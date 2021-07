Mit Taxi Baden-Baden zum Gesundheits-Check in der Grundig Klinik

Für den Klinikbesuch auf der Bühler Höhe ist die Fahrt mit dem Taxi anzuraten

BADEN-BADEN. Nicht nur Top Manager, Prominente und bekannte Politiker aus dem In- und Ausland lassen sich regelmäßig in der weltweit bekannten Max Grundig Klinik durchchecken. Das Angebot der Klinik richtet sich an all diejenigen, die ihren Gesundheits-Status immer mal wieder anrufen wollen. Die Maxi Grundig Klinik befindet sich auf den Höhenlagen des Schwarzwalds bei Baden-Baden direkt an der B500. Über die A5 Ausfahrt Baden-Baden, das Oos-Tal entlang, hoch auf der Bühler Höhe. Wer den Weg beispielsweise in einer Limousine von Taxi Minor Baden-Baden zurückgelegt hat, der wird mit einem traumhaften Ausblick über Berge und in die Rheinebene belohnt. Schon der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, hat diesen Ausblick ausgiebig genossen.

Bequemer Hol- und Bringdienst mit Taxi Minor in Baden-Baden

In der Max Grundig Klinik wird der Mensch ganzheitlich betrachtet. Als Einheit von Körper und Geist. Die Diagnostik ist einzigartig, dem interdisziplinären Ärzteteam steht hoch moderne Technik zur Verfügung. Es lohnt sich, sich auf die umfangreichen Untersuchungen in der Max Grundig Klinik einzulassen. Ob stationärer Aufenthalt über mehrere Tage oder kompakter Check an einem Tag. Wer entspannt auf die Bühler Höhe und wieder zurück nach Baden-Baden kommen will, der sollte auf die komfortablen Limousinen von Taxi Minor Baden-Baden zurückgreifen.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

