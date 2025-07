Mit Daten gegen Artensterben & Klimakrise

WWF Schweiz hält Keynote beim World of Data in Basel

Basel, 11. Juli 2025 – Der World of Data (WoD) 2025 bekommt hochkarätigen Besuch aus dem Naturschutz: In der Opening Keynote zeigen Franziska Tiefenauer, Head Impact & Strategy, und Michael Wolf, Data Analytics Product Manager beim WWF Schweiz, wie die globale Umweltorganisation mit datenbasierten Ansätzen gegen die größten Krisen unserer Zeit vorgeht – vom Klimawandel bis hin zum Verlust der Artenvielfalt.

Unter dem Titel „Data for a Living Planet: Wie Daten den Wandel treiben“ beleuchten die beiden, wie der WWF Satellitenbilder, ESG-Indikatoren und KI-basierte Auswertungen einsetzt, um Wirkung messbar zu machen, Handlungsfelder zu priorisieren und globale Systeme aktiv zu verändern.

„Dass wir den WWF Schweiz für die Eröffnungs-Keynote gewinnen konnten, freut uns riesig. Es zeigt, wie breit und wirkungsvoll Daten heute eingesetzt werden – auch und gerade in Organisationen, die globale Verantwortung tragen“, sagt Klaus Blaschek, Geschäftsführer von b.telligent, dem Veranstalter des WoD.

Bis zum World of Data am 18. September 2025 sind es nur noch wenige Wochen. Rund 300 Tickets sind bereits verkauft – wer dabei sein möchte, sollte sich jetzt um Tickets kümmern.

Auch für die Unterkunft ist gesorgt. So hat der Veranstalter ein spezielles Zimmerkontingent für Teilnehmende organisiert, auf das noch bis Ende Juli 2025 Zugriff besteht.

Der World of Data 2025 auf einen Blick:

-450 Teilnehmende

-25 Praxisvorträge

-10 Technologiepartner

-Ort: Theater Basel

-Datum: 18. September 2025

Über den World of Data (WoD)

Was 2014 als „BI Kongress“ begann, ist heute eine der führenden Veranstaltungen für Datenanalyse, AI und Consulting im DACH-Raum. Der World of Data bringt Datenprofis, Entscheider:innen und Softwarehersteller an einem Tag zusammen – zum Netzwerken, Feiern und zum Austausch über Trends und Best Practices in der Datenbranche. Ob Big Data, Cloud, AI oder Customer Intelligence: Der WoD überzeugt mit praxisnahen Vorträgen, starken Case Studies und einer Ausstellung innovativer Partner. Seit 2023 findet der WoD jährlich wechselnd in Deutschland und der Schweiz statt. 2024 kamen in München rund 850 Teilnehmende aus verschiedensten Branchen zusammen.

