. METTLER TOLEDO Systeme sorgen für eine nachhaltig höhere Produktqualität und tragen so zum Schutz der Verbraucher sowie des Rufes des Herstellers und seiner Produkte und Marken bei.

Für weiterführende Informationen: http://www.mt.com/pi

