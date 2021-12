M&K Sound sorgt mit dem Heimkino-Set Movie 5.1 und der 750 Series für klangvolle Weihnachten

Passend zu Weihnachten und der kalten Jahreszeit zeigt M&K Sound zwei Geschenkideen für Film- und Musikliebhaber, die zu jedem Geschmack und Wohnzimmer passen. An erster Stelle steht hier klar die überarbeitete 750 Series, die einige Technologien aus der High-End-Serie S150 erhalten hat und auch weiterhin die strengen Vorgaben von THX Select einhält. Bis zum 31. Januar 2022 gilt außerdem noch das Heimkino Herbst Aktionsangebot: Die Lautsprecher der 750 Series sind in Kombination mit dem V10 Subwoofer für 3.590 Euro erhältlich. Für den kompakten Einstieg in die Welt des M&K Sounds hat der Hersteller zudem das Movie 5.1 System im aktuellen Line-up, das trotz der geringen Abmessungen sowie des moderaten Preises von 1.590 Euro einen starken Heimkino-Sound verspricht.

Hamburg, 16. Dezember 2021 – Weihnachten steht vor der Tür und M&K Sound hat auch in diesem Jahr passende, exklusive Geschenktipps parat. Dabei stehen die Lautsprecher des dänischen Herstellers für kompromisslosen Klang, den sowohl Klangschaffende als auch stolze Besitzer eines Heimkinos schätzen. Gerade das Movie 5.1 Set und die Neuauflage der 750 Series bilden beste Voraussetzungen für Film- und Musik-Genuss.

Kompakte Lautsprecher, starker Sound: M&K Sound Movie 5.1 System

Mit dem Movie 5.1 System bietet M&K Sound Heimkinoeinsteigern ein kompaktes Set mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis, das besonders einfach platziert werden kann. Denn die drei baugleichen Lautsprecher K50 LCR integrieren sich dank der flachen Gehäuse harmonisch neben Wohnwand, Lowboard und unterhalb des Fernsehers – ein Speaker dient hierbei als Center. Die Zwei-Wege-Lautsprecher haben einen vier Zoll messenden Tiefmitteltöner sowie einen Kalottenhochtöner mit einem Zoll verbaut. Die trapezförmigen Surround-Lautsprecher K40T sind ebenso unauffällig entworfen und für den einnehmenden Sound zuständig. Für diesen raumfüllenden Klang hat Miller & Kreisel Sound dem Speaker zusätzlich zu den Treibern der Front-Lautsprecher zwei Breitband-Treiber spendiert, die sich seitlich befinden und somit einen “Tripol-Lautsprecher” bilden. Für fühlbare Action und präzisen Bass bei allen Filmen sorgt der aktive Subwoofer V8. Das beachtliche Tieftonfundament des 8-Zoll-Treibers untermalt diese spannenden Szenen mit beeindruckender Präsenz und lässt sich perfekt an die räumlichen Gegebenheiten anpassen.

Bereit für das Heimkino-Erlebnis: 750 Series nochmals verbessert

Mit dem umfassenden Update sind die Lautsprecher der 750 Series erst kürzlich verbessert worden und überzeugen auch dank der grundlegenden Überarbeitung mit beeindruckendem Sound. Hierfür sorgen vor allem die verwendeten Komponenten aus der High-End Series 150 sowie die überarbeiteten Frequenzweichen. Bei den Abmessungen sind die Speaker allerdings weiterhin unter den eher kompakten Modellen zu finden und lassen sich daher noch immer einfach ins Wohnambiente integrieren. Bei den verbauten Treibern hat M&K Sound wieder nichts dem Zufall überlassen: So ermöglicht ein 28 mm-Gewebehochtöner zusammen mit dem perfekt auf den Tweeter abgestimmten Waveguide einen besonders breiten Abstrahlwinkel bei einem gleichzeitig linearen Frequenzgang. Ebenfalls neu ist der 5,25 Zoll-Tiefmitteltöner aus Fiberglas, der in doppelter Ausführung beim LCR750 und dem Center-Lautsprecher LCR750C sowie in einfacher Ausführung beim SUR55T Tripol-Surround-Lautsprecher einen brillanten Klang garantiert. Das Set wird mit dem leistungsstarken Subwoofer V10 zum vollwertigen 5.1-System, das hochwertigen, druckvollen Heimkino-Sound garantiert.

Preise, Verfügbarkeit und Zusammenstellung der Sets

Beide Systeme sind noch bis zum 31. Januar 2022 zum Aktionspreis direkt bei Audio Reference erhältlich. Das Movie 5.1 System kostet während des Zeitraums 1.590,00 Euro. Das Set der 750 Serie mit zwei LCR750, dem Centerlautsprecher LCR750C sowie den beiden Surround-Lautsprechern SUR55T ist in Kombination mit dem V10 Subwoofer für 3.590,00 Euro erhältlich. (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer). Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Für ambitionierte Heimkino-Fans bietet der Vertrieb auch Systeme aus der Series 150 und Series 300 an. Interessierte Kunden können sich direkt bei Audio Reference melden und den nächstgelegenen Fachhändler in Erfahrung bringen: Per Telefon unter 040 / 5 33 20 – 359 oder per E-Mail unter info@audio-reference.de.

Das Unternehmen M&K Sound

Die Lautsprecher-Systeme und Subwoofer von M&K Sound verfolgen ein einziges Ziel: die verfälschungsfreie Wiedergabe von Audio. Als Erfinder des Subwoofer-Satelliten-Konzepts hat sich M&K Sound bereits in den 1970er Jahren genau mit der Abstimmung komplexer Setups aus mehreren Lautsprechern befasst. Diese Expertise ist heute sowohl in den Stereo-Systemen als auch in umfangreicheren Surround-Aufbauten zu spüren, die dank Timbre-Matching eine außergewöhnlich realistische Klangwelt erschaffen. Nicht ohne Grund setzen professionelle Klangschaffende führender Filmstudios bei ihrer Arbeit an Blockbustern wie Star Wars (Episode I bis III), King Kong oder Fluch der Karibik auf die Wiedergabequalitäten von M&K Sound. Vom Musik- bis zum Filmgenuss bietet M&K Sound Lautsprecher, die mit atemberaubender Klangtreue jeden Hörer in ihren Bann ziehen.

www.mksound.com

Das Unternehmen Audio Reference

Die Faszination guter Musikwiedergabe, brillanter Bilder und handwerklich perfekt gearbeiteter Produkte: Seit über 20 Jahren steht die Audio Reference GmbH für erstklassige Beratung und fachkundige Betreuung des deutschen Fachhandels im Segment High-End-Audio. Unter der Vorgabe “Der Ton macht die Musik” strebt das von Mansour Mamaghani gegründete Unternehmen stets danach, die weltbesten Hersteller in Deutschland exklusiv über ein ausgewähltes Händlernetz zu vertreiben. Zum Markenportfolio von Audio Reference gehören die renommierten Hersteller Audio Research, Basscontinuo, Dan D’Agostino, EAT, GOERTZ, KRELL, MERIDIAN AUDIO, Millennium, Miller & Kreisel, Starke Sound, Sumiko Tonabnehmer, Velodyne Acoustics, Wilson Audio und Yter.

www.audio-reference.de

