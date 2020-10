Sonnet stellt kompatible PCIe-SSDs mit Informationen zu Transferraten und Speichermöglichkeiten vor

Irvine, Kalifornien, im Oktober 2020 – Die Sonnet Fusion SSD M.2 4×4 PCIe-Karte bietet Platz für vier M.2 SSDs und benötigt dabei nur einen x16-Steckplatz. Somit können kreative Profis bei der Arbeit mit einem Mac Pro 2019 große Datenmengen schnell und komfortabel übertragen und speichern, zum Beispiel bei der Videobearbeitung. Sonnet testet fortlaufend SSDs verschiedener Hersteller im Hinblick auf die Kompatibilität. So können unter anderem PCIe Gen 4 SSDs von Addlink und Samsung eingesetzt werden. Auf seiner Website hat Sonnet eine Liste kompatibler SSDs zusammengestellt und informiert dort auch zu Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Interessierte finden hier auch die Information, ob es sich um Triple Level Cell (TLC)- oder Quad Level Cell (QLC)-Speicherzellen handelt, sofern die Hersteller dies angeben. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Sie ist unter folgendem Link abrufbar: https://sonnettech.com/support/downloads/manuals/M2_compatibility.pdf

Funktionen der Fusion SSD M.2 4×4 PCIe-Karte

Die Fusion SSD M.2 ist eine PCIe-Karte mit voller Höhe und voller Länge und einer x16-Schnittstelle. Anwender können diese einfach mit vier kompatiblen PCIe 4 SSDs nach eigener Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten) bestücken und im PCIe-Slot des Computers installieren. Jede SSD erhält vier Lanes mit PCIe 3.0-Bandbreite. Mit der Karte gewinnen Anwender bis zu 8TB zusätzlicher Speicher in ihrem Thunderbolt-Computer. Im Mac Pro 2019 kann bei RAID 0 sogar eine Performance bis zu 11.700 MB/s erreicht werden.

Preis und Verfügbarkeit

Die Fusion M.2 4×4 PCIe Card ist zum empfohlenen Verkaufspreis von 505 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. im Fachhandel erhältlich sowie bei amazon.de.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.sonnettech.com/product/m2-4×4-pcie-card.html

Weitere Informationen zu Sonnet: http://www.sonnettech.com/de

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt 3 PCIe-Erweiterungsprodukten, externen Grafiklösungen (eGFX) für professionelle Anwender und Gamer, Pro-Media-Lesegeräten, Docks und Adaptern sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Audio- Video- und Broadcast-Anwendungen. Die Thunderbolt Erweiterungsprodukte von Sonnet ermöglichen den Einsatz von Pro Audio I/O- und DSP-Karten, Karten für die professionelle Videobearbeitung und Transcodierung, GPU-Karten, Netzwerk- und Speicherschnittstellenkarten und anderen hochleistungsfähigen PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Schnittstelle. Seit 30 Jahren bringt Sonnet innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt, die die Leistung und Konnektivität von Macs, Windows-PCs und anderen Computern optimiert. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sonnettech.com/de

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

