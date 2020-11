Midland BT Next Pro Fahrschulkoffer: Umfangreiches Komplettset für Motorrad-Fahrschulen

Das neue Kofferset überzeugt mit guter Klangqualität, höherer Reichweite und verbesserter Haptik

Dreieich / Trittau, im November 2020 – Effiziente und störungsfreie Kommunikation in der Fahrschule: Mit dem aktualisierten BT Next Pro Fahrschulkofferset bietet Midland eine gut durchdachte Lösung mit Bluetooth-Technologie, durch die der Fahrlehrer kabellos sowohl vom Auto als auch vom Motorrad aus dem Fahrschüler Anweisungen für sein Fahrverhalten geben kann. Neu an Bord ist dabei das Intercom BT Next Pro, welches die Bluetooth 4.2 Dual Core-Technologie unterstützt und damit gleich zwei separate Bluetooth-Verbindungen aufbauen kann. Dank einer Reichweite von 1,6 Kilometern bricht die Kommunikation auch über längere Entfernung nicht ab. Für den Kontakt vom Auto aus ist das Midland Headset GHS04 mit Schwanenhals-Mikrofon und Mute-Taste im Lieferumfang enthalten. Dem Fahrlehrer bleibt es überlassen, ob er das Mikrofon im Helm des Fahrschülers installiert oder ob der Fahrlehrer nur den einseitigen Kontakt wünscht. Der Fahrschüler kann aus hygienischen Gründen mithilfe des im Set enthaltenen Adapters auch seine eigenen Ohrhörer, beispielsweise vom Smartphone, anschließen.

Klare Kommunikation bei Fahrübungen im Straßenverkehr: Dank des neuen Koffersets von Midland mit dem BT Next Pro sind auch störende Hintergrundgeräusche kein Hindernis mehr. Denn im BT Next Pro sorgt die Funktion „Digital Noise Killer“ dafür, dass bis zu 80 Prozent der Wind- und Motorgeräusche während der Kommunikation über ein Intercom eliminiert werden. Somit wird eine optimale und sehr angenehme Sprach- und Empfangsqualität während der Fahrstunde zwischen Lehrer und Schüler erzielt. Die „Noise Gate“-Funktion von Midland unterdrückt Hintergrundgeräusche zusätzlich, wenn der Fahrer selbst nicht spricht. So werden Störgeräusche besonders in Gesprächspausen auf ein Minimum reduziert. Diese basiert auf der „SonoKlara®“-Technologie zur Ausblendung von Geräuschen. Dabei wird das Mikrofoneingangssignal in Echtzeit analysiert, damit keinerlei Verzögerung bei der komfortablen Kommunikation zwischen Fahrlehrer und Fahrschüler entsteht.

LED-Bremslicht für Sicherheit im Straßenverkehr

Für zusätzliche Sicherheit sorgt das sensorgesteuerte LED-Bremslicht: Bremst der Fahrer stärker und neigt sich damit sein Kopf nach vorne, wird dies über einen im BT Next Pro integrierten Sensor erfasst, die rote LED an der Rückseite leuchtet auf und warnt deutlich sichtbar auf Höhe des Motorradhelms den folgenden Verkehr.

Flexibel einsetzbar

Das BT Next Pro ist vielseitig einsetzbar, denn es unterstützt maximal 4 (8 Personen) Intercom Duplex-Verbindungen. Dank unterschiedlicher Mikrofontypen, die für das BT Next Pro erhältlich sind, und des „Slide-in“-Befestigungssystems mit Klebe- sowie Klemmhalterung kann das Modell an jedem Motorradhelm befestigt werden. Darüber hinaus kann mit der beiliegenden Mobilhalterung das Interkom auch am Lüftungsschlitz im Auto installiert werden.

Verfügbarkeit und Preis

Das BT Next Pro Fahrschulkofferset ist ab sofort online zum UVP von 569 Euro erhältlich. Zum Lieferumfang für den Fahrlehrer gehören eine BT Next Pro Bluetooth Einheit zur Kommunikation mit dem Fahrschüler, ein Audio Kit bestehend aus zwei Helmohrhörern und zwei Mikrofonen (Schwanenhals- und Klettmikrofon), eine Klebe- und Klemmhalterung zur Installation der Einheit am Helm, eine Mobilhalterung zur Befestigung des Bluetooth-Gerätes am Lüftungsschlitz im Auto, ein Headset GHS04 für den Fahrlehrer, zur Anwendung im KFZ oder auf dem Übungsplatz, ein Adapterkabel zum Anschluss des GHS04 an das BT Next Pro, ein USB-12V-Adapter mit Zigarettenanzünder-Stecker zum Laden der Bluetooth-Einheit im Auto, ein USB-Netzteil mit 230 V zum Laden im Büro / zu Hause sowie ein Transportkoffer zum Tragen und Verstauen. Zum Lieferumfang für den Fahrschüler gehören eine BT Next Pro Bluetooth-Einheit zur Kommunikation mit dem Fahrlehrer, ein Audio Kit bestehend aus zwei Helmohrhörern und zwei Mikrofonen (Schwanenhals- und Klettmikrofon), eine Klebe- und Klemmhalterung zur Installation der Einheit am Helm, Ersatz-Klebepads für die Verwendung des Audio-Kits in weiteren Helmen, sowie ein Adapterkabel zum Anschluss eines eigenen Headsets mit 3,5 mm Klinkenanschluss (z.B. vom Smartphone) an das BT Next Pro. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.albrecht-midland.de.

Über Midland & Alan Electronics:

Midland ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Bei Midland gehört die Funktechnik mit PMR 446, CB-Funk sowie Marine- und Amateurfunkgeräten zum Kernsortiment und wird ergänzt durch moderne Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit verschiedenstem Zubehör. Das umfangreiche Portfolio wird mit leistungsstarken Powerbanks und Audiozubehör abgerundet. Die Marke Midland ist mit seinen Produkten vor allem in Europa und USA bereits seit über 40 Jahren bekannt.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht, Albrecht Audio (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

