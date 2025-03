Mindcraft präsentiert neues „AI Security Game Event“

Revolutionäres Training gegen KI-gestützte Cyberangriffe

Weltpremiere am 29. April 2025

Dortmund, 19. März 2025 – Mit einer völlig neuen Trainingslösung adressiert das deutsche Unternehmen Mindcraft die wachsende Gefahr durch künstlich-intelligente Cyberangriffe. Das AI Security Game Event kombiniert modernste Cybersecurity-Expertise mit einem eigens entwickelten, interaktiven Simulationsspiel, um gezielt gegen KI-basierte Social-Engineering-Bedrohungen vorzugehen.

Neuer Maßstab in Sachen Mitarbeiter-Sensibilisierung

Cyberangriffe mit Hilfe von KI nehmen rasant zu. Kriminelle nutzen etwa automatisierte Spear-Phishing-Kampagnen, Deepfake-Videoanrufe und Identitätsfälschungen, um selbst versierte Nutzer zu täuschen. Das AI Security Game Event von Mindcraft setzt hier an: Es vermittelt Mitarbeitenden nicht nur das technische Know-how, sondern schult sie spielerisch in der Erkennung und Abwehr solcher Angriffe. Live-Moderation durch erfahrene Cybersicherheitsexperten wird in Echtzeit mit einem Serious Game verzahnt – ein Konzept, das im deutschsprachigen Raum bislang einzigartig ist.

„Untersuchungen zeigen, dass ca. 95 % aller erfolgreichen Cyber Security Incidents auf menschlichen Schwachstellen beruhen. Mit unserem AI Security Game Event lernen die Teilnehmenden, wie Angreifer mithilfe von KI vorgehen und wie sie selbst im Firmenalltag sicher vorbeugen und reagieren können.“

– Tomislav Bodrozic, CEO von Mindcraft

Praktischer Einblick in KI-basierte Angriffszenarien

Im Fokus des Trainings stehen speziell KI-unterstützte Bedrohungen, darunter:

-Automatisierte Social-Media-Angriffe: Zielgerichtete Recherche und Datensammlung in Sekundenschnelle

-Spear Phishing mit KI: Hochpersonalisierte, glaubwürdige E-Mails und Nachrichten mit validen Daten

-Vishing 2.0: Durch KI erzeugte Stimmen von relevanten Personen, die täuschend echt wirken

-Deepfake-Angriffe: Gefälschte Videoanrufe von angeblichen Führungskräften oder Kollegen

-Identitätsfälschung: KI-unterstützte Erstellung kompletter Fake-Profile und Rollen

Während des Events wechseln sich abwechslungsreiche Wissensimpulse durch die Live-Moderation mit interaktiven Spielphasen ab. Die Teilnehmenden sammeln in simulierten Angriffssituationen Erfahrungen, ohne reale Konsequenzen befürchten zu müssen. Diese praktischen „Trockenübungen“ erhöhen den Lerneffekt erheblich und fördern eine schnelle Verankerung sicherer Verhaltensweisen.

Mehrwert für Unternehmen und Sicherheitsexperten

Das strategische Ziel liegt auf der Hand: Die menschliche Komponente der Sicherheitsarchitektur stärken, bevor reale Bedrohungen zum Tragen kommen. Insbesondere für CISOs, Awareness-Strategen und IT-Sicherheitsverantwortliche mittelständischer und großer Unternehmen entfaltet das AI Security Game Event sein volles Potenzial durch:

-Gesteigerte Resilienz: Reduzierung der Anfälligkeit für KI-gestützte Social-Engineering-Angriffe

-Erhöhtes Engagement der Belegschaft: Die fesselnde, partizipative Gestaltung fördert überdurchschnittliche Teilnahmebereitschaft und nachhaltige Lernmotivation

-Optimierte Wissensaneignung: Fundierte Expertise zu KI-gestützten Angriffsvektoren bei gleichzeitiger Schonung wertvoller Arbeitsressourcen

-Kultivierung einer authentischen Sicherheitskultur: Durch die immersive Erfahrung entwickeln Mitarbeitende ein grundlegendes Verständnis für KI-Bedrohungen

„Unsere Anwenderbefragung zeigt, dass 93 % der Teilnehmenden unsere Events mit der Bestnote bewerten. Interaktivität und Praxisnähe sind der Schlüssel zu nachhaltigem Lernen – gerade bei Themen, die so rasant an Relevanz gewinnen wie KI-basierte Angriffe.“

– Tomislav Bodrozic, CEO von Mindcraft

Weltpremiere und erste Testläufe

Das neue Format wird zunächst in einer Weltpremiere am 29. April 2025 um 11:00 Uhr per Zoom vorgestellt, zu der Verantwortliche aus Cybersicherheit und Datenschutz eingeladen sind. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie hier: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OaHkRih2QLWAWAvJH0Cd-Q

Anschließend sind mehrere Online-Termine geplant, bei denen Kunden die Möglichkeit haben, sich vom praxisnahen Charakter der Events zu überzeugen. Ersten Testläufen zufolge gelingt es dem AI Security Game Event, mit der Kombination aus Live-Moderation und Game-Element das Nutzer-Engagement deutlich zu erhöhen und Inhalte tiefgreifend zu vermitteln.

Abdruck Text und Bilder honorarfrei. Belegexemplar oder Link erbeten an obige E-Mail-Adresse.

Bei Rückfragen oder Interviewwünschen steht Ihnen Tomislav Bodrozic, Psychologe und Experte für Cyber Security Awareness, gern zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und passen uns gern Ihren redaktionellen Wünschen an.

Mindcraft ist ein auf Cyber Security Awareness spezialisiertes Unternehmen aus Deutschland. Mit innovativen Formaten wie Security Game Events und Security Learning Journeys sensibilisiert Mindcraft Mitarbeitende weltweit für den sicheren Umgang mit digitalen Informationen. Die Kombination aus Live-Moderation durch erfahrene Sicherheitsexperten und interaktiven Serious Games hebt sich klar von klassischen E-Learning-Konzepten ab – und überzeugt durch hohe Teilnehmerzufriedenheit und nachweisbare Lernerfolge.

Kontakt

Mindcraft

Tomislav Bodrozic

Wiesnerstr. 2

441411 Dortmund

+49 231 9529308



https://mindcraft.academy/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.