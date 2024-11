Mit dem GRAEF Kaffeesortiment Herzenswünsche erfüllen

(Arnsberg, November 2024) Der Countdown läuft: Egal ob der Weihnachtsmann oder das Christkind an die Türe klopfen wird – beiden bleibt nicht mehr viel Zeit, die passenden Geschenke für die ganze Familie zu besorgen. Das Familienunternehmen GRAEF bietet Geschenkideen, die Heimbaristas, Kaffeepuristen, Milchschaumköniginnen, Designfanatiker und Kaffeeeinsteiger gleichermaßen begeistern werden. Die Kaffeewelt des Küchengeräteherstellers hat für jede Kaffeevorliebe und vor allem für jeden Geldbeutel das passende Highlight und überzeugt dabei mit hochwertigen Materialien sowie mit außergewöhnlichem Design – so wird Weihnachten ein Fest für alle Sinne.

Für Fans der manuellen Kaffeezubereitung

Die erste Handmade-Coffee-Collection aus dem Hause GRAEF ist für alle, die auf unkompliziert und mit eigener Hand zubereiteten Kaffee stehen. Die Collection umfasst das Herzstück für den schnellen und vollmundigen Kaffeegenuss – zwei French-Press-Kannen in verschiedenen Größen. Die dazugehörige manuelle Kaffeemühle ermöglicht es, Kaffee fein oder grob zu mahlen, ganz nach dem persönlichen Geschmack. Der formschöne Pour-over-Wasserkocher mit seinem präzisen Schwanenhals setzt neue Maßstäbe für die traditionelle Handaufgussmethode und verleiht dem Kaffee eine unvergleichliche Qualität. Für Fans von Milchschaumkreationen bietet die Collection darüber hinaus einen stilvollen manuellen Milchaufschäumer, der für die ideale Kaffeekrönung sorgt. Die formschönen Produkte sind alle einzeln erhältlich und dank edlem Mattschwarz und Echtholzapplikationen sowohl auf dem Frühstückstisch als auch in der Küche wahre Hingucker.

Für Kakao- und Milchschaumlover

Wer Kakao und Matcha Latte liebt und auf die perfekte Milchschaumkrone eines jeden Getränks nicht verzichten kann, für den ist der Glas-Milchaufschäumer MS902 von GRAEF eine tolle Geschenkidee. Er sorgt dank innovativer Induktionstechnologie, Einstellung der Temperatur von 45 °C bis maximal 85 °C in 5-°C-Schritten sowie mit 6 verschiedenen Kreativprogrammen für das perfekte Topping. Dabei können nicht nur unterschiedliche Milchsorten, von Kuh- bis hin zu Soja- und Hafermilch, aufgeschäumt werden, sondern direkt im Behälter lässt sich auch leckerer Kakao zubereiten – und das sogar mit größeren Schokostücken.

Für anspruchsvolle und designverliebte Kaffeegenießer

Wer ein bisschen mehr Budget zur Verfügung hat, kann Espressogenießern mit einer der beiden Premiumsiebträgermaschinen von GRAEF eine echte Freude machen. In edlem Mattschwarz kommt das Premiummodell Batessa daher. Es glänzt mit der GRAEF-typischen Duo-Thermoblock-Technologie und den Profi-einstellungen fur den Homebarista. Zu einer guten Espressomaschine gehört in jedem Fall eine separate Kaffeemühle. GRAEF empfiehlt zur Batessa die On-demand-Kaffeemühle CM1012, ebenfalls in Mattschwarz. Sie verfügt über ein Scheibenmahlwerk, einen Timer und eine stufenlose Mahlgradeinstellung. Das absolute High-Class-Modell von GRAEF ist die Siebträgermaschine Estessa – sie vereint hochwertigste Materialien und eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten. Vor allem die individuell einstellbaren Druckprofile für eine exakte Anpassung des Extraktionsprozesses überzeugen Espressoliebhaber. Die Kaffeemühle CM1116 ist die perfekte Ergänzung. Abgesehen von vielen praktischen Features, wie der stufenlosen Mahlgradeinstellung oder dem ACE-System, überzeugt die eisenglimmergraue CM1116 mit einem professionellen Scheibenmahlwerk und einem modernen Touchdisplay mit integriertem Timer. Beide Premium-siebträgermaschinen sind genau das Richtige für alle, die auf außergewöhnliche Designs stehen. Dank des „Mix & Match“-Konzepts sind die Maschinen individualisierbar – Seitenteile, Siebträger, Griffe und Tamper lassen sich auf Wunsch frei konfigurieren. GRAEF bietet aktuell vier verschiedene Farb- und Materialvarianten an, mit denen sich die Siebträger bis ins Detail personalisieren lassen: Akazienholz, Beton, Epoxid in Salbeigrau und Acryl.

