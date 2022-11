Mietfahrzeugversicherung.com die versicherung für Mietwagen und Carsharing

Mietfahrzeugversicherung.com hält trotz der allgemeinen Preissteigerung den niedrigsten Preis für Mietwagenversicherungen in Deutschland.

Im Jahr 2022 kam es in Europa zu einem allgemeinen Preisanstieg, der sich auf den Autovermietungssektor auswirkte. Dieser Preisanstieg in der Branche, der durch die Verringerung der Fahrzeugflotten während der Covid-19-Pandemie und durch den Mangel an Mikrochips für Neufahrzeuge verursacht wurde, betraf vor allem die Fahrzeuge der unteren Segmente, die in der Autovermietung am meisten genutzt werden. Dieser Anstieg wird auf 40 % geschätzt und steigt in den Sommermonaten auf über 50 % im Vergleich zum Zeitraum vor Covid-19.

Nicht nur die Kosten für die Autovermietung sind gestiegen, sondern auch die Kosten für die mit der Anmietung verbundenen Dienstleistungen, einschließlich der Versicherung. Die meisten Autovermietungen bieten eine Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung und als Zusatzleistung eine Versicherung zur Beseitigung dieser Selbstbeteiligung an, die 30 % des Mietpreises pro Tag beträgt. Deutschland bildet da keine Ausnahme, und die Versicherer haben die Preise für Mietwagenversicherungen erhöht. In der Marktübersicht über alle in Deutschland vermarkteten Mietwagenversicherungen, ist die Versicherung von Mietfahrzeugversicherung.com die günstigste aller Mietwagenversicherungen, bis zu 60 % günstiger als die der Autovermieter. Der Versicherungsschutz umfasst eine Garantie von bis zu 6.000 € für den Verzicht auf die Selbstbeteiligung sowie weitere Zusatzversicherungen: eigener Schaden, Reifen, Scheiben oder Schlüsselverlust. Die Versicherungspolice lässt sich flexibel nach Mietdauer des Fahrzeuges konfigurieren und kann für einzelne Tage bis zu einem Jahr ausgestellt werden, wobei bei einer Deckungsdauer von einem Jahr gleich mehrere Mietwagenverträge abdeckt werden können, ist ein weiterer Vorteil.

Mietfahrzeugversicherung.com ist ein Produkt von U Insurances, einem führenden Anbieter von Online Versicherungen. Sowohl der Vertragsabschluss als auch die Unterstützung oder die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen können online unter www.mietfahrzeugversicherung.com erfolgen.

Die U Insurances SL ist ein auf die Entwicklung innovativer Versicherungsformeln spezialisiertes Unternehmen mit internationaler Erfahrung.

