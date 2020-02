Mobile Robotik verschlankt die Intralogistik

Mobile Industrial Robots auf der LogiMAT | Halle 2, Stand D25 |10. 12.03.2020 Stuttgart

Odense, Dänemark, 31. Januar 2020 – Mobile Industrial Robots (MiR) zeigt auf der LogiMAT 2020, wie mobile Roboter den innerbetrieblichen Materialfluss einfach, kosteneffizient und flexibel automatisieren. Besucher können alle Modelle des dänischen Robotik-Pioniers in Aktion erleben und sich über die neuesten Trends in der mobilen Robotik informieren. Zudem fährt der stärkste kollaborierende Transportroboter von MiR, das neue Modell MiR1000, erstmals vor Messepublikum in Deutschland. Mit seinem Angebot an autonomen Transportrobotern bedient MiR den wachsenden Bedarf an individuellen Automatisierungslösungen für Unternehmen jeder Größe und für alle Facetten der Intralogistik, von der Montage bis zur Lagerhalle.

„In der internen Logistik werden auch heute noch viele repetitive Tätigkeiten manuell erledigt“, erklärt Jörg Faber, Sales Director DACH und Benelux bei Mobile Industrial Robots (MiR). „Dort sehen wir noch eine Menge Automatisierungspotenzial. Unsere Roboter übernehmen anfallende Transportaufgaben und entlasten Arbeitskräfte zugunsten anspruchsvollerer Arbeiten.“

Erweitertes Einsatzspektrum

Um Unternehmen stets die richtige Transportlösung bieten zu können, verbessert MiR seine Produkte kontinuierlich. Im Sommer brachte der Hersteller ein Upgrade der Modelle MiR100 und MiR200 mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen heraus. Leistungsstärkere Varianten erweitern zudem das Einsatzspektrum: „2018 haben wir mit dem MiR500 erstmals einen Roboter für den automatisierten Palettentransport auf den Markt gebracht“, berichtet Faber. „Der MiR1000 verschiebt die Grenzen des Machbaren noch ein Stück weiter, indem er Lasten bis zu einer Tonne automatisiert befördert.“ Nachdem er auf der Automate 2019 in Chicago Premiere feierte, ist der MiR1000 nun erstmals auf einer deutschen Messe zu sehen.

Mobile Robotik live erleben

Auf der diesjährigen LogiMAT zeigt MiR seine neuesten Modelle. Besucher können sich selbst ein Bild von der autonomen Navigation der Roboter machen: Mittels Näherungssensoren, Laserscannern und 3D-Kameras manövrieren diese vollkommen frei und sicher neben den Menschen. Weitere Charakteristika sind die intuitive Bedienbarkeit und schnelle Implementierung der MiR-Roboter. Oft amortisiert sich ihre Anschaffung so bereits binnen eines Jahres, was sie auch für kleinere Firmen erschwinglich macht.

Hinweis für Medienvertreter

Jörg Faber, Sales Director DACH und Benelux, und Thomas Visti, CEO bei MiR, werden auf der LogiMAT 2020 für Pressegespräche zur Verfügung stehen. Bei Interesse an einem Interview wenden Sie sich bitte an mir@maisberger.com.

Zudem wird Thomas Visti im Rahmen der LogiMAT Fachforen an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Mensch & Maschine: Die Zukunft flexibler Logistik“ teilnehmen. Die Diskussion findet am Dienstag, den 10.03.2020 von 14.45-16.00 Uhr im Forum A I Halle 1 statt.

Mobile Industrial Robots (MiR) hat seinen Hauptsitz in Odense, Dänemark, wo das Unternehmen 2013 von erfahrenen Köpfen aus der dänischen Roboterindustrie gegründet wurde. MiR entwickelt und vertreibt autonome, kollaborierende mobile Roboter für den interbetrieblichen Transport in der Industrie und im Gesundheitssektor. Der Pionier im Bereich mobiler Robotik hat innerhalb kurzer Zeit ein globales Vertriebsnetz mit Händlern in mehr als 40 Ländern und regionalen Niederlassungen in Frankfurt, San Diego, Singapur, Dortmund, Barcelona, Shanghai und New York aufgebaut. Seit der Gründung verzeichnet MiR ein steiles Wachstum, allein von 2015 auf 2016 um 500 Prozent sowie von 2016 auf 2017 und 2017 auf 2018 um jeweils 300 Prozent. Heute ist das Unternehmen Marktführer im Bereich autonomer mobiler Roboter. MiR wurde im April 2018 von der amerikanischen Firma Teradyne, führendem Anbieter automatisierter Testgeräte, übernommen. 2015 übernahm Teradyne auch die dänische Firma Universal Robots.

MiR beliefert sowohl mittelgroße Unternehmen als auch große, multinationale Industriekonzerne mit seinen kollaborierenden, mobilen und sicheren Robotern. Die Roboter von MiR werden zum innerbetrieblichen Transport eingesetzt, der dadurch schnell, einfach und kosteneffektiv abgewickelt wird. Mitarbeiter können so wieder für hochwertigere Tätigkeiten freigestellt werden. Hunderte von Fertigungsunternehmen in aller Welt verlassen sich bereits auf die innovativen Roboter von MiR. Aber auch zahlreiche Krankenhäuser und Pflegeheime gehören zu den Nutzern der dänischen Logistik-Cobots.

Firmenkontakt

Mobile Industrial Robots

Marina Balanovic

Emil Neckelmanns Vej 15F

DK-5220 Odense SØ

+45 31 27 49 63

mab@mir-robots.com

http://www.mobile-industrial-robots.com/de/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Ruth Karner

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49 89-41 95 99 -16

mir@maisberger.com

https://www.maisberger.de/

Bildquelle: @Mobile Industrial Robots