Microsoft Office Online Training – MS Office online Kurse buchen

Es gibt viele verschiedene Optionen, um Microsoft Office-Kurse Online zu absolvieren. Coursera und Goskills sind zwei der beliebtesten Online -Kurse, die jeweils die verschiedenen Anwendungen abdecken. Wenn Sie jedoch lernen möchten, wie Sie eine bestimmte Anwendung verwenden, möchten Sie möglicherweise einen fokussierteren Kurs finden. Wenn dies der Fall ist, können Sie die folgenden Links verwenden, um einen bestimmten Kurs zu untersuchen. Die Nutzung eines kostenlosen Online-Kurs ist eine gute Option, wenn Sie nach einer ausführlicheren Lernerfahrung suchen.

Überblick über Microsoft Office -Anwendungen

Die Microsoft Office -Anwendungen sind eine Sammlung wichtiger Programme zur Unterstützung von Büroaufgaben. Sie werden oft als Office Suite bezeichnet und werden auf neuen Computern vorinstalliert. Sie haben mehrere Funktionen und Funktionen und werden für verschiedene Aufgaben verwendet. Sie sollen auch zusammenarbeiten, um eine Vielzahl von Dokumenten und Präsentationen zu erstellen. Die Liste ist endlos. Es gibt etwas für jede Aufgabe, die Sie möglicherweise im Büro ausführen müssen. Möglicherweise verwenden Sie einige Anwendungen, aber nicht andere. Hier ist ein Überblick über die wichtigsten Anwendungen in der Microsoft Office Suite.

OneNote – Dies ist eine von Microsoft entwickelte Notizanwendung. Es kombiniert typisierte und handgeschriebene Notizen, Zeichnungen, Screenscorts und Audiokommentare. OneNote ist gemeinsam genutzt und durchsuchbar, damit Benutzer an Projekten zusammenarbeiten können. OneNote war ursprünglich eine unabhängige Anwendung in Microsoft Office 2003, wurde aber später zu einer Kernkomponente des Office 2013. Es ist jetzt separat oder als Teil des Büros im Web erhältlich.

Lernressourcen verfügbar

Wenn Sie die Grundlagen von Microsoft Office kennenlernen möchten, können Sie sich die kostenlosen Trainings -Tutorials online ansehen. Diese Trainings-Tutorials sind so konzipiert, dass sie leicht zu folgen sind und Schritt-für-Schritt-Anweisungen erhalten. Microsoft verfügt über viele Tipps und Tricks für die Verwendung von Office. Sie können sie nutzen, um mit dem Programm effizienter zu werden. Um die besten Tutorials zu finden, stöbern Sie in den Themenüberschriften und suchen Sie nach einem Video.

Der ultimative Microsoft Office -Kurs bietet über 68 Stunden Videounterricht, darunter Hunderte von Vorträgen, außerschulische Materialien und ein tatsächliches Abschlusszertifikat. Dieser Kurs wird von Simon Sez IT bereitgestellt, einer prominenten Gruppe von Softwareausbildern mit einer großen Präsenz im Internet. Ihre Kurse sind ebenfalls zu preisgünstig, sodass Sie viel Wert für Ihr Geld erhalten können. Ein Microsoft Office Learning -Kurs zu belegen, ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Workflow zu verbessern und Ihre digitale Kompetenz zu erhöhen.

Coursera bietet Microsoft -Bürokurse an

Unabhängig von Ihrem Qualifikationsniveau gibt es einen Coursera -Kurs, mit dem Sie das Microsoft Office auf dem neuesten Stand bringen können. Dieser Kurs deckt alles von grundlegenden Konzepten bis hin zu erweiterten Anwendungen ab. Es ist einfach zu verfolgen, deckt eine Vielzahl von Themen ab und ist online erhältlich. Es hat auch eine Zertifizierung, die von Microsoft überprüft wird. Es gibt viele Vorteile, einen Microsoft Office -Kurs online zu belegen. Es ist viel billiger als traditionelle Trainingsprogramme und bietet eine Vielzahl von Lernoptionen.

