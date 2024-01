Mit Skypod hoch hinaus: Exotec präsentiert auf der LogiMAT 2024 seine innovativen Lösungen zur Lagerautomatisierung

Landshut, 11. Januar 2024 – Die LogiMAT in Stuttgart ist eine der führenden Messen für Intralogistik und Prozessmanagement. Keine Frage also, dass Exotec vom 19. bis zum 21. März 2024 dort vertreten sein wird. In Halle 5, Stand F71 zeigt das weltweit agierende Unternehmen, das skalierbare Robotersysteme für die Intralogistik entwickelt, seine innovativen Lagerautomatisierungslösungen auf knapp 190 Quadratmetern. Besucher bekommen vor Ort einen Einblick, wie Exotec mit seiner Technologie Logistikprozesse automatisiert und so die Lagerhaltung und Kommissionierung optimiert.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht das Skypod-System, das durch den Einsatz von mobilen Robotern in einem hochdichten Lager eine effiziente und präzise Artikelkommissionierung ermöglicht. Durch die modulare Bauweise ist das System individuell für jede Halle und Lagerortbeschaffenheit anpassbar. Beim zugrundeliegenden „Ware-zum-Mann“-Ansatz bleibt der Mensch das wichtigste Glied der Wertschöpfungskette. Die Skypod-Roboter, die mit den bis zu 30 Kilogramm schweren Behältern etwa vier Meter pro Sekunde zurücklegen und an den Regalen 12 Meter hoch klettern können, sind unterstützend im Einsatz.

Zudem zeigt Exotec auch seine Skypath-Fördertechnik, sowie seine Softwarelösungen und Dienstleistungen und gibt Interessenten so einen ganzheitlichen Einblick in die Zukunft der Lagerautomatisierung: Über sämtliche Produkte können sich Interessenten dieses Jahr auch durch weiterführende Materialien wie Videos, Kundenreferenzen und eine digitale Tour informieren. Zudem sind einer der beiden Mitgründer Renaud Heitz (CTO) sowie CRO Arthur Bellamy vor Ort. Auch die Partner Errevi, Dexter, LAC und A1 Sorter sind am Stand und stehen für Fragen zur Verfügung.

„Die LogiMAT ist der Treffpunkt für Entscheidungsträger, Logistikprofis und Interessierte, die sich über die Innovationen und Entwicklungen in der Intralogistik informieren und vernetzen möchten und somit eine der wichtigsten Veranstaltungen für uns,“ erklärt Markus Schlotter, Managing Director Zentraleuropa bei Exotec. „Die Automatisierung in der Logistik hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung hinzugewonnen. Immer mehr Unternehmen setzen auf Roboterlösungen, um ihr Geschäft zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. Aufgrund der immensen Nachfrage nach Lagerautomatisierungslösungen sind wir auch stets auf der Suche nach neuen Teammitgliedern. Deshalb sind wir dieses Jahr auf der LogiMAT auch mit einer Karriereecke vertreten. Wir geben dieses Jahr interessierten Messebesuchern außerdem die Möglichkeit selber zu kommissionieren und bieten über die Webseite buchbare Standtouren an. Unser „Exobier ab Vier“ darf dieses Jahr natürlich auch nicht fehlen. Wir freuen uns auf spannende Diskussionen zu aktuellen Trends in der Logistik.“

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik der größten Marken der Welt entwickelt und diese als Lagerautomatisierungslösung realisiert. 2015 von Romain Moulin und Renaud Heitz in Frankreich, Lille gegründet, bietet das Unternehmen flexible Lagerautomatisierung zur Verbesserung der Betriebswirtschaftlichkeit und Effizienz an. Die revolutionäre Lösung von Exotec, das Skypod-System, besteht aus Robotern, die bis zu 12 Meter hoch klettern können, um eine hohe Dichte in der Bestandslagerung zu erreichen. Exotec unterstützt mehr als 30 branchenführende Marken aus den Bereichen E-Commerce, Lebensmittelhandel, Einzelhandel, Produktion und 3PL. Bis heute hat Exotec 446 Millionen Dollar an Finanzmitteln von namenhaften Investoren wie Goldman Sachs, 83North, Dell Technologies Capital, Iris Capital, 360 Capital Partners und Breega erhalten. Weitere Informationen auf: www.exotec.com/de

