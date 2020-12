Mit STRUCTOGRAM sich und andere besser verstehen

Wie STRUCTOGRAM den Fusionsprozess der VR Bank Oldenburg Land eG unterstützt – Interview mit Anja Marowsky von der VR Bank Oldenburg Land eG

“Wenn wir als zwei Genossenschaftsbanken mit der Fusion zu einer VR Bank Oldenburg Land eG zusammenwachsen wollen mit unseren unterschiedlichen Leitbildern und Führungsansätzen, brauchen wir als einen Mosaikstein im großen Gesamtwerk das Training mit STRUCTOGRAM”, berichtet Anja Marowsky. Mehr als ein Jahr ist seither vergangen. Anja Marowsky hat unterdessen ihre Ausbildung zur STRUCTOGRAM Trainerin abgeschlossen und mehr als die Hälfte der 180 Kollegen in der fusionierten Bank geschult. Die Reaktionen sind ausschließlich positiv: “Ein großer Mehrwert für mich, jetzt erkenne ich mich besser, jetzt weiß ich, warum etwas mit den Kollegen gelingt”, lauten die anonymisierten Einträge in einem Bewertungsportal. “Mit STRUCTOGRAM wird das Zusammenarbeiten einfacher”, erläutert Anja Marowsky: “Die Kollegen kommen besser mit sich und den anderen zurecht, und die Zahl der Konflikte geht auf Dauer zurück.”

STRUCTOGRAM – Eine einfache Analyse, um mehr über sich zu erfahren

Anja Marowsky war 2010 zum ersten Mal in der Weiterbildungseinrichtung der Genossenschaftsbanken in Rastede mit dem STRUCTOGRAM Training in Berührung gekommen, und sie war begeistert, dass es eine einfache Analyse gibt, um mit Hilfe einiger Fragen viel über sich zu erfahren: “Was ich über mich an Interpretation und Beschreibung nach der Beantwortung der Fragen las, traf in weiten Zügen auf mich zu”.

Mit STRUCTOGRAM wird mit einem Mal vieles klarer im Leben

Noch zehn Jahre nach der eigenen Biostruktur-Analyse schmunzelt Anja Marowsky in den Trainings, wenn die Teilnehmer die Fragen beantwortet haben, im Buch blättern und die Beschreibung ihrer Persönlichkeit lesen. “Es ist, wie ertappt zu werden, solch eine gute Beschreibung von sich zu lesen. Und mit einem Mal wird allen klar: Warum komme ich mit dem gut zurecht, und warum hakt es dort immer wieder”, berichtet die Trainerin: “Das Zusammenarbeiten wird einfacher. Mir wird klar, dass derjenige, mit dem es immer mal hakt, es nicht böse meint. Der ist nur anders.”

STRUCTOGRAM – eine Hilfe zur Selbsthilfe, um sich und andere besser zu verstehen

“Das Wissen ist überall anzuwenden und einzusetzen, um in Kontakt mit Menschen den anderen besser zu verstehen, ihm gerecht zu werden und bessere gemeinsame Ergebnisse zu erzielen”, sagt die Trainerin, sei es bei der Zusammenstellung von Teams oder im Kontakt mit dem Kunden. “Was ich mit STRUCTOGRAM biete, das ist Hilfe zur Selbsthilfe, um mich und andere Menschen besser zu erkennen und zu verstehen.”

Auf dem Weg zu einer erfolgreichen Fusion der beiden ehemals selbständigen Banken hat sich das STRUCTOGRAM Training bisher bewährt: “Das Training ist ein kleiner Beitrag zum Gelingen der Fusion. Eine solche Fusion braucht ihre Zeit. Sie ist mehr als ein technischer Veränderungsprozess. Ich finde es prima, in diesen Prozess mein Wissen und Können einzubringen. Ich frage die Führungskräfte: Wie hast Du dein Team aufgestellt? Und die Leute in der Bank sprechen über mein Training. Es ist Thema beim Essen. Das ist ein guter erster Hinweis, dass es Wirkung entfaltet.”

Bildquelle: Anja Marowski