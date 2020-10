M&K Sound S150 25 Years Limited Silver Edition – Geburtstagsgeschenk für einen Klassiker

Von Hollywood-Blockbustern wie Star Wars bis hin zur Saturday Live Night Show setzen Profis aus Film-, Broadcast- und Musikproduktionsstudios seit Jahrzehnten auf die unbestechlichen Lautsprecher von M&K Sound und ein wesentlicher Teil dieser Erfolgsgeschichte ist der S150 Monitor. 25 Jahre nach seinem Erscheinen präsentiert der Hersteller eine auf 250 Exemplare limitierte, exklusive Sonderserie dieses Ausnahmelautsprechers, die ihn dank einer neu entwickelten Frequenzweiche mit besten Bauteilen, hochwertigster interner Verkabelung und edler Sonderlackierung noch weiter perfektioniert.

Hamburg, 06. Oktober 2020 – Der dänische Hersteller M&K Sound hat sich als einer der ersten Dolby THX-zertifizierten Lautsprecherhersteller weltweit einen hervorragenden Namen für Studio- und anspruchsvolle Heimkinoinstallationen gemacht. Einer der unbestrittenen Meilensteine der Unternehmensgeschichte war und ist der legendäre High-End-Monitor S150, der in diesem Jahr seinen 25-jährigen Geburtstag feiert. Anlässlich dieses Jubiläums präsentiert Miller & Kreisel eine limitierte Sonderserie des S150, die die herausragende Stellung dieses Lautsprechers durch noch weiter verfeinerte Technik und eine aufwändige Lackierung gebührend würdigt.

M&K S150: Eine Legende seit 25 Jahren

Der stolze Name von Miller & Kreisel geht maßgeblich auf den S150 Monitor zurück, der seit 25 Jahren nahezu unverändert gebaut wird und der es in unzähligen Studio- und Kinoinstallationen längst zu Kultstatus gebracht hat. Unter den zahllosen Referenzanwendern befinden sich neben den bekanntesten Mastering-Studios Hollywoods, der legendären Saturday Night Live Show und Broadcastübertragungen von Grammy- und Oscarverleihungen auch bahnbrechende Musikproduktionen wie die Carl Nielsen Symphonien des New York Philharmonic Orchestra oder die Pop-Produktionen der Tontechnikerlegende Chris Lord-Alge. Mit der neuen 25 Years Limited Silver Edition erfährt der S150 die ihm gebührende Würdigung – gleichzeitig jedoch setzt der Hersteller ein unübersehbares Zeichen für die nächsten 25 Jahre einer unbestechlichen Klangreferenz.

Die Essenz von über 40 Jahren Lautsprecherentwicklung

Zwei 5,25″ Tiefmitteltöner aus Fiberglas sowie nicht weniger als drei 1,1″ Gewebekalotten, die vom dänischen Hersteller Scan-Speak speziell für M&K Sound gefertigt werden, verhelfen dem passiven S150 zu ungekannt kontrolliertem Abstrahlverhalten und zu jenen unbestechlichen Klangeigenschaften, die für die Studioarbeit unerlässlich sind. Dabei ist das Wort “Klangeigenschaften” an dieser Stelle schon fast unpassend, denn der S150 “klingt” für sich genommen überhaupt nicht. Stattdessen eröffnet er einen klaren und weiten Blick auf jedes Detail des aufgenommenen Materials, der es dem Tontechniker erlaubt, sich sowohl auf jeden Einzelaspekt als auch auf das “große Ganze” mühelos zu fokussieren. Die kompromisslose Klangtreue macht die S150 zudem zu perfekten Spielpartner für anspruchsvolle Stereo-Setups im heimischen Wohnzimmer. Die neueste Version des S150 verkörpert damit die Essenz von über 40 Jahren Lautsprecherdesign und stellt somit die ultimative Lösung für eine anspruchsvolle Audiowiedergabe dar.

25-Years-Limited-Silver-Edition macht Gutes noch besser

Die auf 250 einzeln per Hand nummerierte Exemplare limitierte Sonderedition des S150 zelebriert nicht nur das 25-jährige Jubiläum eines Lautsprechers, der sich wie kein anderer über Jahrzehnte als Mixing- und Mastering-Referenz halten konnte, sondern hebt ihn technisch und optisch auf absolutes High-End-Niveau. Auch wenn die aufwändige Sonderlackierung in elegantem Space-Grau mit passendem Lautsprechergrill den besonderen Status des Jubiläumsmodells wirkungsvoll unterstreicht, liegen seine wahren Werte wie so oft im Inneren verborgen. So wurde die Frequenzweiche unter Verwendung hochwertigster audiophiler Bauteile des dänischen Hersteller Jantzen sorgfältig noch weiter optimiert und die interne Verkabelung wurde mit Snow Wires von Van den Hul ausgeführt. Beides sorgt für noch weiter verbesserte Räumlichkeit, Tiefenstaffelung und Transientenwiedergabe bei geringeren Verzerrungen, wodurch langes ermüdungsfreies Arbeiten garantiert wird. Zudem gewährleisten einzelne Kabelterminals für Hoch- und Tiefmitteltöner konsequente Bi-Wiring- beziehungsweise Bi-Amping-Fähigkeit. Für den herkömmlichen Single-Wire-Betrieb werden hochwertige Kabelbrücken mitgeliefert. Die 25 Years Limited Silver Edition des S150 Monitors von M&K Sound ist die einmalige Gelegenheit, eine langjährige Monitorlegende in absoluter optischer und klanglicher Vollendung zu bekommen und wird sicher schnell zu einem gesuchten Sammlerobjekt werden.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die 25 Years Limited Silver Edition des S150 Monitors von M&K Sound wird in Deutschland von der Audio Reference GmbH vertrieben und ist in einer limitierten Auflage von 250 Exemplaren ab sofort zu einem Stückpreis von 2.000,00 Euro (inklusive Mehrwertsteuer; solange der Vorrat reicht).

Das Unternehmen Dan D’Agostino Master Audio Systems

Kein Name ist enger mit High-End-Audioverstärkern verbunden als jener von Dan D”Agostino. Während seiner mehr als 40 Jahre dauernden Laufbahn hat D”Agostino unzähligen bahnbrechenden Innovationen in der Konstruktion von Verstärkern, Vorverstärkern, CD-Spielern und Surround-Sound-Prozessoren zum Durchbruch verholfen. Er ist als der leidenschaftlichste Vorkämpfer für hochwertige leistungsfähige Verstärkung der Audio-Industrie bekannt. Dan D”Agostino war der Gründer und bis 2009 Chefingenieur von Krell Industries. Mit Dan D’Agostino Master Audio Systems (DDMAS) vermählt der Großmeister nun seine gesammelte Expertise mit einer revolutionären Designsprache. Die Produkte, welche seinen Namen tragen, bieten nicht nur eine gänzlich neue Stufe an Klangqualität, sie sehen zudem nichts ähnlich, was er jemals zuvor gebaut hat. Kompakter, unverwechselbarer und wohnraumfreundlicher.

www.dandagostino.com

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe “Der Ton macht die Musik” strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Audio Research, Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, GOERTZ, KRELL, MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Sumiko Tonabnehmer, Velodyne Acoustics, Wilson Audio und Yter.

www.audio-reference.de

