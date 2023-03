Mit erwinmueller.de kommt der Frühling ins Zuhause

Heimtextilien in sonnigen Farben wecken die Vorfreude auf die warme Jahreszeit

Wenn die ersten Blüten und Blätter hervorblitzen und die Sonne vom Himmel strahlt, werden auch unsere Lebensgeister geweckt. Mit Heimtextilien in sonnigen Farben kommt der Frühling auch in das Zuhause und hebt im Nu die Stimmung. Die neuen Frühlingskollektionen von erwinmueller.de machen Lust auf Umgestaltung in Bad, Schlafzimmer und Wohnbereich.

Frühling für Körper und Seele

Eine erfrischende Gesichtsmaske, ein gutes Buch in der Hand, bunte Tulpen und umgeben von weichem Frottier in strahlenden Frühlingsfarben. So entstehen Frühlingsgefühle und die Seele kann richtig baumeln.

Für Wellnessstunden im Bad hat Erwin Müller die passenden Accessoires. Der praktische und flauschige Haarturban lässt sich um den Kopf legen, zusammendrehen und mit einem Knopf am Hinterkopf fixieren. Dadurch werden die Haare weniger strapaziert, sie bleiben länger glänzend und müssen nicht so lange geföhnt werden.

Die Walk-Frottier Tücher der Serie „Heidenheim“ überzeugen durch ihr voluminöse Qualität und das puristische Design. Das Tuch hat sowohl mittig an der Längsseite wie auch auf der Kurzseite eine Schlaufe zum Aufhängen und kann individuell bestickt werden. Bei 24 verschiedenen, strahlenden Farben fällt die Auswahl schwer.

Der REDBEST Walk-Frottier Unisex-Bademantel „Chicago“ ist mit seiner weichen, leichten Qualität der ideale Begleiter für Wellness, Spa, Reise und für zu Hause. Mit seiner klaren Optik, dem klassischen Schnitt mit Kapuze, aufgesetzten Taschen und Bindegürtel avanciert der Bademantel schnell zum Lieblingsstück für Sie und Ihn. Er trägt das MADE IN GREEN by OEKO-TEX® Verbraucherlabel für nachhaltige Textilien.

Eine reinigende Gesichtsmaske darf in der heimischen Wellnessoase keineswegs fehlen. Mit einem Abschminktuch aus weicher Microfaser lässt sich die Maske, aber auch Make-up schonend entfernen. Dazu wird der Waschhandschuh einfach in lauwarmes Wasser getaucht. Zusätzliche Reinigungsprodukte sind nicht nötig.

Wie wäre es mal mit knalligen Farbtupfern im Badezimmer? Die Badematten der Erwin Müller Serie „Rhodos“ sind in verschiedenen bunten Farben erhältlich. Der hohe Flor ist eine Wohltat für die Füße. Das flauschige Microfaser-Material ist flusenarm, ultraweich und saugfähig.

Frühlingsboten im Schlafzimmer

Wenn die Magnolien blühen, beginnt der Frühling. Was liegt da näher, als diese prachtvollen Blüten ins Schlafzimmer zu holen. Mako-Satin Wendebettwäsche mit üppigem Blumendruck auf cremefarbenem Grund kreiert verträumtes Ambiente. Das seidig weiche Material aus feinster mercerisierter Baumwolle umschmeichelt die Haut.

Für Magnolien-Fans ist ein Single-Jersey Nachthemd mit üppigem Magnoliendruck ein absolutes Muß. Es versprüht femininen Charme und ist genau das Richtige für verträumte Frühlingsnächte.

Seersucker Bettwäsche hat durch die typische Krepp-Struktur eine kühlende Wirkung, ist temperaturausgleichend, pflegeleicht und bügelfrei. Florale Dessins unterstreichen den sommerlichen Charakter und verleihen dem Schlafzimmer einen verträumten Touch.

Frischekick im Wohnbereich

Sommerdecken in pastelligen Grüntönen wirken im Wohn- und Schlafbereich frühlingshaft luftig und frisch. Die leichten Baumwolldecken sind in warmen Nächten angenehm kühlend und auch bequeme Begleiter beim Badeausflug. Als Sofaüberwurf setzen sie farbige Akzente.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