Weihnachtsfreuden für die Kaffeeecke

Wer schon Kaffeeexperte ist und vielleicht bereits über eine Siebträgermaschine verfügt, freut sich sicher über eine stylishe Ergänzung in der heimischen Kaffeeecke. Die GRAEF Kaffeemühle EliteGrindX überzeugt nicht nur mit den Trendfarben Pistazie, Dipped Sand und Mattschwarz, sondern auch mit cleveren Features wie einem verbesserten Antistatikeinsatz und minimalem Totraum für rückstandsloses, sauberes Mahlen. So erhält man jederzeit frisches Kaffeemehl – für maximales Aroma. Dank Edelstahl-Kegelmahlwerk mit 40 Mahlgradeinstellungen und zusätzlicher Feineinstellung liefert sie für jede Zubereitungsart den optimalen Mahlgrad. Für eine klare Sicht auf den Mahlvorgang sorgt die LED-Beleuchtung. Ein zusätzlich im Lieferumfang enthaltener 75-Gramm-Single-Dose-Bohnenbehälter liefert täglich frische Bohnenmengen. Um in der Weihnachtszeit kleine Freuden zu bereiten, bietet GRAEF auch tolles Barista-Zubehör an, wie Tamper, Milchkännchen, Sudschublade und Abklopfbehälter.

Weitere Informationen zur Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG sind unter www.graef.de sowie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens abrufbar.

Die 1920 gegründete Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG aus Arnsberg gehört zu den führenden Herstellern von Schneidemaschinen für den privaten und den gewerblichen Gebrauch. 2020 feierte das Traditionsunternehmen bereits sein 100-jähriges Jubiläum. Seit 2022 hat das mittlerweile in vierter Generation geführte Familienunternehmen einen neuen Markenclaim – „Für heute. Für morgen. Für dich.“ -, der die Unternehmensphilosophie unterstreicht und gleichermaßen eine entscheidende Botschaft für die Zukunft ist. GRAEF steht dank jahrelanger Expertise, technologischem Know-how und absoluter Leidenschaft für langlebige Produkte mit höchstem Anspruch an Qualität und Design. Die große Vision: der beliebteste und nachhaltigste Anbieter für Schneidetechnik und Küchengeräte zu werden und so Kund:innen zu einem nachhaltigen Lebensstil zu inspirieren.

Innovationsfreude, begeisterte Kund:innen und kompromisslose Qualität zeichnen die Marke GRAEF seit über 100 Jahren aus. Das Familienunternehmen ist marktführend bei Allesschneidern und setzt durch seine jahrzehntelang aufgebaute Spezialistenkompetenz immer wieder Standards in diesem Produktsegment. Aber das Sortiment des Unternehmens umfasst auch noch viele andere Küchengeräte. 2024 hat das Unternehmen seine Kompetenzbereiche noch mal neu ausgerichtet und das Sortiment in vier neue Produktwelten gegliedert, die die einzelnen GRAEF Spezialistenkompetenzen reflektieren: die Schneidwelt mit der Kerndisziplin Allesschneider, die Kaffeewelt mit hochwertigen Siebträger-Espressomaschinen und erstklassigen Kaffeemühlen, die Backwelt mit dem Heroprodukt, der Küchenmaschine MYestro, und die Helferwelt mit Küchengeräten wie Mixern, Wasserkochern, Toastern und Co. National und international sind die Produkte für hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit, Nutzerfreundlichkeit und durchdachte Formgebung bekannt. Sie wurden vielfach mit den begehrtesten Designpreisen ausgezeichnet und erzielen in Produkttests immer wieder Bestnoten. Seit 2004 wurde GRAEF mehrfach zur „Marke des Jahrhunderts“ gekürt – zuletzt in 2022. GRAEF heimste bereits den Plus X Award als „Beste Marke des Jahres 2020“ ein und 2022 den Plus X Award für Nachhaltigkeit. 2020 sammelte der Küchengerätehersteller die meisten Plus-X-Award-Gütesiegel innerhalb seiner Produktgruppe und wurde daher zusätzlich als „Innovativste Marke 2020“ ausgezeichnet. 2023 wurde das Unternehmen von der Jury des PLUS X AWARDs als Deutsche Marken Ikone ausgezeichnet.

