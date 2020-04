Mit neuer Live-Verfügbarkeitsabfrage gegen Stornos und Rückerstattungen

Essen, 02. April 2020****** Nicht erst seit dem Corona Virus haben Apotheken verstärkt mit dem Problem zu kämpfen, dass dem Kunden in der Online-Apotheke als verfügbar angezeigte Medikamente letztendlich doch nicht lieferbar sind. Der Grund: die nächtlich ermittelten Verfügbarkeiten bei Großhändlern weichen im Laufe des Tages stark von den tatsächlichen Vorräten ab. Mit der Folge, dass Apotheker die Kunden mit viel Aufwand über die Nichtverfügbarkeit informieren, Warenkörbe korrigieren und Stornos inklusive Rückerstattungen abwickeln müssen. Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG hat deshalb eine Live-Verfügbarkeitsabfrage mit entsprechender Mengenanpassung entwickelt.

In Rahmen der Live-Abfrage werden im Warenkorb und in der Bestellübersicht im Checkout die aktuelle Verfügbarkeit nochmal live bei den Großhändlern per MSV3-Schnittstelle überprüft. Anschließend werden die Posten der Bestellung – falls nötig – automatisch angepasst, Stückzahlen auf die maximal verfügbare Menge reduziert oder ganze Posten wegen fehlender Verfügbarkeit aus dem Warenkorb entfernt. Der Endkunde wird über diese Änderungen im Warenkorb natürlich mit Hinweistexten ebenfalls live informiert.

“Für die Apotheker bedeutet das eine erhebliche Zeitersparnis bei der Bearbeitung von Bestellungen, da sie den Kunden bei Nicht-Verfügbarkeit nicht erst noch kontaktieren und darüber informieren müssen. Die aus einer Nicht-Verfügbarkeit oder einer Lieferverzögerung resultierenden Stornos und die damit verbundene aufwendige Rückerstattung z.B. auch der Provisionen, die z.B. bei Paypal und Co anfallen, entfallen”, fasst Andre Glombitza, Vertriebs- und Marketingleiter bei Mauve, die Vorteile zusammen.

In den Regio- und Business-Shops von Mauve muss für den kostenfreien Service lediglich ein Shop-Freifeld angelegt werden. Bei den Individual-Shops ist der Einbau der Live-Verfügbarkeitsabfrage leider nicht komplett ohne Aufwand möglich, da hier kleinere Anpassungen an den Shop nötig sind.

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 31 Mitarbeitern, zählt heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Digitalisierung der Apotheken und ihrer Dienstleistungen geht. Mauve bietet den Apotheken eine Vielzahl an Tools zur Vernetzung ihrer Apotheken, ihrer Produkte und Dienstleistungen. Seit 2013 ist Mauve Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken.

Die von Mauve entwickelte Online Apotheken-Lösung ist aber nur ein Baustein bei der Digitalisierung der Apotheke. Es geht in Zukunft vor allem darum, Dienstleistungen und Produkte überall und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen. Schnelligkeit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Apotheken-Markt der Zukunft. Deshalb entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, shop.maxmo.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

