MIA Shoe Fashion – italienische-Schuhe-Mode mit Anspruch

“Mia Shoe Fashion” geht mit großer Leidenschaft und Liebe an die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Schuhe nach traditioneller Handwerkskunst.

Herzlich willkommen in der Marken-Schuh-Welt von “Mia Shoe Fashion ®”

Unter unserem Motto: elegant laufen und gesund auftreten, präsentieren wir tragbare Schuhmode für besondere Anlässe.

Das ist das Konzept hinter unserer MIA Schuhkollektion. Begeistert von italienischen Designs und gefertigt nach handwerklicher Tradition, entstehen MIA Schuhe, die Eleganz in den Alltag bringen. Mit ihrer ausgefeilten Passform sorgen sie für sicheres und bequemes Gehen. Dank hochwertiger Materialien begleiten Sie Ihre neuen MIA Schuhe für eine lange Zeit. Stöbern Sie gerne durch unseren MIA Onlineshop oder erfahren Sie hier mehr zu unseren MIA Schuhen und unserem Unternehmen oder besuchen Sie unsere MIA Schuhgeschäfte in Berlin und überzeugen Sie sich vom reichhaltigen Angebot und der Freundlichkeit unserer Mitarbeiter.

Sie mögen es elegant und lieben Fashion?

Mit der Marke “Mia Shoe Fashion ®” erfüllen wir alle Ansprüche an hochwertigste Schuhmode für den eleganten Auftritt. Die fein gearbeiteten Schnürer und Co. zeigen neben ihrer Eleganz eine sportliche Note und passen damit hervorragend zu moderner Business-Mode.

Innovative Schuhe mit außergewöhnlichem Design

Alle unsere Schuhe zeichnen sich durch hervorragende Qualität vom Design bis zur handwerklichen Verarbeitung aus. Die Entwürfe für unsere beliebten Schuh-Modelle entstehen direkt bei uns im Haus. Unsere Designer stehen im Austausch mit unseren langjährigen Kunden und setzen Wünsche an höchsten Tragekomfort und Bequemlichkeit um. Optisch greifen wir Trends und Entwicklungen der italienischen Schuh-Mode auf, lassen unsere eigene Handschrift einfließen. Die ausgefeilte Passform sorgt für einen eleganten Auftritt. So entstehen aus der ersten Idee modische und einzigartige MIA Schuhe. Dieser hohe Anspruch gilt für jedes einzelne Modell in unserer breiten Kollektion.

Hochwertige Materialien für einen robusten und eleganten Schuh

Tragbare Mode zeichnet sich durch eine ideale Passform und durchdachte Schnitte aus. Damit Sie sich in Ihren neuen Schuhen wohlfühlen, sind die Materialien entscheidend. Für unsere eleganten MIA Schuhe verwenden wir zum Beispiel echtes, naturgegerbtes Leder. Das ist zum einen strapazierfähig, zum anderen besticht es mit einer makellosen Oberfläche.

Unser Unternehmen: familiengeführt und innovativ

Gute Schuhe sind uns eine Herzensangelegenheit. Hinter der Firma “Mia Shoe Fashion ®” steht unsere Familie. Mit Leidenschaft und Gespür für Trends sind wir auf der Suche nach neuen Entwicklungen und Highlights. Dafür sind wir zum Beispiel auf vielen internationalen Messen zu Gast, von denen unsere Entwickler regelmäßig neue Ideen mitbringen. Insbesondere die italienische Mode ist gefragt und beeinflusst unsere Kollektionen. Die alljährlichen Mailänder Schuhmessen sind ein Höhepunkt unserer Arbeit. Hier begeistert uns Vielfalt genauso wie moderne Schuh-Technologien und beeinflusst neuste Entwicklungen unserer Modelle.

Unsere Mitarbeiter: Garant für beste Qualität

Hinter jedem Schuh steht eine Idee – und eine ganze Reihe von Mitarbeitern. Ob in den Shops oder in der Produktion, motivierte, qualifizierte und kreative Mitarbeiter sind das Rückgrat unserer Firma. Die Entwickler achten zum Beispiel auf die ideale Passform. In den angeschlossenen Produktionsstätten arbeiten die Menschen mit Erfahrung und handwerklichem Können daran, aus echtem Leder unsere beliebten Schuhe entstehen zu lassen.

Von der Idee zur Mode: So entstehen Mia Schuhe

Für ein einzigartiges Schuhgefühl mit ausgefeilter Passform setzen wir auf einen nahtlosen Übergang der einzelnen Produktionsschritte. Am Anfang steht die Idee für ein neues Mia Design. Darauf aufbauend folgt die Entwicklung der Fertigung, bei der wir erprobte Technologien einfließen lassen. Dazu zählen zum Beispiel die strapazierfähigen Laufsohlen und das elegante Lochmuster im Obermaterial.

Werfen Sie einen Blick in unsere Schuh-Welt!

Stilvolle, bequeme und haltbare Schuhe für den Fuß sind bei uns echte Handarbeit. Wir vereinen handwerkliche Tradition und außergewöhnliches Design zu innovativer Schuhmode. Sehen Sie sich gerne in unseren MIA Markenshops um und finden Sie Ihren Lieblings-Schuh, der zu Ihnen passt. Wir haben die Online-Präsentation so gestaltet, dass Sie vor dem Kauf einen perfekten Eindruck von Ihren neuen Schuhen erhalten. Lassen Sie sich gerne inspirieren von Formen und Farben.

Wir sind ein modernes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Schuhmode Bekleidung und Accessoires. Neben namhaften Schuhfirmen wie Gabor, Maripe, Pikolinos, Remonte, Hoegl, Tamaris, Riecker, Adidas, Puma, Waldläufer sowie die Edelmarke Voile Blanche führen wir in erster Linie Schuhe und Lederwaren aus unserer eigenen “Design-Werkstatt”. Mit unseren Marken MIA-Shoe®, MIA-Concept® und RELAX- SHOES® entsprechen wir den höchsten Ansprüchen an Passform und Qualität. Alle hochwertigen Damen und Herrenschuhe aus unserer eigenen Produktion haben einen beispiellosen Tragekomfort der sich im Alltag, Büro und bei Festlichkeiten bewährt hat. Überzeugen Sie sich selbst und erwerben Sie einen Schuh der Marke “Mia”. Wir garantieren Top-Mode mit auserlesenen Materialien sowie einem gewissem “Suchtpotenzial”…. Ihr MIA Shoe Team.

Großen Anteil an der Kollektion nehmen unsere modischen Damen- und Herrenschuhe ein. Hervorragende Produktionsstandorte gepaart mit modernster Technik und hochmotivierten Mitarbeitern ermöglicht es uns, die Bedürfnisse selbst anspruchsvollster Kunden in diesem Produktsegment zu erfüllen. Innovatives Design, hohe Qualität der verwendeten Rohstoffe und Präzision in der Verarbeitung machen jedes Paar zu einem einzigartigen Paar Schuhe.

Kontakt

WISA SHOES GmbH. & Co KG

Ullrich Salatzki

Bölschestrasse 80

12587 Berlin

030 859 696 54

service@miaschuhe.de

https://miaschuhe.de

