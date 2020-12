Mit dem richtigen Bodenbelag im Wohnzimmer wohlfühlen

Neben Teppichboden werden Designböden und Parkettböden im Wohnzimmer immer beliebter

Das Wohnzimmer ist der Wohlfühl-Raum der ganzen Familie und oft auch Versammlungsort, Esszimmer, Kino und Spielzimmer in einem. Im Wohnzimmer stehen Flachbildschirm, Tannenbaum, Sofa und meist auch ein Esstisch. Der richtige Bodenbelag für das Wohnzimmer sollte daher gemütlich aber auch ausreichend strapazierfähig und pflegeleicht sein. Auf Grund seiner Schall dämmenden Materialien und der einfachen Verlegung ist Teppichboden zum Beispiel von Hersteller Vorwerk ein hervorragender und auch strapazierfähiger Bodenbelag für das Wohnzimmer. Immer mehr Kunden wählen eben nicht mehr den billigen Teppichboden aus dem Baumarkt mit geschäumtem PVC-Rücken, sondern einen hochwertigen, nachhaltigen und vor allem gesunden Teppichboden aus dem Fachhandel, der auch für Allergiker bestens geeignet ist. Der Velours-Teppichboden Modena mit Juterücken von Vorwerk ist zum Beispiel so ein hochwertiger Belag, der höchste Anspruche bei exklusiver Optik erfüllt. Auch hochflorige Teppichböden werden immer beliebter. Diese gibt es auch als abgepasste, also auf Wunschmaß zugeschnittene Teppiche.

Holzparkett wird seit mehreren Jahrhunderten als Bodenbelag besonders im Wohnzimmer sehr gern eingesetzt, denn sein Natur-Material Holz bietet viele Vorteile. Man unterscheidet mehrere Parkett-Arten wie zum Beispiel Massivparket als Stabparkett, Mosaikparkett, Lamparkett, Industrieparkett, Massivdiele oder Tafelparkett. Heute wird jedoch das aus 3 Schichten bestehende Fertigparkett immer beliebter. Mit seinem Nut-Feder oder einem Klicksystem kann es auch schwimmend wie Laminat verlegt werden. Holz-Parkett ist ein hochwertiger Naturboden und steigert den Wert von Wohnräumen auf sichtbare und fühlbare Art und Weise. Holz-Parkett ist einer der gesündesten und ökologischsten Bodenbeläge. Durch Veredelung wie Räuchern, Bürsten, Hobeln erhält Parkett eine noch edlere oft antike Optik mit hoch beanspruchbarer Oberfläche. Durch moderne Versiegelung wie wachsen und ölen bleiben Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulierung sowie die natürliche Optik und Haptik des Holzes im Parkett-Bodenbelag gut erhalten. Auch mit 3-Schicht Fertigparkett stehen die klassischen Formate Einzelstab, Riemen und Langriemen, Schiffsboden, Diele, Landhausdiele und Schlossdiele zur Verfügung.

Designboden ist das neue Laminat. Ähnlich wie Laminat gibt es Designbeläge auch mit Klick-Systemen. Designböden sind deshalb genau so einfach zu verlegen. Für die Verlegung im Wohnzimmer bieten sie sich deshalb an, weil sie zu den elastischen Bodenbelägen gehören. Deshalb sind Designböden fußwarm, klackern nicht und haben eine angenehmere Raumakustik durch den gedämpften Gang. Wie der Name schon sagt, können Designbeläge jedes noch so ausgefallene Design in Optik und auch Haptik (strukturierte Oberflächen) nachbilden. Besonders beliebt sind Optiken in rustikalem Holz oder auch im Patchwork verschiedenfarbiger, Vintage-Holzdielen. Je nach dem eigenen Einrichtungsstil im Wohnzimmer findet man in der Designbelag-Abteilung garantiert das passende Bodenbelag-Design. Empfehlenswert sind hier besonders die neuen Rigid-Designböden mit bereits integrierter Trittschalldämmung und Synchronprägung oder das Designboden-Parkett cortex Plusnatura Ultra Pro auf Basis des Naturmaterials Kork. Dieser Boden wurde für nachhaltige Produktion und gesunde Materialien ausgezeichnet mit Blauer Engel.

Bodenbeläge und Fußböden besonders fürs Wohnzimmer kaufen Sie günstig und versandkostenfrei online auf allfloors.de! Warum? allfloors.de bietet Ihnen die Beläge der bedeutendsten Hersteller, eine riesige Auswahl zertifizierter und gesunder Bodenbeläge, alle Informationen auch zur Verlegung und sehr günstige Preise. Bodenbelag wie Laminat oder Teppichboden kann auch recht einfach selbst verlegt werden. Oder möchten Sie den neuen Bodenbelag doch lieber von einem fachkundigen Bodenleger einbauen lassen? Gern helfen wir Ihnen mit unseren guten Kontakten und vermitteln Ihnen einen Fachmann für Bodenbeläge an Ihrem Wohnort. Bodenbeläge aus dem Fachhandel erfüllen die hohen Ansprüche an ein gemütliches und hygienisches Eigenheim. Besonders hochwertige Fußböden wie Parkett, Linoleum, Teppichboden oder Kork können höchste Ansprüche lange Jahre erfüllen. Auf Qualität und verschiedene Qualitätsmerkmale sollte allerdings geachtet werden, insbesondere wenn es um ihr Wohnzimmer geht.

Jetzt Bodenbelag von allfloors, Forbo, cortex, Adramaq, HARO, Weitzer, Wicanders, Gunreben, ter Hürne, Parador und vielen anderen Herstellern in großer Auswahl sofort günstig direkt online kaufen auf allfloors.de – allfloors Bodenbelag Fachhandel bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden. allfloors® Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

0800 040 20 20

Bildquelle: @cortex