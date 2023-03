Mit sich und der Welt im Einklang

Das Wellnesshotel BollAnts Spa im Park setzt in den Frühjahrsmonaten auf ein sorgfältig kuratiertes Wohlfühlprogramm, das Seele und Körper in die Balance bringt

Das Bedürfnis nach seelischem und körperlichem Wohlbefinden wächst, das Interesse an 08/15-Wellness sinkt, wie aktuelle Stimmungsbarometer zeigen. Besonders die Altersgruppe der 20-35-jährigen wünscht sich im Wellnessurlaub nicht mehr nur Ruhe und Entspannung, sondern bevorzugt stattdessen ganzheitliche Formate, die Körper und Geist gleichermaßen aktivieren.

Das Traditionshaus BollAnts Spa im Park reagiert in diesem Frühjahr mit einem sorgfältig ausgewählten Programm auf die wachsende Nachfrage: Zentrierende Yoga-Retreats, inspirierende Naturcoachings und kulinarische Events zielen darauf ab, Körper, Geist und Umwelt in die Balance zu bringen. Hierbei ist Eigeninitiative gefragt. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Frühjahr auf naturbezogenen Formaten.

Yoga-Lehrerin Stefanie Baltz wartet mit Retreats zur Technik der präzisen und gesundheits-fördernden Körperausrichtung (Alignment) auf, im exklusiven Prana Spa wird bei Aerial Yoga an Entschleunigung und Rund-um-Entspannung gearbeitet. Claudia Hoseus fokussiert sich in ihrem Medical Yoga Retreat ganz gezielt auf bestimmte Körperbereiche. Zusätzlich zu den Yogastunden erhält jeder Gast eine Cranio Sacrale Balance, eine sanfte und zugleich tiefenwirksame Form der Körperarbeit, die harmonisiert und die Selbstheilungskräfte aktiviert. Die Retreats umfassen drei Yoga Sessions pro Tag, und können je nach persönlichem Bedarf mit einem vier- fünf-, oder sechstägigen Aufenthalt, anderen Retreat-Paketen oder auch unabhängig gebucht werden.

Auf ihren achtsamen „Waldbaden“-Spaziergängen schult Waldpädagogin und Naturcoach Beate Thome Wahrnehmung, Bewusstsein und Konzentration oder führt auf Kräuterwanderungen in die Welt der Genuss- und Heilkräuter ein. Die Kombination aus bewusster Bewegung und Atmung, Achtsamkeits- und Konzentrationsübungen und sinnlicher Naturwahrnehmung stärkt das Herz-Kreislaufsystem, reduziert das Stresshormon Cortisol und wirkt sich positiv auf Stimmung und Immunsystem aus.

Kräuterwanderungen: u. a. 30.03./27.04./17.05./15.06./20.07., jeweils von 16 bis 18 Uhr

Waldbaden: u. a. 05.04./04.05./01.06./06.07., jeweils von 16 bis 18 Uhr

Find your Balance mit Steffanie Baltz: 13.04.2023 – 16.04.2023

Yoga für Alle! Im exklusiven Prana SPA mit Aerial Yoga & Steffanie Baltz: 25.06.2023 – 30.06.2023

Medical Yoga Retreat mit Claudia Hoseus: 23.07.2023 – 28.07.2023

Weitere Informationen und Buchung unter: https://www.bollants.de/spa/yoga-pilates

Über BollAnts Spa im Park

Das mehrfach ausgezeichnete Traditionshotel nahe des Naturparks Soonwald-Nahe am Rande des Städtchens Bad Sobernheim gilt als eines der führenden Wellnesshotels in Deutschland und bestes in Rheinland-Pfalz. Gegründet 1907 von Andres Dhonau, dem Großvater von Dr. med Axel Bolland, wirkt Familie Bolland-Anton (die „BollAnts“) seit Generationen an diesem einmaligen Ort und führte den 113 Jahre alten und traditionsreichsten Gründungsbetrieb der Felke-Heilkunde in Deutschland zu jetziger Blüte. Seit 2018 wird das BollAnts von einer Londoner Hotel Betreibergesellschaft in bewährtem Stil weitergeführt. Eingebettet in die sanfte Fluss- und Weinlandschaft des Nahetals ist das Haus mit seinem großen Spa und der idyllischen Gartenanlage ein idealer Rückzugsort für Erholungssuchende und Genießer. Drei Restaurants, darunter das mit einem Michelin-Stern und 17 Gault Millau Punkten dotierte Das Jungborn sorgen mit leichten und innovativen Kreationen für kulinarischen Hochgenuss.

