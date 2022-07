Mini One Sound verbessern mit High Power Lautsprecher

Ein Top-Pakt mit dem Sie den Mini One Sound verbessern mit hochwertigem Klang und starker Basswiedergabe.

Ein Top Lautsprecher Upgrade für den Mini One, bis zu 300 Watt mit dem Sie den Mini One Sound verbessern. Die Standard Lautsprecher haben nur eine begrenzte Belastbarkeit mit 15 Watt. Mit dem Paket BMW Mini 1 + 2 Generation Lautsprecher Front und Heckbereich werden 300 Watt Leistung geboten für die Modelle BMW Mini One R50 und R53. Dieses System ist nicht für die Modell R52 Cabrio geeignet hierzu gibt es aber auch Varianten im Webshop von auto-lautsprecher.eu.

Die Lautsprecher aus diesen Soundpaket sind vom italienischen Hersteller Hertz mit jahrelanger Erfahrung im Lautsprecherbau. Für die beiden vorderen Türen wird das Model Hertz CK165L mit bis zu 300 Watt Maximalleistung verbaut und einem Wirkungsgrad von 92 DB mit dem Sie den Mini One Sound verbessern. Das 2 Wege Lautsprecher System besitzt Zwei Stufige Pegelwähler mit 0 – 3DB für die Hochtöner. Bei Einbau hinter den werksseitigen Gittern in der Türe empfiehlt sich dabei die +3DB Einstellung.

Der Hochtöner mit 26mm Einbaugröße liefert klare Höhen und Stimmen im Musikgeschehen, dass gesamte Lautsprecher System überzeugt mit Dynamik und kontrollierten Klang auch bei hoher Belastung. Durch die hochwertigen Komponenten aus dem das System gefertigt ist, zusammen mit starkem Antrieb und der speziellen Schwingspule ist alles auf eine maximale Auslenkung ausgelegt, auch wenn Musikpassagen eine extreme Anforderung stellen. Kräftige kontrollierte Bässe mit einer soliden Wiedergabe tiefer Frequenzen zeichnen dieses Mini One Lautsprecher Upgrade aus.

Für die hinteren Einbauplätze im Mini One stehen die Hertz CX690 3 Wege Ovallautsprecher Systeme bereit. Durch die Große Membranfläche sorgen sie für ein tiefes Bassfundament im Fahrzeug, ein kleiner zusätzlicher Hochtöner im System und Super Hochtöner sorgen mit 93,5 DB Wirkungsgrad für außergewöhnliche Klangbalance und Belastbarkeit. Wenn Fahrzeughalter mit diesen Komponenten das Mini One Soundsystem nachrüsten, sind Sie auch Premium Soundsystemen nicht in Pegel und Klang unterlegen.

Die BMW Mini Auto-Lautsprecher besitzen eine hohe Einbaufreundlichkeit durch fahrzeugspezifische Halterungen die für die werksseitigen Einbauplätze geeignet sind. Ohne diese Halterungen können Sie im Mini One keine Lautsprecher austauschen. Die Systeme werden an die im Fahrzeug bestehenden KFZ-Lautsprecherkabel mit Adapter angeschlossen. Die Installation ist einfach Auszüge sind unter Mini R50 R52 R53 Lautsprecher nachrüsten Einbau Tipps im Webshop von auto-lautsprecher.eu abrufbar. Für Kunden gibt es eine ausführliche PDF mit allen Details für die Installation. Der Klang des Mini One Lautsprecher Upgrade kann durch Türdämmung mit selbstklebenden Dämmmatten nochmals verbessert werden, dazu sind auch Pakete im Webshop im Angebot.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

