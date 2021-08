Milengo unter globalen Top 100 der Sprachdienstleister

Berlin, 10. August 2021 – Der Markt für Sprachdienstleistungen und Übersetzungstechnologien umfasst weltweit über 27.000 Branchenakteure- von hochspezialisierten lokalen Agenturen bis hin zu großen globalen Konzernen. Dieses breite Spektrum an Sprachdienstleistern (Language Service Providers, LSPs) und Anbietern von Übersetzungstechnologie formiert sich in einer milliardenschweren globalen Branche. Unter Heranziehung bestätigter Umsatzzahlen aus dem Jahr 2020 hat das unabhängige Marktforschungsunternehmen PSA Research Milengo zu einem der weltweit führenden Anbieter von Sprachdienstleistungen ernannt und auf Platz 97 weltweit sowie Platz 21 in Europa eingestuft.

Milengo ist ein nach ISO17100 zertifizierter Sprachdienstleister mit über 30 Jahren Branchenerfahrung. Mit einem klaren Fokus auf Beratung hat sich das Unternehmen als starker Partner für globale Marken positioniert, die internationale Märkte erobern und ihre Produkte und Services in die Muttersprache ihrer Kunden übersetzen möchten.

Der CEO von Milengo, Roman Kotzsch, zeigt sich von der Auszeichnung begeistert: “Wir sind über die Aufnahme von Milengo in den Kreis der 100 führenden LSPs hocherfreut. Diese Errungenschaft ist gleichzeitig ein Beleg dafür, dass unser Unternehmen mit seinem Ansatz der smarten Effizienz bestens für das Zeitalter von KI und Maschine Translation gerüstet ist.”

LSPs und Entwickler von Übersetzungstechnologien ermöglichen nahtlose Kommunikation, indem sie für Unternehmen und Privatpersonen weltweit wichtige Dienstleistungen rund um Übersetzung, Dolmetschen und Lokalisierung erbringen.

“Rund um den Globus möchten Menschen Informationen am liebsten in ihrer eigenen Muttersprache abrufen. Auf diesem Bedürfnis gründet sich eine milliardenschwere Branche an Sprachdienstleistern und Technologieanbietern, die kontinuierlich wächst. Sie treibt die globale Digitalisierung voran, unterstützt Unternehmen und Regierungen bei der Verbesserung von Kundenerlebnissen und fungiert als Wegbereiter der fortlaufenden Globalisierung”, so Dr. Donald A. DePalma, Chief Research Officer von CSR Research.

Methodik der CSA-Studie

CSA Research stellt mit strukturierten und dokumentierten Methoden unabhängige und datengestützte Forschungserkenntnisse für Sprachdienstleister, Technologieanbieter, globale Unternehmen und Investoren bereit. Die Rangliste der führenden Sprachdienstleister 2021 basiert auf bestätigen Umsatzzahlen aus dem Vorjahr. Bereits im 17. Jahr hat CSA Research die Übersetzungsbranche untersucht, und erstmals ist auch Milengo unter den Marktführern vertreten.

Die Marktstudie von CSA Research enthält eine Rangliste der größten 186 Anbieter von Sprachdienstleistungen und Übersetzungstechnologien, sowohl global als auch in acht Regionen unterteilt.

Über Milengo

Seit der Gründung im Jahr 1991 unterstützt Milengo seine Kunden bei der Internationalisierung ihrer Produkte – von ambitionierten “Unicorns” wie Celonis und Snowflake bis hin zu etablierten Hightech-Unternehmen wie Infor und Infineon. Mit einer klaren Fokussierung auf die Bereiche IT, Hardware, Maschinenbau und E-Commerce richtet Milengo sein Augenmerk auf die Anforderungen dieser Märkte: branchenspezifische Fachkompetenz, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz. Mehr unter www.milengo.com

Über CSA Research

CSA Research, ehemals Common Sense Advisory, ist ein unabhängiges Marktforschungsunternehmen, das auf die Übersetzungsbranche spezialisiert ist. Das Unternehmen fertigt datenbasierte Studien zu den Themen Globalisierung, Internationalisierung, Lokalisierung, Dolmetschen und Übersetzungstechnologien an. http://www.csa-research.com | @CSA_Research

Kontakt

Milengo

Melina Koycheva

Wilhelmine-Gemberg-Weg 5-7

10179 Berlin

+49 (0)30 47 37 59 96

melina.koycheva@milengo.com

http://www.milengo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.