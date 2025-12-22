Mit Leasingengel überhöhte Nachzahlungen bei Fahrzeugrückgaben abwehren

Die Nachfrage nach Fahrzeugleasing steigt in Deutschland stetig an. Neben Unternehmen schätzen auch immer mehr Privatpersonen die Flexibilität der Leasingoption gegenüber einem Autokauf. Doch der Fahrzeugrückgabe folgen häufig unerwartete Nachzahlungsforderungen für vermeintliche Schäden oder negative Neuberechnungen des Restwerts. Positionen, deren Berechtigung Laien kaum einschätzen können. Dank Leasingengel müssen sie zur Klärung offener Fragen keine kostspieligen Rechtsberater aufsuchen. Das erfahrene Online-Unternehmen übernimmt die Prüfung der Minderwertgutachten von Privat- und Geschäftskunden. Unterstützt diese bei der optimalen Vorbereitung auf die Wagenrückgabe. Und trägt so in fast allen Fällen dazu bei, geforderte Nachzahlungen bei Leasingrückgaben zu senken.

Als populäre Alternative zum Erwerb bietet Fahrzeugleasing zahlreiche Vorteile: Der Eigenkapitalbedarf ist gering. Der Wunsch nach Neuwagen wird erfüllt. Das Eigentumsrisiko entfällt. Selbstständige können Kosten steuerlich absetzen. Und die gängige dreijährige Laufzeit eröffnet größtmögliche Flexibilität. Im Anschluss allerdings erhalten Kunden nicht selten unerwartete Forderungen für Schäden, übermäßige Abnutzung, zu hohe Kilometerleistung oder Reparaturarbeiten. Zudem tragen sie das Risiko des Restwertleasings, erklären Gutachter das Fahrzeug für weniger wert als ursprünglich festgelegt. Fast die Hälfte aller Nachzahlungsforderungen erhält jedoch unberechtigte Positionen – die Leasingengel für seine Kunden identifiziert. Die bundesweit erste professionelle Leasing-Plattform für Privatpersonen und Gewerbe prüft Minderwertgutachten auf ihre Verhältnismäßigkeit. Und erspart den meisten Betroffenen hohe finanzielle Aufwendungen.

2021 als Online-Tochter der Motum1 GmbH gegründet, hat Leasingengel als kostengünstige Alternative zu hochpreisigen Rechtsberatungen fraglos eine Marktlücke geschlossen. Die Vorteile der unabhängigen Kfz-Sachverständigen liegen nicht nur in ihrer jeweiligen Expertise. Sie arbeiten zudem Hand in Hand mit auf Leasingrecht spezialisierten Partneranwälten zusammen. Erkennen den Unterschied zwischen Schäden und Gebrauchsspuren oder die Berechtigung veranschlagter Reparaturkosten auf Anhieb. Und bewahren Kunden so vor unberechtigten Forderungen.

Neben der Prüfung von Gutachten unterstützen die Experten Leasingnehmer auch bei der optimalen Vorbereitung auf die Fahrzeugrückgabe. Ihre bundesweiten Partnerbetriebe setzen mit günstigen Smart-Repair-Methoden Dellen oder Kratzer in kürzester Zeit nach Herstellervorgaben instand. Ebenso schnell gestaltet sich die Inanspruchnahme von Leasingengel: Interessenten müssen einzig ihr Gutachten auf der innovativen Serviceplattform hochladen. Die Spezialisten übernehmen sämtliche Folgeschritte bis zur Unterstützung beim Widerspruch, Firmenkunden mit Fahrzeugflotten erhalten zudem einen maßgeschneiderten Fuhrpark-Service. Der gesamte Prozess erfolgt transparent und spart Kunden nicht nur Kosten, sondern auch Nerven und Zeit. Dabei übernimmt Leasingengel nur Fälle wirklich unberechtigter Nachzahlungsforderungen. So lohnt sich die Beauftragung der Experten bereits bei geringen Beträgen. Und das beliebte Fahrzeugleasing wächst um einen weiteren Vorteil.

Leasingengel ist die erste Leasing-Plattform in Deutschland, bei der private und geschäftliche Leasingnehmer Ihre Nachzahlung bei einer Leasingrückgabe prüfen und abwehren lassen können.

Der Fokus liegt auf der Überprüfung und Abwehr von überhöhten Nachzahlungen bei der Rückgabe eines Leasingfahrzeugs. In unserem bundesweit verteilten Reparaturnetzwerk bieten wir professionelle Instandsetzungen von Schäden an Leasingfahrzeugen mit Smart-Repair Methoden an, um Kosten bereits im Vorfeld zu reduzieren.

Für Geschäfts- und Flottenkunden bieten wir einen maßgeschneiderten Fuhrparkservice speziell für Leasingfahrzeuge und Auto Abos an.

Motum1 GmbH

Susanne Schmitt

Mergenthalerallee 73-75

65760 Eschborn

https://leasingengel.de/