Es gibt zwei Arten von Kursen, die von dieser Online-Lernressource angeboten werden: Microsoft Office-Zeitsparetechniken und Intro, um für Excel-Benutzer zugreifen zu können. Der erste Kurs richtet sich an Personen mit einem grundlegenden Verständnis der MS-Office-Software, und der zweite Kurs richtet sich an den fortschrittlicheren Benutzer. Die Kurse sind in kleinere Abschnitte unterteilt, wobei sich jeder Abschnitt auf ein bestimmtes Konzept konzentriert und auf dem vorherigen Kapitel aufbaut. Abhängig von Ihrem Fachwissen interessieren Sie sich möglicherweise für einen beiden Kurs.

Goskills bietet Microsoft Office -Kurse an

Wenn Sie Ihre Fähigkeiten verbessern und Ihre Arbeit erleichtern möchten, möchten Sie möglicherweise die von Goskills angebotenen Microsoft Office -Kurse in Betracht ziehen. Diese Kurse sollen Ihnen beibringen, wie Sie Microsofts beliebteste Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Teams verwenden. Der Kurs ermöglicht es Ihnen, Ihr Lernen in Ihrem eigenen Tempo zu nehmen und Übungsübungen, herunterladbares Lesematerial und Modulbewertungen zu enthält. Die Schüler erhalten nach Abschluss außerdem ein Microsoft-verifiziertes Zertifikat.

Die Microsoft Office Course Series enthält alles, was Sie wissen müssen. Die Kurse dauern 17 Stunden und werden von Software abgebaut. Jeder ist eine Stunde lang und deckt verschiedene Aspekte der Software ab. Es gibt verschiedene Kurse, von Anfänger bis hin zu fortgeschrittenen, sodass Sie in Ihrem eigenen Tempo lernen können. Egal, ob Sie nach einem eintägigen Kurs oder einer mehrjährigen Trainingsserie suchen, Sie können einen finden, der zu Ihrem Qualifikationsniveau und Ihrem Budget passt.

Udemy bietet Microsoft -Bürokurse an

Wenn Sie nach einer einfachen Möglichkeit suchen, Microsoft Office zu lernen, bietet Udemy eine Vielzahl von Kursen im Programm. Der Microsoft Office 101 -Kurs beispielsweise ist perfekt für Anfänger, da es 3,5 Stunden lang und mit Übungsübungen gefüllt ist. Der Kurs wird von Simon Sez IT geleitet, der zehn Jahre lang Online -Unterrichtserfahrung und über 430000 Udemy -Studenten verfügt. Sein Kundenstamm erstreckt sich über mehr als 180 Länder, und seine Kurse sollen Menschen aus jeder Ebene der Computerkenntnisse unterrichten.

First Steps ist ein Kurs für Anfänger mit leicht zu befolgenden Lektionen zu verschiedenen Themen. Der Kurs vermittelt auch grundlegende Verknüpfungen, die für alle Microsoft -Projekte verwendet werden können. Es unterrichtet die grundlegenden Funktionen des Microsoft Word, Excel, Outlook, Teams und Zugriffs. Es unterrichtet auch Schüler über Microsoft Project und Verlag. Es kostet jedoch mehr als einige der anderen Microsoft Excel Kurs Online. In diesem Kurs werden Sie jedoch beigebracht, wie Sie die Microsoft Office Suite verwenden und eine professionell aussehende Präsentation erstellen.

International akkreditierte Microsoft Office-Kurse

Unsere Microsoft Certified Academy bietet Kurse für Excel, PowerPoint, Word, Outlook und Access an.

Kontakt

Microsoft Office Courses

– –

Great Portland Street 85

W1W 7LT London

020 7248 8987

kontakt@microsoft-office-kurse.com

https://microsoft-office-kurse.com/

Bildquelle: DUT Wirtschaftsfachschule