Mode aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch – Feuerwear lebt Nachhaltigkeit 

Köln, im August 2024 – Bereits seit über 15 Jahren legen Firmengründer und -inhaber Martin und Robert Klüsener und ihr Team größten Wert auf die Wiederverwendung gebrauchter Rohmaterialien. So ist die Basis eines jeden Feuerwear-Produktes – ob Hip Bag, Portemonnaie, Rucksack oder Tasche – seit jeher gebrauchter Feuerwehrschlauch. Doch auch bei den Fertigungsprozessen und den weiteren eingesetzten Materialien stehen Nachhaltigkeit und das Upcycling an erster Stelle.

Bereits vor der Firmengründung stand für Martin Klüsener fest: „Ich werde Mode aus recycelten Materialien herstellen“. Auf die ersten Prototypen folgten bis heute unzählige weitere, die Martin Klüsener mit seinem Team selbst entwickelt. „Unser Ziel ist es, möglichst viele Bestandteile unserer Produkte aus nachhaltig gefertigten – im Bestfall recycelten – Rohmaterialien herzustellen“, berichtet Robert Klüsener, Martins Bruder und ebenfalls Geschäftsführer bei Feuerwear. Eine Herausforderung, die gar nicht mal so einfach zu bewältigen ist, wie sich im täglichen Doing zeigt.

Nachhaltigkeit und Qualität schließen sich nicht aus

Denn natürlich müssen die gebrauchten Rohstoffe den hohen Qualitätsanforderungen von Feuerwear standhalten und selbst schon möglichst nachhaltig produziert sein. Das beginnt bereits beim Upcyceln des wertvollen Rohstoffs Feuerwehrschlauch. Dazu ist jeder Produktionsschritt so ökologisch, sozial und nachhaltig, wie es möglich ist. Natürlich werden während der Produktion Öko-Strom und Öko-Waschmittel zum Waschen der Feuerwehrschläuche genutzt und die beim Transport und Versand anfallende CO2-Emssionen werden mit Klimaprojekte ausgeglichen. Der TÜV Rheinland in seiner Ökobilanz bestätigt, dass durch das Upcycling von Feuerwehrschlauch ein großer Beitrag zur Entlastung der Umwelt geleistet, da wertvolle Energien und Ressourcen gespart werden, die bei der Herstellung neuer Materialien anfallen würden.

Langlebige Produkte mit bleibendem Wert

Das Ziel von Feuerwear ist es, möglichst viele Bestandteile der Produkte aus wiederverwendeten Materialien herzustellen und somit langlebige Produkte mit bleibendem Wert zu schaffen, die einen für eine sehr lange Zeit begleiten. Diese Langlebigkeit ist nachhaltig, da sie den Bedarf an ständigem Neukauf reduzieren und somit Ressourcen schonen. Durch die Verwendung von robustem Feuerwehrschlauch, der sonst entsorgt würde, tragen die Produkte von Feuerwear dazu bei, Abfall zu minimieren und den Lebenszyklus von Materialien und Produkten zu verlängern. Laut Martin & Robert Klüsener „werden bei Feuerwear langlebige Produkte mit bleibendem Wert erschaffen. Deshalb kombinieren wir robusten Feuerwehrschlauch mit zeitlosem Design und perfekter Funktion. Feuerwear ist für deine Einsätze des Alltags!“ Dies führt zu einer bewussten und nachhaltigen Konsumhaltung, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch vorteilhaft ist.

Weitere Infos unter www.feuerwear.de

Bildmaterial: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/4nGXQWzteTLRyEX

Über Feuerwear

Im Jahr 2005 gegründet, führen die Brüder Robert und Martin Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO 2 -Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Zudem bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear-Unikate sind in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften erhältlich, auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Eine tagesaktuelle Übersicht aller Händler ist hier zu finden: www.feuerwear.de/im-laden-kaufen.

Weitere Informationen können unter www.feuerwear.de und www.facebook.com/feuerwear sowie www.instagram.com/feuerwear abgerufen werden.